Water написав:............. Звісно обстеження для пацієнтів повинна сплачувать медична страховка, за яку також потрібно сплачувать.
Кстати, зарплаты при накопительной пенсии должны быть выше и для всех работников. Человек, которому хватает зарплаты только на текущие расходы, не сумеет накопить пенсию.
Дуже слушне зауваження. А як так взять і підвищити умовним вчителям зарплату до 4 кілобаксів особисто я не знаю. Точніше знаю, це всі державні навчальні заклади передать у приватну власність. ..........
Ну да. И эти приватні власники установят такую цену, что родители или откажутся заводить детей или скажут "мені не потрібні письменні внуки". В результате имеем - надо поднять зарплату всем, чтобы имели возможность учить детей, откладывать на накопительную пенсию и платить за хорошую медстраховку. Но поднять зарплату всем = не поднимать никому, это просто изменит масштаб цен, потом можно будет провести деноминацию и убрать несколько нулей. Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу. А пока что - по одёжке протягивай ножки. При нашем ВВП на душу высокие зарплаты учителям, накопительные пенсии, нормальные медстраховки это благие пожелания. Кстати, в Германии школы государственные и учёба в вузах, по-моему, бесплатная, но зарплаты учителей вполне приличные:
Общий диапазон заработной платы €40 тыс. - €56 тыс. / год €48 тыс. / год Средняя общая заработная плата
ЛАД написав:Что вы предлагаете? Промышленность закрыть, назад в пещеры?
Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности. Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?
Взагалі чим східніше - тим більше був вплив проросійських ригів і Ахметова - ну і більша кількість знищеної промисловості. Демографічя чогось туди ж. Чим східніше - тим гірша. Але напевно всі ці заводи на Донбасі знищив Тягнибок з Фаріон.
Water написав:Пропоную забути за радянську промисловість. Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу. Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.
Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности. Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?
знову за рибу гроші...
ніхто промисловість свідомо не знищував, а от керувати такими гігантами не вміли, та й більшість була неефективна.
а хто мав керувати - червоні директори чи кооператори-цеховики, які масово приватизували заводи під шумок? або секретарі різних ..комів, які вчасно перефарбувалися?
їх треба було відразу приватизувати, як в Польщі. а в нас досі ще землю не модна вільно продати власникам. бо типу народне добро. й гадаю в 90х роках ти був серед тих, хто був проти приватизації - а тепер маєш, що твій завод попилили на брухт. а те що приватизували - якось вовтузиться
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 гру, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
22 роки пропрацював в великих і свесвітньо відомих компаніях (назову тільки першу : ACOMARIT, Glasgow), остані два контракти у мене був пурчайзер китаець з Гонк Конгу , на призвіще Lam (ми його між себе називали Lamb). на замовлення safety goggles https://dnipro-m.ua/ru/tovar/okulari-za ... J6EALw_wcB
Shaman написав:ніхто промисловість свідомо не знищував,
Не згодний. Найняті москалями "заслані козачки" свідомо руйнували нафтопереробну і оборонну промисловості.
це ви фантазуєте.
по нафті - це ІВК доїв Укрнафту 20 чи більше років в інтересах росіян? чи в своїх інтересах?
оборонку - вона весь час державна. а козачки не заслані, а обрані в 2010...
знаю випадки, коли росіяни реально розвивали активи - бо це бізнес, нічого особистого, вони розвивали свої активи.
що росіяни знищили свідомо - алюмінієва промисловість, це так.
автозбірку намагалися якось врятувати різними преференціями, але результат бачимо - й це теж робили місцеві.
одна з причин розвалу промисловості - це те, що збут був в рф. а рф не хотіло, щоб ми торгували й з ними, й з Європою. розумні люди звісно обирали Європу. тому у нас загибалась промисловість, яка не змогла переорієнтуватись.