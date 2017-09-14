ЛАД написав:но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.
профессиональные заболевания, связанные с работой токаря, - вибрационная болезнь (Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, обусловлено длительным (не менее 5 лет) воздействием вибрации в условиях производства
- окулярная металлоза (Металлоз глаза – это патология, которая развивается из-за попадания в глаз металлического обломка.) -варикоз нижних конечностей -позвоночные грыжи
И какая частота? Металлоз - это уже несчастный случай. Там, где есть такая опасность положено работать в очках. Для того, чтобы знать об этом и был в вузах соответствующий предмет, о котором вы вспоминали. Позвоночные грыжи бывают, в частности, и от сидячей работы "в теплому офісі". Варикоз - при любой работе, где приходится много находиться на ногах. С вибрационной болезнью не знаком, никогда не слышал, но как-то не очень понимаю, откуда вибрация, воздействующая на токаря. У тракториста вибрация явно больше. Но спорить не буду, в жизни всё возможно.
Wirująświatła написав:............ дайте ссылку где такие цены
купую на опт.рынку в таре 10л
Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете? Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок, когда рыли во дворах многокв. домов погреба и тарились на зиму Помню отец постоянно покупал на зиму картошку мин. 250кг. Сейчас для моей семьи в мес. достаточно 5кг картошки и то иногда много. Масло бутылки 850гр. достаточно на мес. а то и на 2 хватает. Сегодня в магазинах полно др. разных продуктов, зачем сидеть на одной картошке с маслом Олейна весь год? Почитать этот форум - все крутые, не знают куда бабки вложить, а потом пишут про цены и как экономят на продуктах, покупая на оптовых базарах и затариваясь - по богатому, что бы сэкономить в мес. 100грн., но хавать день и ночь одно и то же.
можно сэкономить и сегодня на год насушить сухарей пару мешков Все хлеб потом будут дорогой кушать, а др. достанет сухарь и покажет кузькину мать, как в декабре 24г. смог сэкономить 100грн. и теперь в кармане есть постоянно сухарь))
У грудні на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуватимуться підвищення податків та оновлення правил бронювання для бізнесу. Крім цього, з грудня мають розпочатися виплати «тисячі Зеленського»для всіх українців.
💷«Історичне» підвищення податків Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Передбачено, що з 1 грудня зокрема зросте розмір військового збору. Так, з 1,5% до 5% зросте військовий збір із зарплат фізосіб. Водночас «національний кешбек» звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.
💰Виплата «тисячі Зеленського» З 1 грудня мають розпочатися виплати «тисячі від Зеленського» для кожного українця. Витратити кошти можна буде на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, на донати, купівлю квитків в УЗ тощо. Українці, які не мають доступу до «Дії», зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення «Укрпошти».
🪖Оновлені правила бронювання для бізнесу З 1 грудня уряд оновлює правила бронювання для бізнесу. Тепер щоб отримати статус «критично важливого» підприємство має відповідати двом умовам: відсутність податкових боргів; середня зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн (або 2,5 мінімальних зарплат); зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство – також не менше 20 тис. грн.
🛣️Відкриття Подільського мосту З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.
🚇Оновлення в роботі «Укрзалізниці» З 15 грудня розпочнеться новий сезон в роботі «Укрзалізниці». Перевізник підготував низку додаткових потягів та рейсів міжнародного та внутрішнього сполучення. Так, з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт (Угорщина) та потяг Київ – Чоп – Братислава (Словаччина) з пересадкою. Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн. Крім того, планують з 15 грудня запустити потяг маршрутом Київ – Чоп – Братислава, з пересадкою у Чопі. Вартість квитка в купейному вагоні – орієнтовно 1 500 грн.
🚗Безкоштовне паркування для захисників З кінця листопада у Києві запрацювало безоплатне паркування для захисників. Для цього військові мають підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий». Щоб ветерани могли скористатись правом безоплатного паркування, в застосунок додана можливість вносити статус учасника бойових дій, пояснили у КМДА.
💶Виплати для дітей-сиріт До Дня святого Миколая, який в Україні відзначають 6 грудня, опікуни та піклувальники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразово отримають додаткову 1 тис. грн. Відповідна ініціатива буде реалізована в межах «Зимової підтримки».
Виплата грошової допомоги на дітей взимку Уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 грн. Допомогу зможуть отримати діти з малозабезпечених сімей. Ці кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
В 2х словах нате вам тысячу и валите в Будапешт или Братиславу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Зрозуміти написане не зміг -але відразу прроявив некомпетентність А як твоя думка зміниться від моєї відповіді вище? і що будеш робити якщо той кому я відповідав з моєю відповіддю погодиться? припишеш нас обох в члени журналу Єралаш? чи почервонієш і заткнешся?
Ніяк не змінилася, бо ти аналогічно невідповідне дійсності й туди нагородив. Від того, що погодиться, нікуди не зникне оте твоє заперечення самого себе, на яке я звернув увагу.
Єралашний це виключно ти. Бо саме в тебе саме отакі принципи побудови, як в Єралаші. Звісно в будь-кого вони теж іноді виникають, але отак регулярно виключно в тебе. Ти їх регулярно використовуєш. Звиняй, але ти настільки ..., що схоже й досі не розумієш що це таке. Колега Puente чітко побачив і сформулював. Ну а я не геній узріти самому, але ловлю на льоту)) влучні толкові думки.
Wirująświatła Податки -фігня, більше розмов ніж втрат...додаткових 3,5% від військового збору до існуючих 41,5% - ні про що Нові правила економічного бронювання - тільки для ДУЖЕ великих 60млн грн податки або 1,3млрд грн оборот..
Так що як спроба отримати шерсть від свині шуму багато -шерсті мало...
budivelnik написав:Wirująświatła Податки -фігня, більше розмов ніж втрат...додаткових 3,5% від військового збору до існуючих 41,5% - ні про що Нові правила економічного бронювання - тільки для ДУЖЕ великих 60млн грн податки або 1,3млрд грн оборот..
Так що як спроба отримати шерсть від свині шуму багато -шерсті мало...
А як же це? >>>
Бетон написав:3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
Фактично мені підняли податок на 30%. Третину доходу
Бетон написав:
kingkongovets написав:
Бетон написав:[quote="Бетон"Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу. Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача
ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж
за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби 3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
я то уявляю, а ти мабуть вирішив що попав в казку де не треба платити податки, 130 оренд як з куста і всі мають розуміти що на полі гройсмейстер?)
спробуй так же в Польщі, до речі наскільки мені відомо там теж прогресивні податкі в цій сфері
Мені підняли податок на 30% від доходу в Україні.
В Польщі мій податок від доходу, різниці витрат і доходу 18.5%. Зараз моя квартира в Варшаві коштує 200 куе. Купівля 100 куе. Витрати на ремонт 40 куе. Податків мені нарахували 11200$. В Україні було б 22 куе.
Я консультувався з юристами, при відкритті юридичної особи, мої податки будуть ще менше
І я повністю згоден. За нормальну державу я плачу податок з оренди в Варшаві. І повоював би. Бо вона вже дала мені і дітям більше[/quote]