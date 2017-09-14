Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша. А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...
Я зрозумів, ви не можете існувать без союзу. Німеччина шо кує? Автомобільна промисловість, хімія, високотехнологічні верстати. Ви хочете конкурувать з Німеччиною у автомобільній промисловості? Вам мало було АвтоЗАЗа з керуючим Васадзе? Чи ви хочете вироблять верстати? Звісно все можливо, при наявності відповідної наукової бази.
скажу відверто, ціни на продукти харчування рванули потужно на початку вересня 2024(десь на 20% відразу і швідкість не падає, додається +10% кожний місяць (за поперні два роки 10-15%, це не суттево) на деякі лікі ціна стрибає 20-30% за тиждень
продукти можна придбати значно дешевше, ніж на картинці (для цього потрібно або замовляти в сеті, або їхати на опт.ринок(по фруктам/овочам на Привоз), треба купувати десь на 3000грн (краще на 5000), щоб покрити витрати пального, або якщо їхав в ту сторону і "по дорозі" заскочиа і купив.
По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1% (https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2023/). Реальный рост цен на продукты питания, по-моему, был выше. Если это "не суттєво", то ладно. Хотя, конечно, с началом 90-х никакого сравнения. Ну и, конечно, если дома устроить филиал оптового склада. то можно купить дешевле. Небольшая проблема в том, что многие продукты имеют свойство довольно быстро портиться, а места и условий для правильного хранения дома обычно нет. Разве что вспомнить 90-е, когда массово рыли погреба во дворах около многоэтажек.
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Ще за СРСР були "верстати з ЧПК", а не з "чепеу", ще би написав з "вечека"
Не знаю за яке саме ЧПК, але верстати були з ЧПУ. Звісно були АЛЕ особисто я знаю такі верстати були Made in India. Точність таких верстатів була дуже висока, на відміну від Сделано в ссср ОТК. Хоча верстати саме срср особисто я зустрічав дуже мало, були крадені німецькі верстати, шось нове було зроблено в Баку, болгарських було чимало.
ЛАД написав:но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.
профессиональные заболевания, связанные с работой токаря, - вибрационная болезнь (Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, обусловлено длительным (не менее 5 лет) воздействием вибрации в условиях производства
- окулярная металлоза (Металлоз глаза – это патология, которая развивается из-за попадания в глаз металлического обломка.) -варикоз нижних конечностей -позвоночные грыжи
И какая частота? Металлоз - это уже несчастный случай. Там, где есть такая опасность положено работать в очках. Для того, чтобы знать об этом и был в вузах соответствующий предмет, о котором вы вспоминали. Позвоночные грыжи бывают, в частности, и от сидячей работы "в теплому офісі". Варикоз - при любой работе, где приходится много находиться на ногах. С вибрационной болезнью не знаком, никогда не слышал, но как-то не очень понимаю, откуда вибрация, воздействующая на токаря. У тракториста вибрация явно больше. Но спорить не буду, в жизни всё возможно.