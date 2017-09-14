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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11136111371113811139>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:33

  Игорь Алексеевич написав:Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете?
свыня во фритюре. заливаете в чугунную ванную 10л олии опускаете в нее свыню (целиком) и жарите сутки. ням-ням.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок,


про совок ви праві, мій тату 84р тільки нарешті погодився, що не варто їсти 1 кіло кортоплі на день

лук, чеснок, укроп, селера, салат-росте на городі(не купую), раніше огірки теж не купував, в цьому році було мало врожаю.

для мене 20 кг картоплі вистачає на пів року до травня, мішок сахару придбав 2 роки тому 50кг (20кг ще залишилось), цукор в літку на компоти- варенья, носити по 2кг з супермаркета мені не цікаво.

масло 10л вистачає на 4 місяця (придбав на опті, коли купував 75кг гречки собаку).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:35

  prodigy написав:собаку
собакен какой породы?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:38

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок,


про совок ви праві, мій тату 84р тільки нарешті погодився, що не варто їсти 1 кіло кортоплі на день

лук, чеснок, укроп, селера, салат-росте на городі(не купую), раніше огірки теж не купував, в цьому році було мало врожаю.

для мене 20 кг картоплі вистачає на пів року до травня, мішок сахару придбав 2 роки тому 50кг (20кг ще залишилось), цукор в літку на компоти- варенья, носити по 2кг з супермаркета мені не цікаво.

масло 10л вистачає на 4 місяця (придбав на опті, коли купував 75кг гречки собаку).

Носить с ТЦ сегодня особенно тяжёлое не надо. Всё могут привести за 1грн. и занести прямо к дом, квартиру. Или гараж))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Носить с ТЦ сегодня особенно тяжёлое не надо. Всё могут привести за 1грн. и занести прямо к дом, квартиру. Или гараж))
скоро в супермаркетах будут почтоматы, сделали заказ онлайн, оплатили, вам собрали и положили в ячейку, вы только приехали и забрали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете?
Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок, когда рыли во дворах многокв. домов погреба и тарились на зиму :roll:
Помню отец постоянно покупал на зиму картошку мин. 250кг. Сейчас для моей семьи в мес. достаточно 5кг картошки и то иногда много. Масло бутылки 850гр. достаточно на мес. а то и на 2 хватает. Сегодня в магазинах полно др. разных продуктов, зачем сидеть на одной картошке с маслом Олейна весь год? :shock:
Почитать этот форум - все крутые, не знают куда бабки вложить, а потом пишут про цены и как экономят на продуктах, покупая на оптовых базарах и затариваясь - по богатому, что бы сэкономить в мес. 100грн., но хавать день и ночь одно и то же.:P

В Україні до кінця року хліб буде дорожчати щодня
https://agropolit.com/news/29257-v-ukra ... i-schodnya

можно сэкономить и сегодня на год насушить сухарей пару мешков :P
Все хлеб потом будут дорогой кушать, а др. достанет сухарь и покажет кузькину мать, как в декабре 24г. смог сэкономить 100грн. и теперь в кармане есть постоянно сухарь))

і смалець
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:45

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете?
свыня во фритюре. заливаете в чугунную ванную 10л олии опускаете в нее свыню (целиком) и жарите сутки. ням-ням.

Если жарить на электр., то сегодня не сутки а трое, т.к могут быть отключения))
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:За годы независимости максимум с 1994 года был в 2019 - 11 млн. м2.


це не коректне порівняння і не коректна інформація
скажу як син будівельників, в Одесі і області масова забудова тривала з 1960-1978
в 1981р почали і ледве закінчили у 1988р останню школу. В Одесі мікрорайони "Черемушки"(1960-1965), Таїрово(1972-1979), Пас.кот -(1975-1980)
після початку кризиса (війна в Афгані-ціни на нафту), будівнизцтво житла майже зупинилось (падіння у 10 разів), деякі недобудови (мій будинок і будинок брата -100м від мене) добудували у 1993-94.
Перший будинок за часу незалежної України (6 поверхів) у нас побудували тільки у 1999р (приватна компанія), всі державні СМУ, СУ, РСУ у місті нічого не будували, бо к 1998р припинили існування і з 1995 були банкроти (як і ЧМП, який довгі рокі був основним замовником будівництва в місті Одеса). Активна забудова Одеси почалася тільки з 2010р за часи Аднан Киван (нещодавно він помер у віці 62р).

думаю, вам буде цікаво подивитись-як Киван поміняв зовнишний вигляд сучасної Одеси.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і смалець

Только потом вся семья откажется кушать. Этот вариант и запах, для людей из 70х. Всё более упращённо сегодня готовят на кухне. И больше овощей и мяса на пару - модно сидеть на диетах и с таблицами и с судочками употр. пищи по часам. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 01 гру, 2024 10:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Носить с ТЦ сегодня особенно тяжёлое не надо. Всё могут привести за 1грн. и занести прямо к дом, квартиру. Или гараж))


на дом замовляю тільки меблі (шифруюсь)
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