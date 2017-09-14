budivelnik написав:Чиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав,
ИМХО кардинально невірне твердження: чиновник завжди відстоює інтереси того, хто його може звільнити. Інтереси того, хто його обирає закінчуються одразу після виборів.
Обирають КОМАНДУ (політичну партію) Де лідер обраної команди стає НАЙВИЩОЮ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ А так як слово команда - говорить про те що вони обєднанні якимось спільними думками/інтересами - і ця команда представляє інтереси тих хто їх обрав - то на виході отримуємо Найвища посадова особа, інтереси якої враховують чиновники - має ті самі уподобання що й виборці які його обрали Далі просто Якщо Президент прийшов до влади з думкою - прийде весна сажати будемо... То ясно що чиновники цього президента - точно не будуть думати в напрямку полегшення діяльності підприємців...
ПС те що крім вищеописаного ці чиновники будуть якийсь час приділяти власному збагаченню - це зрозуміло
budivelnik написав:Я в тебе вірю , ти зможеш Ще два кроки і ти зрозумієш що причина змін , а що наслідок.... Тобі каленим залізом вбивають в голову Чиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав, бо його знання /навики/уявлення про навколишній світ +/- відповідають уявленням тих хто його обрав Якщо обрали люмпени (не важливо на яких виборах і хто рахував) - він буде проводити люмпенізацію якщо обрали олігархи - буде проводити олігархізацію Деякі стрибки вправо/вліво будуть , під натиском зовнішніх обставин як то - підняття вартості газу для населення(бо економіка не стягує) або введення НЕП комуністами(бо ще трошки і поженуть сраною лопатою) але як тільки зовнішні обставини змінюються-все повертається туди й де було кешбек національний, чи 1000 всім ( яка потім перетворилась в 1000 дітям)+ 1000 вчителям..... - жодного відношення до якихось обдуманих кроків ці рішення не мають - але народу треба показати що його люблять....
Так само і з законом про волонтерів 10млн це 30000 грн в день - в мене магазин оперує такими сумами , але навіть щоб продати на 30000 в день мені треба купити на 25000 в день.... Тобто треба багато коксу нюхнути щоб припустити , що ВОЛОНТЕР( він може на потреби фонду забрати 20% від отриманих коштів) може мати економічну ефективність 30 річного бізнесу з вкладеннями 3 млн грн.... Якщо це так просто -навіщо тоді такі як я витрачали на це 30 років життя? Тому 10 млн за право бронювання - це твій учень прийняв рішення так само як робив би ти - прочитав економічну книжку, не знайшов там нічого про волонтерський рух і його особливості, не знайшов іншого чиновника який би був волонтером і знає кухню з середини - подулубався в носі і по розміру козявки визначив суму.
А для того щоб прийняти закон по волонтерам то ЧИНОВНИК який його приймав повинен був бути обраним від партії волонтерів і партія волонтерів повинна мати політичну підтримку в Парламенті. Цього нема - значить не зважаючи на користь діяльності волонтерів ніякої допомоги від Держави ці люди не отримають... по тій простій причині що саме своєю діяльністю вони демонструють дремучий непрофесіоналізм Держави точно так само і підприємці ( які не є політично близькими для сьогоднішніх партій представлених в парламенті) бо підприємці своєю діяльністю наочно показують - можна навіть в нашому бардаку працювати. А представники бардаку не хочуть це розуміти і ти один з тих який показує представникам бардаку що в них є політична підтримка от якби ти заявляв - проголосую за будівельника і він відправить цей бардак на смітник історії.. от тоді б це їх може трошки й налякало б і змусило від популізму повертатись до реалізму.
ПС за нас говорять дії а не слова тому закон чиновника-це його дія. Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлою Краще б взагалі нічого не писав.
ИМХО кардинально невірне твердження: чиновник завжди відстоює інтереси того, хто його може звільнити. Інтереси того, хто його обирає закінчуються одразу після виборів.
