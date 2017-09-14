Игорь Алексеевич написав:Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете? Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок, когда рыли во дворах многокв. домов погреба и тарились на зиму Помню отец постоянно покупал на зиму картошку мин. 250кг. Сейчас для моей семьи в мес. достаточно 5кг картошки и то иногда много. Масло бутылки 850гр. достаточно на мес. а то и на 2 хватает. Сегодня в магазинах полно др. разных продуктов, зачем сидеть на одной картошке с маслом Олейна весь год? Почитать этот форум - все крутые, не знают куда бабки вложить, а потом пишут про цены и как экономят на продуктах, покупая на оптовых базарах и затариваясь - по богатому, что бы сэкономить в мес. 100грн., но хавать день и ночь одно и то же.
можно сэкономить и сегодня на год насушить сухарей пару мешков Все хлеб потом будут дорогой кушать, а др. достанет сухарь и покажет кузькину мать, как в декабре 24г. смог сэкономить 100грн. и теперь в кармане есть постоянно сухарь))
ЛАД написав:За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.
це не коректне порівняння і не коректна інформація скажу як син будівельників, в Одесі і області масова забудова тривала з 1960-1978 в 1981р почали і ледве закінчили у 1988р останню школу. В Одесі мікрорайони "Черемушки"(1960-1965), Таїрово(1972-1979), Пас.кот -(1975-1980) після початку кризиса (війна в Афгані-ціни на нафту), будівнизцтво житла майже зупинилось (падіння у 10 разів), деякі недобудови (мій будинок і будинок брата -100м від мене) добудували у 1993-94. Перший будинок за часу незалежної України (6 поверхів) у нас побудували тільки у 1999р (приватна компанія), всі державні СМУ, СУ, РСУ у місті нічого не будували, бо к 1998р припинили існування і з 1995 були банкроти (як і ЧМП, який довгі рокі був основним замовником будівництва в місті Одеса). Активна забудова Одеси почалася тільки з 2010р за часи Аднан Киван (нещодавно він помер у віці 62р).
думаю, вам буде цікаво подивитись-як Киван поміняв зовнишний вигляд сучасної Одеси.
Только потом вся семья откажется кушать. Этот вариант и запах, для людей из 70х. Всё более упращённо сегодня готовят на кухне. И больше овощей и мяса на пару - модно сидеть на диетах и с таблицами и с судочками употр. пищи по часам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 01 гру, 2024 10:53, всього редагувалось 2 разів.