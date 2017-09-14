Могут привезти шифоньер и там будет сидеть ТЦКашник))
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Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55
Додано: Нед 01 гру, 2024 10:57
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:02
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:07
трошки Щєліна по дрєву о смислах Трампа
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:23
Особисто мені глибоко плювати на рабів німців, яких так надро .или, що вони бояться на вулицю вийти, плювати на британців, в яких гаряча вода тече з окремого крана. Мені на них чхать. Хай пощезнуть хто куди хоче. Хай своїми податками хоч обригаються.
Мені не плювати на українців - щирих, волелюбних, емпатичних.
Нащо ви привели гетьманцева?
І мені плювати на французів, які живуть в квартирах по 12 м2, а в метро важко знайти не негра
Ми - не такі.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:27
Супершоу було б -- усадити за круглий стіл Портнікова, Швеця, Любарського, Арестовича, Чаплигу та Щеліна.
Всі шестеро мають протилежні бачення (в кожного своє, яке навпаки кожному іншому) по багатьом моментам. Впевненості в своїй правоті бачення в кожного вище даху.
А істина, реал лише один))
До речі, от коли б пересічний бачив отакі їх дискусії між собою та безпосередні аргументації, то отоді б він би мав змогу більш самостійно отримувати своє власне бачення.
Але вони хитродупі...
Рідко або і овсі ніколи не влаштовують таких перфомансів.
Кожен формує свою паству і стриже.
Користуючись відсутністю опонірування відповідного рівня.
Система...
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:38
Бетон
У тебе там в технологічних процесах ремонту і будівництва чи не половина німецької будівельної хімії. Побойся бога..
- Почему на свингер-пати не берут собак?
- побойся дога
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так то може просто в деяких форумчан місця в квартині мало)) я б залюбки купив мішок(40кг) картошки один раз ніж тягати по 2кг з магазину постійно. Хз кому як подобається звичайно))
ПС: якщо у вас в раціоні мало картоплі цебулі та каш. то може пора його переглянути, бо чіпси та кола це не їжа))
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:39
Я в тебе вірю , ти зможеш
Ще два кроки і ти зрозумієш що причина змін , а що наслідок....
Тобі каленим залізом вбивають в голову
Чиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав, бо його знання /навики/уявлення про навколишній світ +/- відповідають уявленням тих хто його обрав
Якщо обрали люмпени (не важливо на яких виборах і хто рахував) - він буде проводити люмпенізацію
якщо обрали олігархи - буде проводити олігархізацію
Деякі стрибки вправо/вліво будуть , під натиском зовнішніх обставин
як то - підняття вартості газу для населення(бо економіка не стягує)
або введення НЕП комуністами(бо ще трошки і поженуть сраною лопатою)
але як тільки зовнішні обставини змінюються-все повертається туди й де було
кешбек національний, чи 1000 всім ( яка потім перетворилась в 1000 дітям)+ 1000 вчителям..... - жодного відношення до якихось обдуманих кроків ці рішення не мають - але народу треба показати що його люблять....
Так само і з законом про волонтерів
10млн це 30000 грн в день - в мене магазин оперує такими сумами , але навіть щоб продати на 30000 в день мені треба купити на 25000 в день....
Тобто треба багато коксу нюхнути щоб припустити , що ВОЛОНТЕР( він може на потреби фонду забрати 20% від отриманих коштів) може мати економічну ефективність 30 річного бізнесу з вкладеннями 3 млн грн.... Якщо це так просто -навіщо тоді такі як я витрачали на це 30 років життя?
Тому 10 млн за право бронювання - це твій учень прийняв рішення так само як робив би ти - прочитав економічну книжку, не знайшов там нічого про волонтерський рух і його особливості, не знайшов іншого чиновника який би був волонтером і знає кухню з середини - подулубався в носі і по розміру козявки визначив суму.
А для того щоб прийняти закон по волонтерам то ЧИНОВНИК який його приймав повинен був бути обраним від партії волонтерів і партія волонтерів повинна мати політичну підтримку в Парламенті.
Цього нема - значить не зважаючи на користь діяльності волонтерів ніякої допомоги від Держави ці люди не отримають... по тій простій причині що саме своєю діяльністю вони демонструють дремучий непрофесіоналізм Держави
точно так само і підприємці ( які не є політично близькими для сьогоднішніх партій представлених в парламенті) бо підприємці своєю діяльністю наочно показують - можна навіть в нашому бардаку працювати.
А представники бардаку не хочуть це розуміти
і ти один з тих який показує представникам бардаку що в них є політична підтримка
от якби ти заявляв - проголосую за будівельника і він відправить цей бардак на смітник історії.. от тоді б це їх може трошки й налякало б і змусило від популізму повертатись до реалізму.
ПС
за нас говорять дії а не слова
тому
закон чиновника-це його дія.
Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлою
Краще б взагалі нічого не писав.
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