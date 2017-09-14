RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 111371113811139111401114111142>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:55

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:собаку
собакен какой породы?


німецька вівчарка
prodigy
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:57

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:на дом замовляю тільки меблі (шифруюсь)
Могут привезти шифоньер и там будет сидеть ТЦКашник))


від дальніх родичів скриваю інформацію, ТЦК у 60р -це не про мене
prodigy
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:02

  prodigy написав:від дальніх родичів скриваю інформацію, ТЦК у 60р -це не про мене
поздравляем с юбилеем
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25985
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:07

трошки Щєліна по дрєву о смислах Трампа

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37417
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:богомолец сказала, что если даже не учитывать войну и эмиграцию, то смртность относительно рождаемости такая, что через 180 лет украинская нация исчезнет с лица земли.
вот и все ваши достижения за 30 лет
А чого тільки в Україні?
Для китаю , японії , Німеччини , Англії і Франції - ситуація така сама....

Китаю?
Не смешно.

Особисто мені глибоко плювати на рабів німців, яких так надро .или, що вони бояться на вулицю вийти, плювати на британців, в яких гаряча вода тече з окремого крана. Мені на них чхать. Хай пощезнуть хто куди хоче. Хай своїми податками хоч обригаються.
Мені не плювати на українців - щирих, волелюбних, емпатичних.
Нащо ви привели гетьманцева?

І мені плювати на французів, які живуть в квартирах по 12 м2, а в метро важко знайти не негра

Ми - не такі.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:27

Супершоу було б -- усадити за круглий стіл Портнікова, Швеця, Любарського, Арестовича, Чаплигу та Щеліна.
Всі шестеро мають протилежні бачення (в кожного своє, яке навпаки кожному іншому) по багатьом моментам. Впевненості в своїй правоті бачення в кожного вище даху.
А істина, реал лише один))

До речі, от коли б пересічний бачив отакі їх дискусії між собою та безпосередні аргументації, то отоді б він би мав змогу більш самостійно отримувати своє власне бачення.
Але вони хитродупі...
Рідко або і овсі ніколи не влаштовують таких перфомансів.
Кожен формує свою паству і стриже.
Користуючись відсутністю опонірування відповідного рівня.

Система...
detroytred
 
Повідомлень: 31128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:38

Бетон

Особисто мені глибоко плювати на рабів німців, яких так надро .или, що вони бояться на вулицю вийти, плювати на британців, в яких гаряча вода тече з окремого крана. Мені на них чхать. Хай пощезнуть хто куди хоче.


У тебе там в технологічних процесах ремонту і будівництва чи не половина німецької будівельної хімії. Побойся бога..
- Почему на свингер-пати не берут собак?
- побойся дога
Hotab
 
Повідомлень: 13696
З нами з: 15.02.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:не понимаю на хрена люди затариваются


Так то може просто в деяких форумчан місця в квартині мало)) я б залюбки купив мішок(40кг) картошки один раз ніж тягати по 2кг з магазину постійно. Хз кому як подобається звичайно))

ПС: якщо у вас в раціоні мало картоплі цебулі та каш. то може пора його переглянути, бо чіпси та кола це не їжа))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 235
З нами з: 21.11.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:39

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Чергове покращення від кабміну -волонтерам
Фонд може забронювати 1 людину на кожних 10млн грн допомоги ЗСУ....
Так на хлопський розум
ВСЯ УКРАЇНА на ЗСУ - 2 700 млрд грн
і якщо точно таку ж суму забезпечать волонтери то з барського плеча отримають 270 000 бронювань....

Дейтрот - тепер розумієш як чиновник себе веде?
він же не проти волонтерів, він за... просто він настільки далекий від такої діяльності що бере цифру з стелі і ніяк її практично не перевіряючи - пише Закон.
Закон написаний таким чином - до дупи
По ньому Порошенко віддаючи своїх 1 500 000 000 грн/рік - зможе забронювати всього 150 осіб....
Ні, буйдротник, не так.
З того, що ти вважаєш, що отой відділ чи міністерство не розуміє чи не може зробити твої прості математичні операції ділення та отримати кількість заброньованих, ніяк не витікає заперечення мого бачення -- що чиновники, як і всі люди, ведуть себе в залежності від обставин.
Тобто все вони розуміють...

