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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11139111401114111142>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:19

  ЛАД написав:
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша.
А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...

Я зрозумів, ви не можете існувать без союзу.
Німеччина шо кує? Автомобільна промисловість, хімія, високотехнологічні верстати. Ви хочете конкурувать з Німеччиною у автомобільній промисловості? Вам мало було АвтоЗАЗа з керуючим Васадзе? Чи ви хочете вироблять верстати? Звісно все можливо, при наявності відповідної наукової бази.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:20

У Міноборони анонсували реформу військово-лікарських комісій. Ось що передбачатимуть зміни.

🔴Для ВЛК не потрібно буде йти до ТЦК — можна буде самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд.

🔴Огляд на ВЛК та висновки робитимуть різні фахівці. Випадкова комісія отримуватиме анонімізовані дані, щоб не знати, чиї результати розглядає.

🔴Звіти спершу зберігатимуться в Електронній системі охорони здоров’я, а потім потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку також оновлять.

🔴Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Так правоохоронним органам буде простіше перевіряти діяльність ВЛК.

Реформу закінчать до 2025 року — її впроваджуватимуть у три етапи.

https://babel.ua/news/113171-u-minoboro ... eforma-vlk
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:23

Wirująświatła
щоб встановити придатність до мобілізації сам призовник не потрібен. Скоро і лікарі не будуть потрібні, а тільки скрипт if not інвалід: придатність = True
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:26

  prodigy написав:
  ЛАД написав:

Это ипсо!
Инфляция есть только за поребриком!


скажу відверто, ціни на продукти харчування рванули потужно на початку вересня 2024(десь на 20% відразу і швідкість не падає, додається +10% кожний місяць
(за поперні два роки 10-15%, це не суттево)
на деякі лікі ціна стрибає 20-30% за тиждень

продукти можна придбати значно дешевше, ніж на картинці (для цього потрібно або замовляти в сеті, або їхати на опт.ринок(по фруктам/овочам на Привоз), треба купувати десь на 3000грн (краще на 5000), щоб покрити витрати пального, або якщо
їхав в ту сторону і "по дорозі" заскочиа і купив.

По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1% (https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2023/). Реальный рост цен на продукты питания, по-моему, был выше.
Если это "не суттєво", то ладно. Хотя, конечно, с началом 90-х никакого сравнения.
Ну и, конечно, если дома устроить филиал оптового склада. то можно купить дешевле. Небольшая проблема в том, что многие продукты имеют свойство довольно быстро портиться, а места и условий для правильного хранения дома обычно нет. Разве что вспомнить 90-е, когда массово рыли погреба во дворах около многоэтажек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:29

  BeneFuckTor написав:
  Игорь Алексеевич написав:не понимаю на хрена люди затариваются


Так то може просто в деяких форумчан місця в квартині мало)) я б залюбки купив мішок(40кг) картошки один раз ніж тягати по 2кг з магазину постійно. Хз кому як подобається звичайно))

ПС: якщо у вас в раціоні мало картоплі цебулі та каш. то може пора його переглянути, бо чіпси та кола це не їжа))

Велика ймовірність надірвати поперек
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1%

Вже писали тут, що за рахунок підбору кошика офіційну інфляцію занижують в рази відносно реальної
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:32

  flyman написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?

Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Ще за СРСР були "верстати з ЧПК", а не з "чепеу", ще би написав з "вечека"

Не знаю за яке саме ЧПК, але верстати були з ЧПУ. Звісно були АЛЕ особисто я знаю такі верстати були Made in India. Точність таких верстатів була дуже висока, на відміну від Сделано в ссср ОТК. Хоча верстати саме срср особисто я зустрічав дуже мало, були крадені німецькі верстати, шось нове було зроблено в Баку, болгарських було чимало.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:39

Когда там конец войны?

Associated Press: Путин утвердил рекордные расходы на оборону России

▪️Президент России утвердил бюджетные планы, увеличив военные расходы на 2025 год до рекордного уровня.

▪️Около 32,5% бюджета страны, опубликованного на правительственном сайте в воскресенье, выделяется на национальную оборону.

▪️Сумма составляет 13,5 триллиона рублей (более 145 миллиардов долларов).

▪️В 2024 году заложенные в бюджете расходы на обороноспособность России составляли 28,3%.

▪️Ранее законодатели обеих палат российского парламента одобрили эти бюджетные планы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:39

  prodigy написав:
  ЛАД написав:но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.


профессиональные заболевания, связанные с работой токаря,
- вибрационная болезнь (Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, обусловлено длительным (не менее 5 лет) воздействием вибрации в условиях производства

- окулярная металлоза (Металлоз глаза – это патология, которая развивается из-за попадания в глаз металлического обломка.)
-варикоз нижних конечностей
-позвоночные грыжи

И какая частота?
Металлоз - это уже несчастный случай. Там, где есть такая опасность положено работать в очках. Для того, чтобы знать об этом и был в вузах соответствующий предмет, о котором вы вспоминали.
Позвоночные грыжи бывают, в частности, и от сидячей работы "в теплому офісі".
Варикоз - при любой работе, где приходится много находиться на ногах.
С вибрационной болезнью не знаком, никогда не слышал, но как-то не очень понимаю, откуда вибрация, воздействующая на токаря. У тракториста вибрация явно больше. Но спорить не буду, в жизни всё возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:42

https://t.me/kindzadza_ua/11944
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