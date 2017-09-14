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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11143111441114511146

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:37

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Единственный реальный путь - поднимать ВВП и построить богатую державу.
Чому всі забувають про другий, значно кращий для нас шлях: зовнішні джерела фінансування.
Для цього можна експортувати сировину, можна зичити гроші і не повертати, можна забирати контрибуцію...
Спробувати створити благополуччя за рахунок шахрайства (хай в Державних масштабах і з оправданням що Африка так робить) - це шлях в нікуди
1 Те що ти шахрай- буде видно всім хто буде платити за шахрайство
2 Дочекаються коли влізеш по самі мигдалки і сам засунеш фаберже в мясорубку... а далі легко підтискаючи отримають назад все що дали з відсотками....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Яскраві приклади успішних "паразитів": Польща, Греція, Мадярщина, Білорусь.
Греція здулась -ледь жевріє в порівнянні з Італією
Мадьри і Білоруси поки на підсосі з дешевою нафтою - ми також йшли цим шляхом до 2004 чим це кінчилось - бачимо
Поляки відпрацювали все що в них вклали.

Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:42

  flyman написав:..........
і то і друге одночасно (або-або), не може бути гарячого льоду, як і національної української держави з російськомовним наповненням.
...........
Але якщо носії національнох державності будуть російськомовні, то відповідно утворення буде руськоміровське. Думаю, що логіку вловили.

Логику понял, со многим согласен.
Правда, думаю, что державы как появились, так и исчезнут, "корпорації без кордонів" работают, вы правы, в эту сторону, но это, конечно, далёкая перспектива.
Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий.
Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских.
Хороший пример:
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.
Заступниця Голови Уряду РФ (1998—2003). Губернатор і голова Уряду Санкт-Петербурга (2003—2011). Член бюро Вищої ради партії «Єдина Росія»[1]. Повний кавалер ордена «За заслуги перед Вітчизною»
Валентина Матвієнко до 18 років жила і навчалася в УРСР.
Народилася 7 квітня 1949 року в Шепетівці Хмельницької області.
Скоріш за все, в дитинстві розмовляла українською, можливо, в і в школі навчалася українською.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 гру, 2024 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:43

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Польща так кредити допомогли, але головне - це структурні реформи. без них всі б гроші проїли.

В межах Національного плану відновлення Польща має отримати від ЄС 137 млрд євро за 5 років.
При власному ВВП 811 млрд за 2023 рік - це 3% в рік допомоги...
Нам тільки вчора хтось там дав 5 млрд доларів при власному ввп до війни 150 , сьогодні 120....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:47

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).

На наших улицах вы увидите гораздо больше "коштовних авто", чем в "нищей" Германии.

читаючи будівельників, бігорів та їм подібних, думаю, розумієте що такі озабочені тим, щоб не Було Росії, а не тим, щоб була Україна
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:50

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
був в Чілі в 3х портах у 2015-В Сан Антоніо декілька раз ходив, гуляв, купляв щось з поїсти в супермаркеті (ціни 95% як у нас на 2015), коштовних авто не має (бачив тількі 2 -середнього класу типу rav4).

На наших улицах вы увидите гораздо больше "коштовних авто", чем в "нищей" Германии.

читаючи будівельників, бігорів та їм подібних, думаю, розумієте що такі озабочені тим, щоб не Було Росії, а не тим, щоб була Україна

На жаль, це так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:57

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
і то і друге одночасно (або-або), не може бути гарячого льоду, як і національної української держави з російськомовним наповненням.
...........
Але якщо носії національнох державності будуть російськомовні, то відповідно утворення буде руськоміровське. Думаю, що логіку вловили.

Логику понял, со многим согласен.
Правда, думаю, что державы как появились, так и исчезнут, "корпорації без кордонів" работают, вы правы, в эту сторону, но это, конечно, далёкая перспектива.
Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий.
Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских.
Хороший пример:
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.
Заступниця Голови Уряду РФ (1998—2003). Губернатор і голова Уряду Санкт-Петербурга (2003—2011). Член бюро Вищої ради партії «Єдина Росія»[1]. Повний кавалер ордена «За заслуги перед Вітчизною»
Валентина Матвієнко до 18 років жила і навчалася в УРСР.
Народилася 7 квітня 1949 року в Шепетівці Хмельницької області.
Скоріш за все, в дитинстві розмовляла українською, можливо, в і в школі навчалася українською.

мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності.
Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно.
Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.

Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:читаючи будівельників, бігорів та їм подібних, думаю, розумієте що такі озабочені тим, щоб не Було Росії, а не тим, щоб була Україна

На жаль, це так.

Якщо це буде Україна flyman'а, з життям в підвалі на поддоні та істи гриби зі стін
То мені така "Україна" flyman'а також не потрібна, як і росія тут

До речі, flyman нічого не зробив, щоб покращити життя в Україні.
Він постійно шукає лайно і бідкається, як все погано

Заробляючи, по його словами, 20 ойро на годину
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:59

  pesikot написав:До речі, flyman нічого не зробив, щоб покращити життя в Україні.
Він постійно шукає лайно і бідкається, як все погано
типа ты шото сделал, жопакота.
https://t.me/oko18_channel/13960
https://t.me/oko18_channel/13935
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 17:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ти дійсно не геній.
ти паразит на чужих думках
якщо тобі це подобається - паразитуй і далі.
єдине памятай - якщо паразитів багато - то материнський організм дохне РАЗОМ з паразитами.

Знов черговий єралашик.
На думках інших людей не паразитують. Апріорі.
Люди діляться своїми думками від себе саме для того, щоб їми користувалися.....
Маленьке уточнення
Якщо людина користується чужими думками РОЗУМІЮЧИ ці думки - тоді це не паразитування
А якщо просто ПОВТОРЮЄ - то це попугай
А той хто не розуміючи повторює щоб прикрити своє не розуміння - той паразит...

Я ясно розділив на категорії..

ПС
ти не паразит
Ти демагог.

Перестрибнув (згенерив) на нове чергове - тепер про демагога.

Це від тебе одні і ті ж самі примітивні демагогічні прийоми.
Набридаєш.
detroytred
 
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