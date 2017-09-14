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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 111391114011141111421114311144>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:39

  prodigy написав:
  ЛАД написав:но никогда не слышал о профзаболеваниях токарей или фрезеровщиков.


профессиональные заболевания, связанные с работой токаря,
- вибрационная болезнь (Вибрационная болезнь — профессиональное заболевание, обусловлено длительным (не менее 5 лет) воздействием вибрации в условиях производства

- окулярная металлоза (Металлоз глаза – это патология, которая развивается из-за попадания в глаз металлического обломка.)
-варикоз нижних конечностей
-позвоночные грыжи

И какая частота?
Металлоз - это уже несчастный случай. Там, где есть такая опасность положено работать в очках. Для того, чтобы знать об этом и был в вузах соответствующий предмет, о котором вы вспоминали.
Позвоночные грыжи бывают, в частности, и от сидячей работы "в теплому офісі".
Варикоз - при любой работе, где приходится много находиться на ногах.
С вибрационной болезнью не знаком, никогда не слышал, но как-то не очень понимаю, откуда вибрация, воздействующая на токаря. У тракториста вибрация явно больше. Но спорить не буду, в жизни всё возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:42

https://t.me/kindzadza_ua/11944
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:49

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:............
дайте ссылку где такие цены


купую на опт.рынку в таре 10л

Что вы хаваете, что по 10л. масло покупаете?
Вообще не понимаю на хрена люди затариваются картошкой, луком, маслом, сахаром и т.д. - мешками, бочками? У многих ещё в голове совок, когда рыли во дворах многокв. домов погреба и тарились на зиму :roll:
Помню отец постоянно покупал на зиму картошку мин. 250кг. Сейчас для моей семьи в мес. достаточно 5кг картошки и то иногда много. Масло бутылки 850гр. достаточно на мес. а то и на 2 хватает. Сегодня в магазинах полно др. разных продуктов, зачем сидеть на одной картошке с маслом Олейна весь год? :shock:
Почитать этот форум - все крутые, не знают куда бабки вложить, а потом пишут про цены и как экономят на продуктах, покупая на оптовых базарах и затариваясь - по богатому, что бы сэкономить в мес. 100грн., но хавать день и ночь одно и то же.:P

В Україні до кінця року хліб буде дорожчати щодня
https://agropolit.com/news/29257-v-ukra ... i-schodnya

можно сэкономить и сегодня на год насушить сухарей пару мешков :P
Все хлеб потом будут дорогой кушать, а др. достанет сухарь и покажет кузькину мать, как в декабре 24г. смог сэкономить 100грн. и теперь в кармане есть постоянно сухарь))

Дай вам бог никогда этого не понять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:55

У грудні на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуватимуться підвищення податків та оновлення правил бронювання для бізнесу. Крім цього, з грудня мають розпочатися виплати «тисячі Зеленського»для всіх українців.

💷«Історичне» підвищення податків
Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Передбачено, що з 1 грудня зокрема зросте розмір військового збору.
Так, з 1,5% до 5% зросте військовий збір із зарплат фізосіб. Водночас «національний кешбек» звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.

💰Виплата «тисячі Зеленського»
З 1 грудня мають розпочатися виплати «тисячі від Зеленського» для кожного українця. Витратити кошти можна буде на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, на донати, купівлю квитків в УЗ тощо.
Українці, які не мають доступу до «Дії», зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення «Укрпошти».

🪖Оновлені правила бронювання для бізнесу
З 1 грудня уряд оновлює правила бронювання для бізнесу. Тепер щоб отримати статус «критично важливого» підприємство має відповідати двом умовам: відсутність податкових боргів; середня зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн (або 2,5 мінімальних зарплат); зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство – також не менше 20 тис. грн.

🛣️Відкриття Подільського мосту
З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.
Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

🚇Оновлення в роботі «Укрзалізниці»
З 15 грудня розпочнеться новий сезон в роботі «Укрзалізниці». Перевізник підготував низку додаткових потягів та рейсів міжнародного та внутрішнього сполучення.
Так, з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт (Угорщина) та потяг Київ – Чоп – Братислава (Словаччина) з пересадкою. Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн. Крім того, планують з 15 грудня запустити потяг маршрутом Київ – Чоп – Братислава, з пересадкою у Чопі. Вартість квитка в купейному вагоні – орієнтовно 1 500 грн.

🚗Безкоштовне паркування для захисників
З кінця листопада у Києві запрацювало безоплатне паркування для захисників. Для цього військові мають підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий».
Щоб ветерани могли скористатись правом безоплатного паркування, в застосунок додана можливість вносити статус учасника бойових дій, пояснили у КМДА.

