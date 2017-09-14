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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11143111441114511146>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:44

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Щелін Шелєсту ж на пальцях пояснив що все просто як оранж: або урбанізація, або хуторянщина (тру ненька), впєрде або до часів Руїни, або-або. Нація поки що вибирає друге. Тому вкотре прошу перейти на мову, інакше "тримайте мене семеро, за себе не ручаюсь, в мене справка, засиплю єдрьоними арєшками по центрам рішень".

Не зрозумів, так що веде до Руїни - "хуторянщина (тру ненька)" чи російська мова?

і то і друге одночасно (або-або), не може бути гарячого льоду, як і національної української держави з російськомовним наповненням.

прослухайте Щєліна, можете почитати Донцова

моє розуміння, що хутірський вільнолюдь не визнає держави у б-які формі: "анархія мать пожондку".
А сприйняття держави у б-якій формі, пуйлостану чи Русі-арії це прийняття зла в яку обгортку його б не завернули.

Так як основна урбанізація на сході та півдні, то логічно, що знищення індустрії це і є возвишення "садка вишневого коло хати".

Наскільки пригадую, національні держави появилися з появою дрібної буржуазії, в той час як Україна переважно була довший час селянсько-хуторянською, то для появи національної держави спочатку потрібно пройти шлях капіталізму з утворенням міської свідоміцької буржуазії. Але ж міські переважно російськомовні, то щоб виникла трушна українська нація а потім і держава спочатку потрібно зробити так, щоб міщани перейшли з язика на мову. Інакше хіба що як птах Фенікс. Але тут парагмадигмальне протиріччя. Хуторянам держава не потрібна.

Продовжу далі.
Біткойн та різні криптопанкери - сучасна загроза державі. З іншого боку глобалісти, в яких марення єдиним урядом без всяких там держав. Ще є корпорації без кордонів, яким держави теж більше перешкода чим симбіотичні інституції.

Виходить, що національна держава може бути лише при наявності національної буржуазії та дрібних власників міщан (не путати з пролетаріатом в оковах які у всіх країнах об"єднуються як заповідав глобаліст Маркс у своєму проекті глобального комунізму, а не у окремій території як це спробува Бланк-Джугашвілі та їх послідовники).

Але якщо носії національнох державності будуть російськомовні, то відповідно утворення буде руськоміровське. Думаю, що логіку вловили.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 гру, 2024 16:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:54

Новое дно пробито. Смотрите видео

Працівники ТЦК у Харкові розвалили скло в автівці, щоб чоловікові вручити повістку
https://t.me/oko18_channel/13970

комменты под видео тоже интересные
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 16:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:стосовно Чілі-країна не багата, десь рівня нашої неньки.

Середня ЗП 1200$ після сплати податків, пенсія - 500$, ціни на життя такі ж як в Україні.


люди теж як в Україні-посміхаються, привітні. але Україну на Чилі ніколи не променяю.
Я вже казав колись, що відвідав 122 країни світу:багато цикавх красивих локацій бачив.
де б я жив з цих країн?
1. Україна (Дрогобич )
2. Франція (Бургундія, у селі на природі)
3. Італія (Болонья, Модена але не саме місто, а десь у селі в цьому районі)

Чилі мені сподобалось, вода в порту така чиста, що бачишь дно на 10м,
біля причалу багато тюленів, вони чекають коли риболовне судно повернеться-їм кидають
рибу, то вони як помойні коти хапають рибу на лету
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57658216
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:57

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:...............
Пропоную забути за радянську промисловість.
Сучасне виробництво це верстати з ЧПУ, а зараз вже є 3D принтери для металу.
Металообробка це не тільки токарі, або фрезерувальники, ще є ковалі та інші оцинковувачі.

Согласен забыть "за радянську промисловість", если мне покажут, что вместо неё создали "сучасну з верстатами ЧПУ" или с "3D принтерами для металу". Но, простите, не вижу. Пока что 30 лет видел планомерное уничтожение промышленности.
Этим, естественно, занималась российская агентура, но почему-то под бурные оплески любителей "вишневого садочка біля хати". Чи це теж були російські агенти?

Проросійський ЛАД щось кумекає проти українців.
Оце може україномовні знищили? Чи твої регіонали?
https://www.6262.com.ua/news/2827817/hi ... irobnictva

Взагалі чим східніше - тим більше був вплив проросійських ригів і Ахметова - ну і більша кількість знищеної промисловості. Демографічя чогось туди ж. Чим східніше - тим гірша. Але напевно всі ці заводи на Донбасі знищив Тягнибок з Фаріон. :mrgreen:

"Дядя, ты дурак?"
Похоже, да, причём полный.
По вашей ссылке читаем:
У газеті "Киевские ведомости" від 1997 року читаємо про те, що колектив содового заводу просить провести перевірку, адже за останній час керівництво уклало декілька невигідних договорів.