))) *Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлою*.
Будівельник збудує єралашик на чому завгодно. Аби свій висновок притулити.
Зрозуміти написане не зміг -але відразу прроявив некомпетентність А як твоя думка зміниться від моєї відповіді вище? і що будеш робити якщо той кому я відповідав з моєю відповіддю погодиться? припишеш нас обох в члени журналу Єралаш? чи почервонієш і заткнешся?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 01 гру, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
ЛАД написав:"сучасне медичне обладнання" не предотвращает заболевания. Максимум, позволяет его вовремя обнаружить и более или менее успешно лечить. И надеюсь, вы знаете, сколько стоит обследование на "сучасному медичному обладнанні". Для обычного человека достаточно дорого. Если "без пільг", то тем же работникам рентгенкабинетов (и на других вредных работах) надо существенно больше платить, чтобы они раньше могли оставить работу. Да и для того, чтобы они могли оплачивать медстраховку. Вы же понимаете, что для них она будет заметно дороже.
Мова йшла за кого? За ренгенологів. Ось є знайомий лікар, який 10 років працював лікарем-ренгенологом, потім перейшов у лабораторію. Так він вийшов на пенсію у 50 років за списком №1. Сучасне медичне обладнання це цифрові апарати, де опромінення у 10 разів менше за аналоговий. Звісно обстеження для пацієнтів повинна сплачувать медична страховка, за яку також потрібно сплачувать.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.
Дуже слушне зауваження. А як так взять і підвищити умовним вчителям зарплату до 4 кілобаксів особисто я не знаю. Точніше знаю, це всі державні навчальні заклади передать у приватну власність.
Пенсійне накопичення це якійсь пенсійний фонд, який вкладає наші пенсійні відрахування у якісь проєкти на майбутнє. Звісно в нас зараз пенсійний фонд тупо прожирає гроші, ніяк не думаючи за майбутнє.
detroytred написав:Віруй і далі в таку дурню. Що народ, якому надали можливість раз на декілька років, бросити папірчик в урну (проголосувати), дійсно керує, формує, управляє. Через обранців)))
Я народ Будь який чиновник може й хотів би щоб я робив так як він хоче - але я роблю так як мені треба При чому без профсоюзів і так далі... На питання - а чому Відповідь проста - я потрібен цьому чиновнику. Точніше не стільки я, скільки мої податки з яких він отримує зарплату. Тому комуняки в 1924 році скрипіли зубами , кололись,плакали -але жерли кактус вводячи НЕП.
Тому моя позиція наступна Чим більше в простого населення буде переконань що їм треба зробити чиновників залежними від себе.. а це можливо тільки в тому випадку коли людина не залежить від прийнятого чиновником рішення... Якщо мені не потрібна пільга , соціальна допомога і так далі - в чиновника на мене важелів не має( в Демократичній державі), особливо якщо я сплачую податки.
Тому як тільки ментальність населення зміниться з заберіть в багатих віддайте нам на не чіпайте багатих і нам нічого від влади не треба
Так відразу й підуть зміни..
А поки детройт вимагає щоб чиновники створили профсоюз по захисту дейтройтів- то чиновники в нього гроші на створення профсоюзу - візьмуть от тільки створений чиновниками за грощі дейтройтів профсоюз- буде захищати чиновників..
Але таких глибин ,людина яка все життя жила на подачки від когось - зрозуміти не зможе.
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Ще за СРСР були "верстати з ЧПК", а не з "чепеу", ще би написав з "вечека"
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша. А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...
Я зрозумів, ви не можете існувать без союзу. Німеччина шо кує? Автомобільна промисловість, хімія, високотехнологічні верстати. Ви хочете конкурувать з Німеччиною у автомобільній промисловості? Вам мало було АвтоЗАЗа з керуючим Васадзе? Чи ви хочете вироблять верстати? Звісно все можливо, при наявності відповідної наукової бази.