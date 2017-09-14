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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11136111371113811139

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:на дом замовляю тільки меблі (шифруюсь)
Могут привезти шифоньер и там будет сидеть ТЦКашник))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8575
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:собаку
собакен какой породы?


німецька вівчарка
prodigy
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:57

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:на дом замовляю тільки меблі (шифруюсь)
Могут привезти шифоньер и там будет сидеть ТЦКашник))


від дальніх родичів скриваю інформацію, ТЦК у 60р -це не про мене
prodigy
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
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3
2
  #<1 ... 11136111371113811139
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