ЛАД написав:По официальным данным инфляция в 2022 - 26,6%, в 2023 - 5,1%
Вже писали тут, що за рахунок підбору кошика офіційну інфляцію занижують в рази відносно реальної
саме так, кошик перетрушують щоразу, от цибулю викинули, вкинули гречку, інхва сотка, а ще проїзд не 8 грн. а 15 грн. це ж в рази все подорожчало, жах всі набрехують, а ще податки ростуть, всі помремо, аааааааааааа-рєшнік вжух-вжух, долар ПА100500 всьо впиль і прах. Так дальшє жить невіносімо:
пророк: "в Тисі глибокій шукати будуть" - наче у воду дививсі
detroytred написав:Колега Puente чітко побачив і сформулював. Ну а я не геній узріти самому, але ловлю на льоту)) влучні толкові думки.
Ти дійсно не геній. ти паразит на чужих думках якщо тобі це подобається - паразитуй і далі. єдине памятай - якщо паразитів багато - то материнський організм дохне РАЗОМ з паразитами.
Знов черговий єралашик. На думках інших людей не паразитують. Апріорі. Люди діляться своїми думками від себе саме для того, щоб їми користувалися.
Зрозумів в чому єралашик, на чому побудував? На тому, що начебто використання думок інших є паразитством. Аби зробити свій висновок, який тобі хочеться --- опонент паразитує, паразит.
І от на таких єралашикових принципах (підміни, обману) ти і будуєш. Аби висновок був потрібний. Класично ж в тебе це купа цифр, простої арифметики, таблиці і ... висновок. Де або цифри-таблиця-розрахунок не мають зв'язку з висновком, або висновок не має зв'язку з предметом обговорення. Головне що висновок потрібний. Або єралашики - висновок на підставі частини картини.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 01 гру, 2024 14:35, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности. Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?
flyman написав:саме так, кошик перетрушують щоразу, от цибулю викинули, вкинули гречку, інхва сотка, а ще проїзд не 8 грн. а 15 грн. це ж в рази все подорожчало, жах всі набрехують, а ще податки ростуть, всі помремо, аааааааааааа-рєшнік вжух-вжух, долар ПА100500 всьо впиль і прах. Так дальшє жить невіносімо:
В нас не знайшов хто б рахував реальну інфляцію за методологією FMCG. У москалів в липні було FMCG — 21,2%, а офіційно Росстат - 6,7%.
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности. Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?
Щелін Шелєсту ж на пальцях пояснив що все просто як оранж: або урбанізація, або хуторянщина (тру ненька), впєрде або до часів Руїни, або-або. Нація поки що вибирає друге. Тому вкотре прошу перейти на мову, інакше "тримайте мене семеро, за себе не ручаюсь, в мене справка, засиплю єдрьоними арєшками по центрам рішень".
flyman написав:саме так, кошик перетрушують щоразу, от цибулю викинули, вкинули гречку, інхва сотка, а ще проїзд не 8 грн. а 15 грн. це ж в рази все подорожчало, жах всі набрехують, а ще податки ростуть, всі помремо, аааааааааааа-рєшнік вжух-вжух, долар ПА100500 всьо впиль і прах. Так дальшє жить невіносімо:
В нас не знайшов хто б рахував реальну інфляцію за методологією FMCG. У москалів в липні було FMCG — 21,2%, а офіційно Росстат - 6,7%.
Вже раз писав, що при витратах на їдло більше 50% доходу, то відчутно, коли ж на їдло іде менше 10% доходу, то ціна на капусту що 10 грн що 30 грн за кг діру в бюджеті не пробиває. Цікаво, пересічений за листопад скільки качанів з"їв? В мене пішло 10 кг посіченої в каструлю кваситись. 300 грн. ужас-ужас, на базарі зразу з січкарні в кульок насипали на вагу, а решта давились ковтаючи слюні і завидували що алігарх
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 гру, 2024 14:43, всього редагувалось 4 разів.
Игорь Алексеевич написав:не понимаю на хрена люди затариваются
Так то може просто в деяких форумчан місця в квартині мало)) я б залюбки купив мішок(40кг) картошки один раз ніж тягати по 2кг з магазину постійно. Хз кому як подобається звичайно))
ПС: якщо у вас в раціоні мало картоплі цебулі та каш. то може пора його переглянути, бо чіпси та кола це не їжа))
Сегодня у всех ТЦ есть сайт и беспл. доставка в квартиру. Можно каждый день выбирать разные продукты и кушать то, что захочется именно в этот день. А сидеть на одной картохе, но по разному приготовленной....не лучшая пища для организма.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 01 гру, 2024 14:47, всього редагувалось 2 разів.