RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11138111391114011141>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:06

  ЛАД написав:"сучасне медичне обладнання" не предотвращает заболевания. Максимум, позволяет его вовремя обнаружить и более или менее успешно лечить. И надеюсь, вы знаете, сколько стоит обследование на "сучасному медичному обладнанні". Для обычного человека достаточно дорого.
Если "без пільг", то тем же работникам рентгенкабинетов (и на других вредных работах) надо существенно больше платить, чтобы они раньше могли оставить работу. Да и для того, чтобы они могли оплачивать медстраховку. Вы же понимаете, что для них она будет заметно дороже.

Мова йшла за кого? За ренгенологів. Ось є знайомий лікар, який 10 років працював лікарем-ренгенологом, потім перейшов у лабораторію. Так він вийшов на пенсію у 50 років за списком №1. Сучасне медичне обладнання це цифрові апарати, де опромінення у 10 разів менше за аналоговий.
Звісно обстеження для пацієнтів повинна сплачувать медична страховка, за яку також потрібно сплачувать.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.

Дуже слушне зауваження. А як так взять і підвищити умовним вчителям зарплату до 4 кілобаксів особисто я не знаю. Точніше знаю, це всі державні навчальні заклади передать у приватну власність.

Пенсійне накопичення це якійсь пенсійний фонд, який вкладає наші пенсійні відрахування у якісь проєкти на майбутнє. Звісно в нас зараз пенсійний фонд тупо прожирає гроші, ніяк не думаючи за майбутнє.
Water
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Віруй і далі в таку дурню.
Що народ, якому надали можливість раз на декілька років, бросити папірчик в урну (проголосувати), дійсно керує, формує, управляє.
Через обранців)))
Я народ
Будь який чиновник може й хотів би щоб я робив так як він хоче - але я роблю так як мені треба
При чому без профсоюзів і так далі...
На питання - а чому
Відповідь проста - я потрібен цьому чиновнику. Точніше не стільки я, скільки мої податки з яких він отримує зарплату.
Тому комуняки в 1924 році скрипіли зубами , кололись,плакали -але жерли кактус вводячи НЕП.

Тому моя позиція наступна
Чим більше в простого населення буде переконань що їм треба зробити чиновників залежними від себе.. а це можливо тільки в тому випадку коли людина не залежить від прийнятого чиновником рішення...
Якщо мені не потрібна пільга , соціальна допомога і так далі - в чиновника на мене важелів не має( в Демократичній державі), особливо якщо я сплачую податки.

Тому
як тільки ментальність населення зміниться з
заберіть в багатих віддайте нам
на
не чіпайте багатих і нам нічого від влади не треба

Так відразу й підуть зміни..

А поки детройт вимагає щоб чиновники створили профсоюз по захисту дейтройтів- то чиновники в нього гроші на створення профсоюзу - візьмуть
от тільки створений чиновниками за грощі дейтройтів профсоюз- буде захищати чиновників..

Але таких глибин ,людина яка все життя жила на подачки від когось - зрозуміти не зможе.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28348
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:08

  ЛАД написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:сьогодні 70% ВВП -це не матеріальне виробництво.

+1
Приклад- Японія, корисних копалин- нуль, землі дуже мало, але гляньте на ВВП.
Пример неудачный. Япония имеет весьма высокоразвитую промышленность.

А ви гляньте з чого складається ВВП Японії, будете неприємно вражені.
Water
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:13

  Water написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?

Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Ще за СРСР були "верстати з ЧПК", а не з "чепеу", ще би написав з "вечека"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:19

  ЛАД написав:
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша.
А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...

Я зрозумів, ви не можете існувать без союзу.
Німеччина шо кує? Автомобільна промисловість, хімія, високотехнологічні верстати. Ви хочете конкурувать з Німеччиною у автомобільній промисловості? Вам мало було АвтоЗАЗа з керуючим Васадзе? Чи ви хочете вироблять верстати? Звісно все можливо, при наявності відповідної наукової бази.
Water
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:20

У Міноборони анонсували реформу військово-лікарських комісій. Ось що передбачатимуть зміни.

🔴Для ВЛК не потрібно буде йти до ТЦК — можна буде самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд.

🔴Огляд на ВЛК та висновки робитимуть різні фахівці. Випадкова комісія отримуватиме анонімізовані дані, щоб не знати, чиї результати розглядає.

🔴Звіти спершу зберігатимуться в Електронній системі охорони здоров’я, а потім потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку також оновлять.

🔴Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Так правоохоронним органам буде простіше перевіряти діяльність ВЛК.

Реформу закінчать до 2025 року — її впроваджуватимуть у три етапи.

https://babel.ua/news/113171-u-minoboro ... eforma-vlk
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25983
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:23

Wirująświatła
щоб встановити придатність до мобілізації сам призовник не потрібен. Скоро і лікарі не будуть потрібні, а тільки скрипт if not інвалід: придатність = True
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 29.07.22
Подякував: 740 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:26

  prodigy написав:
  ЛАД написав:

Это ипсо!
Инфляция есть только за поребриком!


скажу відверто, ціни на продукти харчування рванули потужно на початку вересня 2024(десь на 20% відразу і швідкість не падає, додається +10% кожний місяць
(за поперні два роки 10-15%, це не суттево)
на деякі лікі ціна стрибає 20-30% за тиждень

продукти можна придбати значно дешевше, ніж на картинці (для цього потрібно або замовляти в сеті, або їхати на опт.ринок(по фруктам/овочам на Привоз), треба купувати десь на 3000грн (краще на 5000), щоб покрити витрати пального, або якщо
їхав в ту сторону і "по дорозі" заскочиа і купив.

По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1% (https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2023/). Реальный рост цен на продукты питания, по-моему, был выше.
Если это "не суттєво", то ладно. Хотя, конечно, с началом 90-х никакого сравнения.
Ну и, конечно, если дома устроить филиал оптового склада. то можно купить дешевле. Небольшая проблема в том, что многие продукты имеют свойство довольно быстро портиться, а места и условий для правильного хранения дома обычно нет. Разве что вспомнить 90-е, когда массово рыли погреба во дворах около многоэтажек.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31569
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:29

  BeneFuckTor написав:
  Игорь Алексеевич написав:не понимаю на хрена люди затариваются


Так то може просто в деяких форумчан місця в квартині мало)) я б залюбки купив мішок(40кг) картошки один раз ніж тягати по 2кг з магазину постійно. Хз кому як подобається звичайно))

ПС: якщо у вас в раціоні мало картоплі цебулі та каш. то може пора його переглянути, бо чіпси та кола це не їжа))

Велика ймовірність надірвати поперек
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1%

Вже писали тут, що за рахунок підбору кошика офіційну інфляцію занижують в рази відносно реальної
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 29.07.22
Подякував: 740 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11138111391114011141>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 878621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4403)
01.12.2024 13:03
Ринок ОВДП (7098)
01.12.2024 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.