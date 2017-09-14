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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11141111421114311144>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:46

  Water написав:.............
Звісно обстеження для пацієнтів повинна сплачувать медична страховка, за яку також потрібно сплачувать.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.

Дуже слушне зауваження. А як так взять і підвищити умовним вчителям зарплату до 4 кілобаксів особисто я не знаю. Точніше знаю, це всі державні навчальні заклади передать у приватну власність.
..........

Ну да. И эти приватні власники установят такую цену, что родители или откажутся заводить детей или скажут "мені не потрібні письменні внуки".
В результате имеем - надо поднять зарплату всем, чтобы имели возможность учить детей, откладывать на накопительную пенсию и платить за хорошую медстраховку.
Но поднять зарплату всем = не поднимать никому, это просто изменит масштаб цен, потом можно будет провести деноминацию и убрать несколько нулей.
Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу. А пока что - по одёжке протягивай ножки. При нашем ВВП на душу высокие зарплаты учителям, накопительные пенсии, нормальные медстраховки это благие пожелания.
Кстати, в Германии школы государственные и учёба в вузах, по-моему, бесплатная, но зарплаты учителей вполне приличные:
Общий диапазон заработной платы
€40 тыс. - €56 тыс. / год
€48 тыс. / год Средняя общая заработная плата
https://www.glassdoor.com/Salaries/germany-teacher-salary-SRCH_IL.0,7_IN96_KO8,15.htm

Пора отвыкнуть от розовых мечтаний - не могут люди в бедной стране богато жить. Это, конечно, не исключает наличие какого-то количества богатых и даже супербогатых людей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:47

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Что вы предлагаете?
Промышленность закрыть, назад в пещеры?

Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности.
Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?

Проросійський ЛАД щось кумекає проти українців.
Оце може україномовні знищили? Чи твої регіонали?
https://www.6262.com.ua/news/2827817/hi ... irobnictva

Взагалі чим східніше - тим більше був вплив проросійських ригів і Ахметова - ну і більша кількість знищеної промисловості. Демографічя чогось туди ж. Чим східніше - тим гірша. Але напевно всі ці заводи на Донбасі знищив Тягнибок з Фаріон. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу.

Чому всі забувають про другий, значно кращий для нас шлях: зовнішні джерела фінансування.
Для цього можна експортувати сировину, можна зичити гроші і не повертати, можна забирати контрибуцію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:55

  ЛАД написав:
  Water написав:Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности.
Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?

знову за рибу гроші...

ніхто промисловість свідомо не знищував, а от керувати такими гігантами не вміли, та й більшість була неефективна.

а хто мав керувати - червоні директори чи кооператори-цеховики, які масово приватизували заводи під шумок? або секретарі різних ..комів, які вчасно перефарбувалися?

їх треба було відразу приватизувати, як в Польщі. а в нас досі ще землю не модна вільно продати власникам. бо типу народне добро. й гадаю в 90х роках ти був серед тих, хто був проти приватизації - а тепер маєш, що твій завод попилили на брухт. а те що приватизували - якось вовтузиться
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 гру, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ніхто промисловість свідомо не знищував,

Не згодний. Найняті москалями "заслані козачки" свідомо руйнували нафтопереробну і оборонну промисловості.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу.

Чому всі забувають про другий, значно кращий для нас шлях: зовнішні джерела фінансування.
Для цього можна експортувати сировину, можна зичити гроші і не повертати, можна забирати контрибуцію...

це шлях паразита. жодна країна не розвилася цим шляхом...

звідки у вас такі думки? таке враження, що гроші ви не заробляли, а все життя щось пиляли - зараз гранти :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це шлях паразита. жодна країна не розвилася цим шляхом...

Яскраві приклади успішних "паразитів": Польща, Греція, Мадярщина, Білорусь.
Яскравий приклад успішних "непаразитів": Норвегія, Чілі, країни персидської затоки.
  Shaman написав:звідки у вас такі думки? таке враження, що гроші ви не заробляли, а все життя щось пиляли - зараз гранти

Чому не заробляв? Вже більше 11 років офіційно працюю в університеті + був ІТ-шником і на "галері" і в фрілансі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 гру, 2024 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Там, где есть такая опасность положено работать в очках.


признайтесь відверто, ви дійно бачили в 70-80х роках захисні окуляри на предприємстві? я не бачив, бо їх не поставляли

а рукавички на 5 пальців (як повинно бути), а не такі
https://protectgroup.in.ua/ua/p14244341 ... SrEALw_wcB

22 роки пропрацював в великих і свесвітньо відомих компаніях (назову тільки першу : ACOMARIT, Glasgow), остані два контракти у мене був пурчайзер китаець з Гонк Конгу , на призвіще Lam (ми його між себе називали Lamb).
на замовлення safety goggles
https://dnipro-m.ua/ru/tovar/okulari-za ... J6EALw_wcB

він постачав два рази таку модель))
https://rozetka.com.ua/ua/rockbros-ph050412/p357643887/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:07

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ніхто промисловість свідомо не знищував,

Не згодний. Найняті москалями "заслані козачки" свідомо руйнували нафтопереробну і оборонну промисловості.

це ви фантазуєте.

по нафті - це ІВК доїв Укрнафту 20 чи більше років в інтересах росіян? чи в своїх інтересах?

оборонку - вона весь час державна. а козачки не заслані, а обрані в 2010...

знаю випадки, коли росіяни реально розвивали активи - бо це бізнес, нічого особистого, вони розвивали свої активи.

що росіяни знищили свідомо - алюмінієва промисловість, це так.

автозбірку намагалися якось врятувати різними преференціями, але результат бачимо - й це теж робили місцеві.

одна з причин розвалу промисловості - це те, що збут був в рф. а рф не хотіло, щоб ми торгували й з ними, й з Європою. розумні люди звісно обирали Європу. тому у нас загибалась промисловість, яка не змогла переорієнтуватись.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:признайтесь відверто, ви дійно бачили в 70-80х роках захисні окуляри на предприємстві? я не бачив, бо їх не поставляли
Они были на складах, но их не брали. А если кто и брал, то всё неслось домой или на дачи))
Игорь Алексеевич
 
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