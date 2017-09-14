Додано: Нед 01 гру, 2024 15:44

ЛАД написав: flyman написав: ............

Щелін Шелєсту ж на пальцях пояснив що все просто як оранж: або урбанізація, або хуторянщина (тру ненька), впєрде або до часів Руїни, або-або. Нація поки що вибирає друге. Тому вкотре прошу перейти на мову, інакше "тримайте мене семеро, за себе не ручаюсь, в мене справка, засиплю єдрьоними арєшками по центрам рішень". ............Щелін Шелєсту ж на пальцях пояснив що все просто як оранж: або урбанізація, або хуторянщина (тру ненька), впєрде або до часів Руїни, або-або. Нація поки що вибирає друге. Тому вкотре прошу перейти на мову, інакше "тримайте мене семеро, за себе не ручаюсь, в мене справка, засиплю єдрьоними арєшками по центрам рішень".

Не зрозумів, так що веде до Руїни - "хуторянщина (тру ненька)" чи російська мова? Не зрозумів, так що веде до Руїни - "хуторянщина (тру ненька)" чи російська мова?

і то і друге одночасно (або-або), не може бути гарячого льоду, як і національної української держави з російськомовним наповненням.прослухайте Щєліна, можете почитати Донцовамоє розуміння, що хутірський вільнолюдь не визнає держави у б-які формі: "анархія мать пожондку".А сприйняття держави у б-якій формі, пуйлостану чи Русі-арії це прийняття зла в яку обгортку його б не завернули.Так як основна урбанізація на сході та півдні, то логічно, що знищення індустрії це і є возвишення "садка вишневого коло хати".Наскільки пригадую, національні держави появилися з появою дрібної буржуазії, в той час як Україна переважно була довший час селянсько-хуторянською, то для появи національної держави спочатку потрібно пройти шлях капіталізму з утворенням міської свідоміцької буржуазії. Але ж міські переважно російськомовні, то щоб виникла трушна українська нація а потім і держава спочатку потрібно зробити так, щоб міщани перейшли з язика на мову. Інакше хіба що як птах Фенікс. Але тут парагмадигмальне протиріччя. Хуторянам держава не потрібна.Продовжу далі.Біткойн та різні криптопанкери - сучасна загроза державі. З іншого боку глобалісти, в яких марення єдиним урядом без всяких там держав. Ще є корпорації без кордонів, яким держави теж більше перешкода чим симбіотичні інституції.Виходить, що національна держава може бути лише при наявності національної буржуазії та дрібних власників міщан (не путати з пролетаріатом в оковах які у всіх країнах об"єднуються як заповідав глобаліст Маркс у своєму проекті глобального комунізму, а не у окремій території як це спробува Бланк-Джугашвілі та їх послідовники).Але якщо носії національнох державності будуть російськомовні, то відповідно утворення буде руськоміровське. Думаю, що логіку вловили.