"Механизм прост: "Содовый завод" продает какой-то коммерческой фирме, скажем, кальцинированную соду по очень низкой цене, ниже себестоимости. Затем эта фирма перепродает купленный товар другой фирме, естественно по более высокой цене. В убытке же остается государство, поскольку "Содовый завод" - государственное предприятие. По данным городского контрольно-ревизионного отдела, АО из-за этого понесло убыток на миллион гривен".
........
"Содовий завод" був визнаний банкрутом у 2003 році постановою Господарського суду Донецької області. Підприємство було передано до Фонду держмайна України, тут працювала ліквідаційна комісія.

Это как раз то, о чём я писал.

И при чём тут "ригі", которых в 1997 и не было?
"чим східніше ... - ну і більша кількість знищеної промисловості" - так промышленность по большей части была на востоке, поэтому и больше "знищеного".
О демографии объяснять не буду, до вас не дойдёт, что на востоке намного больше крупных городов, а между рождаемостью и урбанизацией связь обратная.

И вы опять разделяете Украину на "плохой восток" и "хороший запад". Вы сепаратист?
Так вы лично уже благополучно "сепарировались" в Польшу, так и сидите себе спокойно.
Что ж вам неймётся?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:05

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу.

Чому всі забувають про другий, значно кращий для нас шлях: зовнішні джерела фінансування.
Для цього можна експортувати сировину, можна зичити гроші і не повертати, можна забирати контрибуцію...

Первое мы и делали всё время. Если и не совсем "сировину", то близко к ней.
Второй и третий вариант хороши, вот только не вижу желающих давать в долг без возврата или платить контрибуцию. И контрибуция только помогает подняться и восстановиться после войны, а не обеспечить стабильное развитие.

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ніхто промисловість свідомо не знищував,

Не згодний. Найняті москалями "заслані козачки" свідомо руйнували нафтопереробну і оборонну промисловості.
Тут Shaman прав. Отдельные случаи были, но основное мы сами, собственными руками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:13

  prodigy написав:.........
був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).

На наших улицах вы увидите гораздо больше "коштовних авто", чем в "нищей" Германии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:14

ЛАД ти російське кончене чмо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:16

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).

На наших улицах вы увидите гораздо больше "коштовних авто", чем в "нищей" Германии.

Дебіле, як тобі з Дальнього Сходу (РФ) видно що на вулицях в Україні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:28

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Wirująświatła
Податки -фігня, більше розмов ніж втрат...додаткових 3,5% від військового збору до існуючих 41,5% - ні про що
Нові правила економічного бронювання - тільки для ДУЖЕ великих 60млн грн податки або 1,3млрд грн оборот..

Так що як спроба отримати шерсть від свині
шуму багато -шерсті мало...
А як же це? >>>
  Бетон написав:3.5% не від доходу а обороту. Ти хоч уявляєш різницю чи ні?

Фактично мені підняли податок на 30%. Третину доходу
Не треба вірити всьому що написано на паркані... тим більше від людини від якої за кілометр смердить іпсо....
1 Збільшили податок на зарплату від 1,5% до 5%( тобто +3,5% на зарплата ).. для тих хто знаходиться на ЗАГАЛЬНІЙ системі оподаткування
2 Для ФОП на єдиному2 група - військового збору не було - тепер буде 800 грн
3 Для ФОП на єдиному 3 група - військового збору не було - тепер 1% від обороту...( це найбільший податок тут +20% до попереднього рівня в 5%.

Тому десь бетон прибріхує , або не знаходиться і не знаходився в межах України ніколи , а тому не знайомий з системами оподаткування.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Колега Puente чітко побачив і сформулював. Ну а я не геній узріти самому, але ловлю на льоту)) влучні толкові думки.
Ти дійсно не геній.
ти паразит на чужих думках
якщо тобі це подобається - паразитуй і далі.
єдине памятай - якщо паразитів багато - то материнський організм дохне РАЗОМ з паразитами.

Знов черговий єралашик.
На думках інших людей не паразитують. Апріорі.
Люди діляться своїми думками від себе саме для того, щоб їми користувалися.....
Маленьке уточнення
Якщо людина користується чужими думками РОЗУМІЮЧИ ці думки - тоді це не паразитування
А якщо просто ПОВТОРЮЄ - то це попугай
А той хто не розуміючи повторює щоб прикрити своє не розуміння - той паразит...

Я ясно розділив на категорії..

ПС
ти не паразит
Ти демагог.
budivelnik
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