ЛАД написав:Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу.
Чому всі забувають про другий, значно кращий для нас шлях: зовнішні джерела фінансування. Для цього можна експортувати сировину, можна зичити гроші і не повертати, можна забирати контрибуцію...
Спробувати створити благополуччя за рахунок шахрайства (хай в Державних масштабах і з оправданням що Африка так робить) - це шлях в нікуди 1 Те що ти шахрай- буде видно всім хто буде платити за шахрайство 2 Дочекаються коли влізеш по самі мигдалки і сам засунеш фаберже в мясорубку... а далі легко підтискаючи отримають назад все що дали з відсотками....
Греція здулась -ледь жевріє в порівнянні з Італією Мадьри і Білоруси поки на підсосі з дешевою нафтою - ми також йшли цим шляхом до 2004 чим це кінчилось - бачимо Поляки відпрацювали все що в них вклали.
Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...
flyman написав:.......... і то і друге одночасно (або-або), не може бути гарячого льоду, як і національної української держави з російськомовним наповненням. ........... Але якщо носії національнох державності будуть російськомовні, то відповідно утворення буде руськоміровське. Думаю, що логіку вловили.
Логику понял, со многим согласен. Правда, думаю, что державы как появились, так и исчезнут, "корпорації без кордонів" работают, вы правы, в эту сторону, но это, конечно, далёкая перспектива. Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий. Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских. Хороший пример:
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року. Заступниця Голови Уряду РФ (1998—2003). Губернатор і голова Уряду Санкт-Петербурга (2003—2011). Член бюро Вищої ради партії «Єдина Росія»[1]. Повний кавалер ордена «За заслуги перед Вітчизною»
Валентина Матвієнко до 18 років жила і навчалася в УРСР.
Народилася 7 квітня 1949 року в Шепетівці Хмельницької області.
Скоріш за все, в дитинстві розмовляла українською, можливо, в і в школі навчалася українською.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 гру, 2024 16:45, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:......... був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).
На наших улицах вы увидите гораздо больше "коштовних авто", чем в "нищей" Германии.
читаючи будівельників, бігорів та їм подібних, думаю, розумієте що такі озабочені тим, щоб не Було Росії, а не тим, щоб була Україна
prodigy написав:......... був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).
На наших улицах вы увидите гораздо больше "коштовних авто", чем в "нищей" Германии.
читаючи будівельників, бігорів та їм подібних, думаю, розумієте що такі озабочені тим, щоб не Було Росії, а не тим, щоб була Україна
flyman написав:.......... і то і друге одночасно (або-або), не може бути гарячого льоду, як і національної української держави з російськомовним наповненням. ........... Але якщо носії національнох державності будуть російськомовні, то відповідно утворення буде руськоміровське. Думаю, що логіку вловили.
Логику понял, со многим согласен. Правда, думаю, что державы как появились, так и исчезнут, "корпорації без кордонів" работают, вы правы, в эту сторону, но это, конечно, далёкая перспектива. Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий. Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских. Хороший пример:
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року. Заступниця Голови Уряду РФ (1998—2003). Губернатор і голова Уряду Санкт-Петербурга (2003—2011). Член бюро Вищої ради партії «Єдина Росія»[1]. Повний кавалер ордена «За заслуги перед Вітчизною»
Валентина Матвієнко до 18 років жила і навчалася в УРСР.
Народилася 7 квітня 1949 року в Шепетівці Хмельницької області.
Скоріш за все, в дитинстві розмовляла українською, можливо, в і в школі навчалася українською.
мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності. Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно. Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.
Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
budivelnik написав:Ти дійсно не геній. ти паразит на чужих думках якщо тобі це подобається - паразитуй і далі. єдине памятай - якщо паразитів багато - то материнський організм дохне РАЗОМ з паразитами.
Знов черговий єралашик. На думках інших людей не паразитують. Апріорі. Люди діляться своїми думками від себе саме для того, щоб їми користувалися.....
Маленьке уточнення Якщо людина користується чужими думками РОЗУМІЮЧИ ці думки - тоді це не паразитування А якщо просто ПОВТОРЮЄ - то це попугай А той хто не розуміючи повторює щоб прикрити своє не розуміння - той паразит...
Я ясно розділив на категорії..
ПС ти не паразит Ти демагог.
Перестрибнув (згенерив) на нове чергове - тепер про демагога.
Це від тебе одні і ті ж самі примітивні демагогічні прийоми. Набридаєш.