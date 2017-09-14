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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:12
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
це шлях паразита. жодна країна не розвилася цим шляхом...
Яскраві приклади успішних "паразитів": Польща, Греція, Мадярщина, Білорусь.
Яскравий приклад успішних "непаразитів": Норвегія, Чілі, країни персидської затоки.
країни, які багаті на нафту, - їм пощастило. не знаю чому туди додали Чилі. Австралію ще можете згадати. в нас стільки ресурсів немає
Польща так кредити допомогли, але головне - це структурні реформи. без них всі б гроші проїли.
Біларусь - смішно, там після припинення допомоги все накриється, все це начебто "диво".
наш шлях - Японія, Південна Корея, Німеччина після 2СВ чи та ж Польща. але холяви не буде, про популізм треба забути... іншого шляху немає наразі
Shaman написав:
звідки у вас такі думки? таке враження, що гроші ви не заробляли, а все життя щось пиляли - зараз гранти
Чому не заробляв? Вже більше 11 років офіційно працюю в університеті + був ІТ-шником і на "галері" і в фрілансі.
так тоді звідки думки про те, що гроші треба десь випрошувати, а не заробляти?
чи в універі по іншому не можна?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:20
Shaman написав:
Польща так кредити допомогли, але головне - це структурні реформи. без них всі б гроші проїли.
В межах Національного плану відновлення Польща має отримати від ЄС 137 млрд євро за 5 років.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:21
Water написав: ЛАД написав:
Ви хочете важкої промисловості? Для чого вона вам? Є багато чого і схоже цього достатньо. Чи ви хочете кувать на увесь радянський союз?
Можно и на "увесь радянський союз", как раньше. Можно и на других. Германия "куёт" на весь мир. Как и США и другие развитые страны (в т.ч. и Япония), как Китай. И даже Польша.
А вообще удивляет, что даже сегодня в Украине есть сомнения в необходимости тяжпрома. Неужели даже война не убедила...
Я зрозумів, ви не можете існувать без союзу.
Німеччина шо кує? Автомобільна промисловість, хімія, високотехнологічні верстати. Ви хочете конкурувать з Німеччиною у автомобільній промисловості? Вам мало було АвтоЗАЗа з керуючим Васадзе? Чи ви хочете вироблять верстати? Звісно все можливо, при наявності відповідної наукової бази.
Вам не надоело играть в непонимание?
Я могу "існувать без союзу" и існую уже 33 года.
"керуючий Васадзе" меня не интересует, но японцы, корейцы, китайцы сумели влезть в автопром практически с 0. Кто нам доктор?
Я хочу, чтобы Украина была богатым современным государством, а не задворками Европы и чтобы украинцы хорошо жили. Единственная страна в мире, которой удалось этого добиться на основе с/х, - Новая Зеландия. Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима.
Я уж молчу об обороноспособности.
P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:25
ЛАД написав:
Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?
так , це були агенти, і не просто агенти -сама країна терорист
ліньки шукати, скільки українських заводів купили в середині 90-х росіяне, а потім збанкротили і людей звільнили (тому що такий саме працював у рф)
за часи СССР зовсім не піклувались про екологію, тільки ідіоти будували закоди з шкідливики викідами в межах міст млніків і просто великих міст.
Ось вам приклад: Николаевский глинозёмный завод
В феврале 2000 года Фонд государственного имущества Украины объявил коммерческий конкурс по продаже 30 % акций ОАО «Николаевский глиноземный завод». Стартовая цена пакета составляла 115 млн гривен. Наибольшую цену за выставлявшийся пакет (547,2 млн грн. или в эквиваленте 100 млн долларов) предложил «Украинский алюминий» (дочерняя компания «Русского алюминия»
), который и был признан победителем конкурса.
С 26 февраля[19][20] по начало марта 2011 года на шламохранилищах завода наблюдалось сильное пыление красного шлама. Была загрязнена почва на площади 75 тыс. м². Природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц завода. НГЗ выплатил штраф в размере 51 тыс. гривен и принял программу мероприятий по предотвращению пыления шлама[21].
В конце января 2012 года на шламохранилищах завода возобновилось пыление красного шлама[21]
Влітку 2023 року ДБР викрило десятки компаній з російськими власниками, діяльність яких підпадала під п. 11 ч. 1 ст. 4 закону «Про санкції». Серед їхніх бенефіціарів були російські олігархи. Зокрема ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (орієнтовною вартістю 10 млрд грн) належали російському олігархові Олегу Дерипасці. ВАКС за матеріалами ДБР запровадив санкції проти цих компаній та власників. У власність України націоналізовано активи російських олігархів, включно з кар'єром
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:29
Shaman написав:
Біларусь - смішно, там після припинення допомоги все накриється, все це начебто "диво".
Не смішно, а це наша реальність і, сподіваюсь, найближче майбутнє.
Shaman написав:
не знаю чому туди додали Чилі. Австралію ще можете згадати. в нас стільки ресурсів немає
Чилі — найбільший у світі експортер міді і одна з небагатьох країн які не експортують нафту, але мають резервний фонд.
В нас є дуже багато різних корисних копалин які ми можемо експортувати і це добре, бо диверсифікація.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:35
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
це шлях паразита. жодна країна не розвилася цим шляхом...
Яскраві приклади успішних "паразитів": Польща, Греція, Мадярщина, Білорусь.
Яскравий приклад успішних "непаразитів": Норвегія, Чілі, країни персидської затоки.
Shaman написав:
звідки у вас такі думки? таке враження, що гроші ви не заробляли, а все життя щось пиляли - зараз гранти
Чому не заробляв? Вже більше 11 років офіційно працюю в університеті + був ІТ-шником і на "галері" і в фрілансі.
стосовно Чілі-країна не багата, десь рівня нашої неньки.
90 % населення країни концентрується в центральній третині країни, переважно навколо Сантьяго. Крайня північ (пустеля Атакама) і крайній південь (архіпелаг Вогняна Земля) майже ненаселені.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:37
flyman написав:
............
Щелін Шелєсту ж на пальцях пояснив що все просто як оранж: або урбанізація, або хуторянщина (тру ненька), впєрде або до часів Руїни, або-або. Нація поки що вибирає друге. Тому вкотре прошу перейти на мову, інакше "тримайте мене семеро, за себе не ручаюсь, в мене справка, засиплю єдрьоними арєшками по центрам рішень".
Не зрозумів, так що веде до Руїни - "хуторянщина (тру ненька)" чи російська мова?
Вже раз писав, що при витратах на їдло більше 50% доходу, то відчутно,
коли ж на їдло іде менше 10% доходу, то ціна на капусту що 10 грн що 30 грн за кг діру в бюджеті не пробиває.
Странно, почему-то в Германии на инфляцию жалуются и чувствуют её, хотя она там несравнима с нашей и на еду у них идёт далеко не 50%.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 01 гру, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:39
prodigy написав:
стосовно Чілі-країна не багата, десь рівня нашої неньки.
Середня ЗП 1200$ після сплати податків, пенсія - 500$, ціни на життя такі ж як в Україні.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 15:42
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Біларусь - смішно, там після припинення допомоги все накриється, все це начебто "диво".
Не смішно, а це наша реальність і, сподіваюсь, найближче майбутнє.
Shaman написав:
не знаю чому туди додали Чилі. Австралію ще можете згадати. в нас стільки ресурсів немає
Чилі — найбільший у світі експортер міді і одна з небагатьох країн які не експортують нафту, але мають резервний фонд.
В нас є дуже багато різних корисних копалин які ми можемо експортувати і це добре, бо диверсифікація.
був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо
декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).
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