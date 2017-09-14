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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55
prodigy написав:
на дом замовляю тільки меблі (шифруюсь)
Могут привезти шифоньер и там будет сидеть ТЦКашник))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55
Wirująświatła написав: prodigy написав:
собаку
собакен какой породы?
німецька вівчарка
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prodigy
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- Повідомлень: 11310
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 10:57
Игорь Алексеевич написав: prodigy написав:
на дом замовляю тільки меблі (шифруюсь)
Могут привезти шифоньер и там будет сидеть ТЦКашник))
від дальніх родичів скриваю інформацію, ТЦК у 60р -це не про мене
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prodigy
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- Повідомлень: 11310
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
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