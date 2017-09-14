Додано: Нед 01 гру, 2024 13:08

detroytred написав: Віруй і далі в таку дурню.

Що народ, якому надали можливість раз на декілька років, бросити папірчик в урну (проголосувати), дійсно керує, формує, управляє.

Через обранців))) Віруй і далі в таку дурню.Що народ, якому надали можливість раз на декілька років, бросити папірчик в урну (проголосувати), дійсно керує, формує, управляє.Через обранців)))

Я народБудь який чиновник може й хотів би щоб я робив так як він хоче - але я роблю так як мені требаПри чому без профсоюзів і так далі...На питання - а чомуВідповідь проста - я потрібен цьому чиновнику. Точніше не стільки я, скільки мої податки з яких він отримує зарплату.Тому комуняки в 1924 році скрипіли зубами , кололись,плакали -але жерли кактус вводячи НЕП.Тому моя позиція наступнаЧим більше в простого населення буде переконань що їм треба зробити чиновників залежними від себе.. а це можливо тільки в тому випадку коли людина не залежить від прийнятого чиновником рішення...Якщо мені не потрібна пільга , соціальна допомога і так далі - в чиновника на мене важелів не має( в Демократичній державі), особливо якщо я сплачую податки.Томуяк тільки ментальність населення зміниться знаТак відразу й підуть зміни..А поки детройт вимагає щоб чиновники створили профсоюз по захисту дейтройтів- то чиновники в нього гроші на створення профсоюзу - візьмутьот тількиАле таких глибин ,людина яка все життя жила на подачки від когось - зрозуміти не зможе.