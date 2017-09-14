Додано: Нед 01 гру, 2024 11:39

detroytred написав: budivelnik написав: Чергове покращення від кабміну -волонтерам

Фонд може забронювати 1 людину на кожних 10млн грн допомоги ЗСУ....

Так на хлопський розум

ВСЯ УКРАЇНА на ЗСУ - 2 700 млрд грн

і якщо точно таку ж суму забезпечать волонтери то з барського плеча отримають 270 000 бронювань....



Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде?

він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон.

Закон написаний таким чином - до дупи

По ньому Порошенко віддаючи своїх 1 500 000 000 грн/рік - зможе забронювати всього 150 осіб.... Чергове покращення від кабміну -волонтерамФонд може забронювати 1 людину на кожних 10млн грн допомоги ЗСУ....Так на хлопський розумВСЯ УКРАЇНА на ЗСУ - 2 700 млрд грні якщо точно таку ж суму забезпечать волонтери то з барського плеча отримають 270 000 бронювань....Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде?він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон.Закон написаний таким чином - до дупиПо ньому Порошенко віддаючи своїх 1 500 000 000 грн/рік - зможе забронювати всього 150 осіб.... Ні, буйдротник, не так.

З того, що ти вважаєш, що отой відділ чи міністерство не розуміє чи не може зробити твої прості математичні операції ділення та отримати кількість заброньованих, ніяк не витікає заперечення мого бачення -- що чиновники, як і всі люди, ведуть себе в залежності від обставин.

Тобто все вони розуміють...



Але діють в парадігмі можновладців. Що і як з чиновників вимагають, то так вони і працюють.

Зміняться цілі можновладців, прийдеться змінюватися і чиновникам.

Інакше будуть замінені на тих, хто виконує згідно мети можновладців. Ні, буйдротник, не так.З того, що ти вважаєш, що отой відділ чи міністерство не розуміє чи не може зробити твої прості математичні операції ділення та отримати кількість заброньованих, ніяк не витікає заперечення мого бачення -- що чиновники, як і всі люди, ведуть себе в залежності від обставин.Тобто все вони розуміють...Але діють в парадігмі можновладців. Що і як з чиновників вимагають, то так вони і працюють.Зміняться цілі можновладців, прийдеться змінюватися і чиновникам.Інакше будуть замінені на тих, хто виконує згідно мети можновладців.

Я в тебе вірю , ти зможешЩе два кроки і ти зрозумієш що причина змін , а що наслідок....Тобі каленим залізом вбивають в головуЧиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав, бо його знання /навики/уявлення про навколишній світ +/- відповідають уявленням тих хто його обравЯкщо обрали люмпени (не важливо на яких виборах і хто рахував) - він буде проводити люмпенізаціюякщо обрали олігархи - буде проводити олігархізаціюДеякі стрибки вправо/вліво будуть , під натиском зовнішніх обставиняк то - підняття вартості газу для населення(бо економіка не стягує)або введення НЕП комуністами(бо ще трошки і поженуть сраною лопатою)але як тільки зовнішні обставини змінюються-все повертається туди й де булокешбек національний, чи 1000 всім ( яка потім перетворилась в 1000 дітям)+ 1000 вчителям..... - жодного відношення до якихось обдуманих кроків ці рішення не мають - але народу треба показати що його люблять....Так само і з законом про волонтерів10млн це 30000 грн в день - в мене магазин оперує такими сумами , але навіть щоб продати на 30000 в день мені треба купити на 25000 в день....Тобто треба багато коксу нюхнути щоб припустити , що ВОЛОНТЕР( він може на потреби фонду забрати 20% від отриманих коштів) може мати економічну ефективність 30 річного бізнесу з вкладеннями 3 млн грн.... Якщо це так просто -навіщо тоді такі як я витрачали на це 30 років життя?Тому 10 млн за право бронювання - це твій учень прийняв рішення так само як робив би ти - прочитав економічну книжку, не знайшов там нічого про волонтерський рух і його особливості, не знайшов іншого чиновника який би був волонтером і знає кухню з середини - подулубався в носі і по розміру козявки визначив суму.А для того щоб прийняти закон по волонтерам то ЧИНОВНИК який його приймав повинен був бути обраним від партії волонтерів і партія волонтерів повинна мати політичну підтримку в Парламенті.Цього нема - значить не зважаючи на користь діяльності волонтерів ніякої допомоги від Держави ці люди не отримають... по тій простій причині що саме своєю діяльністю вони демонструють дремучий непрофесіоналізм Державиточно так само і підприємці ( які не є політично близькими для сьогоднішніх партій представлених в парламенті) бо підприємці своєю діяльністю наочно показують - можна навіть в нашому бардаку працювати.А представники бардаку не хочуть це розумітиі ти один з тих який показує представникам бардаку що в них є політична підтримкаот якби ти заявляв - проголосую за будівельника і він відправить цей бардак на смітник історії.. от тоді б це їх може трошки й налякало б і змусило від популізму повертатись до реалізму.ПСза нас говорять дії а не словатомузакон чиновника-це його дія.Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлоюКраще б взагалі нічого не писав.