ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
ЛАД написав:"сучасне медичне обладнання" не предотвращает заболевания. Максимум, позволяет его вовремя обнаружить и более или менее успешно лечить. И надеюсь, вы знаете, сколько стоит обследование на "сучасному медичному обладнанні". Для обычного человека достаточно дорого. Если "без пільг", то тем же работникам рентгенкабинетов (и на других вредных работах) надо существенно больше платить, чтобы они раньше могли оставить работу. Да и для того, чтобы они могли оплачивать медстраховку. Вы же понимаете, что для них она будет заметно дороже.
Мова йшла за кого? За ренгенологів. Ось є знайомий лікар, який 10 років працював лікарем-ренгенологом, потім перейшов у лабораторію. Так він вийшов на пенсію у 50 років за списком №1. Сучасне медичне обладнання це цифрові апарати, де опромінення у 10 разів менше за аналоговий. Звісно обстеження для пацієнтів повинна сплачувать медична страховка, за яку також потрібно сплачувать.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.
Дуже слушне зауваження. А як так взять і підвищити умовним вчителям зарплату до 4 кілобаксів особисто я не знаю. Точніше знаю, це всі державні навчальні заклади передать у приватну власність.
Пенсійне накопичення це якійсь пенсійний фонд, який вкладає наші пенсійні відрахування у якісь проєкти на майбутнє. Звісно в нас зараз пенсійний фонд тупо прожирає гроші, ніяк не думаючи за майбутнє.
detroytred написав:Віруй і далі в таку дурню. Що народ, якому надали можливість раз на декілька років, бросити папірчик в урну (проголосувати), дійсно керує, формує, управляє. Через обранців)))
Я народ Будь який чиновник може й хотів би щоб я робив так як він хоче - але я роблю так як мені треба При чому без профсоюзів і так далі... На питання - а чому Відповідь проста - я потрібен цьому чиновнику. Точніше не стільки я, скільки мої податки з яких він отримує зарплату. Тому комуняки в 1924 році скрипіли зубами , кололись,плакали -але жерли кактус вводячи НЕП.
Тому моя позиція наступна Чим більше в простого населення буде переконань що їм треба зробити чиновників залежними від себе.. а це можливо тільки в тому випадку коли людина не залежить від прийнятого чиновником рішення... Якщо мені не потрібна пільга , соціальна допомога і так далі - в чиновника на мене важелів не має( в Демократичній державі), особливо якщо я сплачую податки.
Тому як тільки ментальність населення зміниться з заберіть в багатих віддайте нам на не чіпайте багатих і нам нічого від влади не треба
Так відразу й підуть зміни..
А поки детройт вимагає щоб чиновники створили профсоюз по захисту дейтройтів- то чиновники в нього гроші на створення профсоюзу - візьмуть от тільки створений чиновниками за грощі дейтройтів профсоюз- буде захищати чиновників..
Але таких глибин ,людина яка все життя жила на подачки від когось - зрозуміти не зможе.
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Ще за СРСР були "верстати з ЧПК", а не з "чепеу", ще би написав з "вечека"
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша. А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...
Я зрозумів, ви не можете існувать без союзу. Німеччина шо кує? Автомобільна промисловість, хімія, високотехнологічні верстати. Ви хочете конкурувать з Німеччиною у автомобільній промисловості? Вам мало було АвтоЗАЗа з керуючим Васадзе? Чи ви хочете вироблять верстати? Звісно все можливо, при наявності відповідної наукової бази.
скажу відверто, ціни на продукти харчування рванули потужно на початку вересня 2024(десь на 20% відразу і швідкість не падає, додається +10% кожний місяць (за поперні два роки 10-15%, це не суттево) на деякі лікі ціна стрибає 20-30% за тиждень
продукти можна придбати значно дешевше, ніж на картинці (для цього потрібно або замовляти в сеті, або їхати на опт.ринок(по фруктам/овочам на Привоз), треба купувати десь на 3000грн (краще на 5000), щоб покрити витрати пального, або якщо їхав в ту сторону і "по дорозі" заскочиа і купив.
По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1% (https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2023/). Реальный рост цен на продукты питания, по-моему, был выше. Если это "не суттєво", то ладно. Хотя, конечно, с началом 90-х никакого сравнения. Ну и, конечно, если дома устроить филиал оптового склада. то можно купить дешевле. Небольшая проблема в том, что многие продукты имеют свойство довольно быстро портиться, а места и условий для правильного хранения дома обычно нет. Разве что вспомнить 90-е, когда массово рыли погреба во дворах около многоэтажек.