budivelnik написав:

Я в тебе вірю , ти зможешЩе два кроки і ти зрозумієш що причина змін , а що наслідок....Тобі каленим залізом вбивають в головуЧиновник( він же Можновладець, він же ПОЛІТИК) - буде відстоювати тільки лінію тих хто його обрав, бо його знання /навики/уявлення про навколишній світ +/- відповідають уявленням тих хто його обравЯкщо обрали люмпени (не важливо на яких виборах і хто рахував) - він буде проводити люмпенізаціюякщо обрали олігархи - буде проводити олігархізаціюДеякі стрибки вправо/вліво будуть , під натиском зовнішніх обставиняк то - підняття вартості газу для населення(бо економіка не стягує)або введення НЕП комуністами(бо ще трошки і поженуть сраною лопатою)але як тільки зовнішні обставини змінюються-все повертається туди й де булокешбек національний, чи 1000 всім ( яка потім перетворилась в 1000 дітям)+ 1000 вчителям..... - жодного відношення до якихось обдуманих кроків ці рішення не мають - але народу треба показати що його люблять....Так само і з законом про волонтерів10млн це 30000 грн в день - в мене магазин оперує такими сумами , але навіть щоб продати на 30000 в день мені треба купити на 25000 в день....Тобто треба багато коксу нюхнути щоб припустити , що ВОЛОНТЕР( він може на потреби фонду забрати 20% від отриманих коштів) може мати економічну ефективність 30 річного бізнесу з вкладеннями 3 млн грн.... Якщо це так просто -навіщо тоді такі як я витрачали на це 30 років життя?Тому 10 млн за право бронювання - це твій учень прийняв рішення так само як робив би ти - прочитав економічну книжку, не знайшов там нічого про волонтерський рух і його особливості, не знайшов іншого чиновника який би був волонтером і знає кухню з середини - подулубався в носі і по розміру козявки визначив суму.А для того щоб прийняти закон по волонтерам то ЧИНОВНИК який його приймав повинен був бути обраним від партії волонтерів і партія волонтерів повинна мати політичну підтримку в Парламенті.Цього нема - значить не зважаючи на користь діяльності волонтерів ніякої допомоги від Держави ці люди не отримають... по тій простій причині що саме своєю діяльністю вони демонструють дремучий непрофесіоналізм Державиточно так само і підприємці ( які не є політично близькими для сьогоднішніх партій представлених в парламенті) бо підприємці своєю діяльністю наочно показують - можна навіть в нашому бардаку працювати.А представники бардаку не хочуть це розумітиі ти один з тих який показує представникам бардаку що в них є політична підтримкаот якби ти заявляв - проголосую за будівельника і він відправить цей бардак на смітник історії.. от тоді б це їх може трошки й налякало б і змусило від популізму повертатись до реалізму.ПСза нас говорять дії а не словатомузакон чиновника-це його дія.Тому того хто такий закон написав і підписав треба посилати сраною мітлоюКраще б взагалі нічого не писав.