💶Виплати для дітей-сиріт
До Дня святого Миколая, який в Україні відзначають 6 грудня, опікуни та піклувальники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразово отримають додаткову 1 тис. грн.
Відповідна ініціатива буде реалізована в межах «Зимової підтримки».

Виплата грошової допомоги на дітей взимку
Уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 грн. Допомогу зможуть отримати діти з малозабезпечених сімей. Ці кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.


В 2х словах нате вам тысячу и валите в Будапешт или Братиславу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:57

  budivelnik написав:Зрозуміти написане не зміг -але відразу прроявив некомпетентність
А як твоя думка зміниться від моєї відповіді вище?
і що будеш робити якщо той кому я відповідав з моєю відповіддю погодиться?
припишеш нас обох в члени журналу Єралаш?
чи почервонієш і заткнешся?

Ніяк не змінилася, бо ти аналогічно невідповідне дійсності й туди нагородив.
Від того, що погодиться, нікуди не зникне оте твоє заперечення самого себе, на яке я звернув увагу.

Єралашний це виключно ти. Бо саме в тебе саме отакі принципи побудови, як в Єралаші.
Звісно в будь-кого вони теж іноді виникають, але отак регулярно виключно в тебе. Ти їх регулярно використовуєш.
Звиняй, але ти настільки ..., що схоже й досі не розумієш що це таке.
Колега Puente чітко побачив і сформулював. Ну а я не геній узріти самому, але ловлю на льоту)) влучні толкові думки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:00

Wirująświatła
Податки -фігня, більше розмов ніж втрат...додаткових 3,5% від військового збору до існуючих 41,5% - ні про що
Нові правила економічного бронювання - тільки для ДУЖЕ великих 60млн грн податки або 1,3млрд грн оборот..

Так що як спроба отримати шерсть від свині
шуму багато -шерсті мало...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:01

инфляция 6%

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Колега Puente чітко побачив і сформулював. Ну а я не геній узріти самому, але ловлю на льоту)) влучні толкові думки.
Ти дійсно не геній.
ти паразит на чужих думках
якщо тобі це подобається - паразитуй і далі.
єдине памятай - якщо паразитів багато - то материнський організм дохне РАЗОМ з паразитами.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:10

  budivelnik написав:Wirująświatła
Податки -фігня, більше розмов ніж втрат...додаткових 3,5% від військового збору до існуючих 41,5% - ні про що
Нові правила економічного бронювання - тільки для ДУЖЕ великих 60млн грн податки або 1,3млрд грн оборот..

Так що як спроба отримати шерсть від свині
шуму багато -шерсті мало...
А як же це? >>>
  Бетон написав:3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?

Фактично мені підняли податок на 30%. Третину доходу

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:[quote="Бетон"Сегодня умер ещё один вид бизнеса: ремонты квартир на продажу.
Потужно
якщо бізнес може вбити підвищення податків на пару відсотків - то це не бізнес, а куйня собача

ще й оренду обовʼязково обкладуть нарешті податками і рилів у стойло поставлять - аякжеж

за нормальну державу треба платити і іноді навіть воювати, а не тільки меншовартісно пиздіти про загальну недолугість і при цьому ухилятись і від податків і від служби
3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?
я то уявляю, а ти мабуть вирішив що попав в казку де не треба платити податки, 130 оренд як з куста і всі мають розуміти що на полі гройсмейстер?)

спробуй так же в Польщі, до речі наскільки мені відомо там теж прогресивні податкі в цій сфері

Мені підняли податок на 30% від доходу в Україні.

В Польщі мій податок від доходу, різниці витрат і доходу 18.5%. Зараз моя квартира в Варшаві коштує 200 куе. Купівля 100 куе. Витрати на ремонт 40 куе. Податків мені нарахували 11200$.
В Україні було б 22 куе.

Я консультувався з юристами, при відкритті юридичної особи, мої податки будуть ще менше

І я повністю згоден. За нормальну державу я плачу податок з оренди в Варшаві. І повоював би. Бо вона вже дала мені і дітям більше[/quote]
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:11

  tester7336 написав:
  pesikot написав:PS. И самое вкусное. Картофан поднялась в цене только на 150% с 2021 по 2024
А ты писал, что картофан дорожает каждый год в 2 раза


я картофан покупал осенью 21го по 10 грн.
сейчас картофан по 40 и дешевле сказали не будет так как нет.
так что у кого какой рост. я покупаю только один сорт и его из турции-египта не привезут.

ну так надо было покупать по 25, а не сидеть на попе ровно

Ведь так вам всем было смешно обсуждать мою картоплю по 25 )
А сейчас плачете, что уже по 40 )

И сейчас уже зима, а не осень
pesikot
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