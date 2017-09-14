У грудні на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуватимуться підвищення податків та оновлення правил бронювання для бізнесу. Крім цього, з грудня мають розпочатися виплати «тисячі Зеленського»для всіх українців.



💷«Історичне» підвищення податків

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Передбачено, що з 1 грудня зокрема зросте розмір військового збору.

Так, з 1,5% до 5% зросте військовий збір із зарплат фізосіб. Водночас «національний кешбек» звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.



💰Виплата «тисячі Зеленського»

З 1 грудня мають розпочатися виплати «тисячі від Зеленського» для кожного українця. Витратити кошти можна буде на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, на донати, купівлю квитків в УЗ тощо.

Українці, які не мають доступу до «Дії», зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення «Укрпошти».



🪖Оновлені правила бронювання для бізнесу

З 1 грудня уряд оновлює правила бронювання для бізнесу. Тепер щоб отримати статус «критично важливого» підприємство має відповідати двом умовам: відсутність податкових боргів; середня зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн (або 2,5 мінімальних зарплат); зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство – також не менше 20 тис. грн.



🛣️Відкриття Подільського мосту

З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.

Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.



🚇Оновлення в роботі «Укрзалізниці»

З 15 грудня розпочнеться новий сезон в роботі «Укрзалізниці». Перевізник підготував низку додаткових потягів та рейсів міжнародного та внутрішнього сполучення.

Так, з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт (Угорщина) та потяг Київ – Чоп – Братислава (Словаччина) з пересадкою. Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн. Крім того, планують з 15 грудня запустити потяг маршрутом Київ – Чоп – Братислава, з пересадкою у Чопі. Вартість квитка в купейному вагоні – орієнтовно 1 500 грн.



🚗Безкоштовне паркування для захисників

З кінця листопада у Києві запрацювало безоплатне паркування для захисників. Для цього військові мають підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий».

Щоб ветерани могли скористатись правом безоплатного паркування, в застосунок додана можливість вносити статус учасника бойових дій, пояснили у КМДА.



💶Виплати для дітей-сиріт

До Дня святого Миколая, який в Україні відзначають 6 грудня, опікуни та піклувальники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразово отримають додаткову 1 тис. грн.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах «Зимової підтримки».



Виплата грошової допомоги на дітей взимку

Уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 грн. Допомогу зможуть отримати діти з малозабезпечених сімей. Ці кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.



