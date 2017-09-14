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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1114011141111421114311144>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:11

пророк: "в Тисі глибокій шукати будуть"

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1%

Вже писали тут, що за рахунок підбору кошика офіційну інфляцію занижують в рази відносно реальної

саме так, кошик перетрушують щоразу, от цибулю викинули, вкинули гречку, інхва сотка,
а ще проїзд не 8 грн. а 15 грн. це ж в рази все подорожчало, жах всі набрехують, а ще податки ростуть, всі помремо, аааааааааааа-рєшнік вжух-вжух, долар ПА100500 всьо впиль і прах. Так дальшє жить невіносімо:

пророк: "в Тисі глибокій шукати будуть" - наче у воду дививсі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Колега Puente чітко побачив і сформулював. Ну а я не геній узріти самому, але ловлю на льоту)) влучні толкові думки.
Ти дійсно не геній.
ти паразит на чужих думках
якщо тобі це подобається - паразитуй і далі.
єдине памятай - якщо паразитів багато - то материнський організм дохне РАЗОМ з паразитами.

Знов черговий єралашик.
На думках інших людей не паразитують. Апріорі.
Люди діляться своїми думками від себе саме для того, щоб їми користувалися.

Зрозумів в чому єралашик, на чому побудував?
На тому, що начебто використання думок інших є паразитством.
Аби зробити свій висновок, який тобі хочеться --- опонент паразитує, паразит.

І от на таких єралашикових принципах (підміни, обману) ти і будуєш. Аби висновок був потрібний.
Класично ж в тебе це купа цифр, простої арифметики, таблиці і ... висновок. Де або цифри-таблиця-розрахунок не мають зв'язку з висновком, або висновок не має зв'язку з предметом обговорення. Головне що висновок потрібний.
Або єралашики - висновок на підставі частини картини.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 01 гру, 2024 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:20

  Water написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?

Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности.
Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:саме так, кошик перетрушують щоразу, от цибулю викинули, вкинули гречку, інхва сотка,
а ще проїзд не 8 грн. а 15 грн. це ж в рази все подорожчало, жах всі набрехують, а ще податки ростуть, всі помремо, аааааааааааа-рєшнік вжух-вжух, долар ПА100500 всьо впиль і прах. Так дальшє жить невіносімо:

В нас не знайшов хто б рахував реальну інфляцію за методологією FMCG.
У москалів в липні було FMCG — 21,2%, а офіційно Росстат - 6,7%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:33

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?

Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности.
Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?

Щелін Шелєсту ж на пальцях пояснив що все просто як оранж: або урбанізація, або хуторянщина (тру ненька), впєрде або до часів Руїни, або-або. Нація поки що вибирає друге. Тому вкотре прошу перейти на мову, інакше "тримайте мене семеро, за себе не ручаюсь, в мене справка, засиплю єдрьоними арєшками по центрам рішень".
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:саме так, кошик перетрушують щоразу, от цибулю викинули, вкинули гречку, інхва сотка,
а ще проїзд не 8 грн. а 15 грн. це ж в рази все подорожчало, жах всі набрехують, а ще податки ростуть, всі помремо, аааааааааааа-рєшнік вжух-вжух, долар ПА100500 всьо впиль і прах. Так дальшє жить невіносімо:

В нас не знайшов хто б рахував реальну інфляцію за методологією FMCG.
У москалів в липні було FMCG — 21,2%, а офіційно Росстат - 6,7%.

Вже раз писав, що при витратах на їдло більше 50% доходу, то відчутно,
коли ж на їдло іде менше 10% доходу, то ціна на капусту що 10 грн що 30 грн за кг діру в бюджеті не пробиває.
Цікаво, пересічений за листопад скільки качанів з"їв?
В мене пішло 10 кг посіченої в каструлю кваситись. 300 грн. ужас-ужас, на базарі зразу з січкарні в кульок насипали на вагу, а решта давились ковтаючи слюні і завидували що алігарх
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 гру, 2024 14:43, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:43

  Wirująświatła написав:В 2х словах нате вам тысячу и валите в Будапешт или Братиславу.

Тільки цієї тисячі на залізничні квитки може і не вистачити. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:44

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:В 2х словах нате вам тысячу и валите в Будапешт или Братиславу.

Тільки цієї тисячі на залізничні квитки може і не вистачити. :mrgreen:

А електричками?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:45

  BeneFuckTor написав:
  Игорь Алексеевич написав:не понимаю на хрена люди затариваются


Так то може просто в деяких форумчан місця в квартині мало)) я б залюбки купив мішок(40кг) картошки один раз ніж тягати по 2кг з магазину постійно. Хз кому як подобається звичайно))

ПС: якщо у вас в раціоні мало картоплі цебулі та каш. то може пора його переглянути, бо чіпси та кола це не їжа))

Сегодня у всех ТЦ есть сайт и беспл. доставка в квартиру. Можно каждый день выбирать разные продукты и кушать то, что захочется именно в этот день. А сидеть на одной картохе, но по разному приготовленной....не лучшая пища для организма. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 01 гру, 2024 14:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

герої, про яких ЛАД воліє не знати
Вбив понад 500 радянських солдатів: у річницю "зимової війни" у мережі згадали легендарного снайпера
"Я робив те, що мені казали, як міг. Не було б ніякої Фінляндії, якби всі не робили те саме".

нам би таких побільше...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 гру, 2024 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1114011141111421114311144>
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