Але діють в парадігмі можновладців. Що і як з чиновників вимагають, то так вони і працюють.
Зміняться цілі можновладців, прийдеться змінюватися і чиновникам.
Інакше будуть замінені на тих, хто виконує згідно мети можновладців.
Я в тебе вірю , ти зможеш
Ще два кроки і ти зрозумієш що причина змін , а що наслідок....
Тобі каленим залізом вбивають в голову
Чиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав, бо його знання /навики/уявлення про навколишній світ +/- відповідають уявленням тих хто його обрав
Якщо обрали люмпени (не важливо на яких виборах і хто рахував) - він буде проводити люмпенізацію
якщо обрали олігархи - буде проводити олігархізацію
Деякі стрибки вправо/вліво будуть , під натиском зовнішніх обставин
як то - підняття вартості газу для населення(бо економіка не стягує)
або введення НЕП комуністами(бо ще трошки і поженуть сраною лопатою)
але як тільки зовнішні обставини змінюються-все повертається туди й де було
кешбек національний, чи 1000 всім ( яка потім перетворилась в 1000 дітям)+ 1000 вчителям..... - жодного відношення до якихось обдуманих кроків ці рішення не мають - але народу треба показати що його люблять....

Так само і з законом про волонтерів
10млн це 30000 грн в день - в мене магазин оперує такими сумами , але навіть щоб продати на 30000 в день мені треба купити на 25000 в день....
Тобто треба багато коксу нюхнути щоб припустити , що ВОЛОНТЕР( він може на потреби фонду забрати 20% від отриманих коштів) може мати економічну ефективність 30 річного бізнесу з вкладеннями 3 млн грн.... Якщо це так просто -навіщо тоді такі як я витрачали на це 30 років життя?
Тому 10 млн за право бронювання - це твій учень прийняв рішення так само як робив би ти - прочитав економічну книжку, не знайшов там нічого про волонтерський рух і його особливості, не знайшов іншого чиновника який би був волонтером і знає кухню з середини - подулубався в носі і по розміру козявки визначив суму.

А для того щоб прийняти закон по волонтерам то ЧИНОВНИК який його приймав повинен був бути обраним від партії волонтерів і партія волонтерів повинна мати політичну підтримку в Парламенті.
Цього нема - значить не зважаючи на користь діяльності волонтерів ніякої допомоги від Держави ці люди не отримають... по тій простій причині що саме своєю діяльністю вони демонструють дремучий непрофесіоналізм Держави
точно так само і підприємці ( які не є політично близькими для сьогоднішніх партій представлених в парламенті) бо підприємці своєю діяльністю наочно показують - можна навіть в нашому бардаку працювати.
А представники бардаку не хочуть це розуміти
і ти один з тих який показує представникам бардаку що в них є політична підтримка
от якби ти заявляв - проголосую за будівельника і він відправить цей бардак на смітник історії.. от тоді б це їх може трошки й налякало б і змусило від популізму повертатись до реалізму.

ПС
за нас говорять дії а не слова
тому
закон чиновника-це його дія.
Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлою
Краще б взагалі нічого не писав.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28348
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:40

"Чиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав, бо його знання /навики/уявлення про навколишній світ +/- відповідають уявленням тих хто його обрав" (с)

Над таким фундаментом єралашика можна сміятися вічно.

Віруй і далі в таку дурню.
Що народ, якому надали можливість раз на декілька років, бросити папірчик в урну (проголосувати), дійсно керує, формує, управляє.
Через обранців)))

Вплив ріната, байдена або дружини, власного геморою і т.д. на народного обранця, чиновника на порядки порядків більший, ніж усіх виборців разом взятих.

Поки у виборців, народу не буде реальних інструментів впливу на рішення вже обраних, а також на чиновників та олігархів, то свої казки можеш співати бабунцям під під'їздом.
Таких, як реальні профсоюзи та суспільні організації, міцне самоврядування - тобто розвинуте суспільство.
Але до а-ля скандинавської моделі нам, як до Києва раком.

*Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлою* --- тому і написав і підписав, бо твоя думка і твої дії йому до дупи)))
Що протирічить твоєму твердженні в цитаті вище. Про "буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав".
Ти сам себе і спростував.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 01 гру, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31128
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 111371113811139111401114111142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 878619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4403)
01.12.2024 13:03
Ринок ОВДП (7098)
01.12.2024 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.