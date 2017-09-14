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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11145111461114711148>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...

Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються.
Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.

Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так

Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда.
При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства. Если бы вы расплачивались, к примеру, с парикмахером не деньгами, а картошкой, вы хорошо видели бы, что он не создаёт продукт, а только берёт у вас готовый. Потом он этим же продуктом расплатится с кем-то ещё, но новая картошка при этом ниоткуда не появится.
Точно так же и с продавцом в магазине - вы расплатитесь картошкой, а взамен получите, к примеру колбасу, которой с ним расплатился кто-то третий. Произойдёт товарообмен, но никакие новые продукты в результате не появятся. К сожалению, такой натуральный товарообмен возможен только в самом примитивном обществе, когда список товаров крайне ограничен - зерно, мясо, шкура, пара каких-то инструментов. + сильная специализация труда делает натуральный товарообмен практически невозможным. Рабочий, который делает какую-то одну деталь не сможет расплатиться ей ни с парикмахером, ни в магазине. Эта деталь сама по себе никому не нужна и ни парикмахер, ни продавец не смогут определить её стоимость.
Деньги сильно замыливают понимание сути процесса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:31

  ЛАД написав:При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства
вы пришли к доктору с зубной болью, он вас вылечил. Это продукт или нет? Продукт его знаний, медицинских технологий, кто то построил помещение где вас вылечили, кто-то вложил в этот бизнес деньги. Видите как один продукт создает другой. А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме.

Любую технологию сначала придумали, нарисовали, создали десятки действующих моделей, испытали их и только потом она пошла в "материальное" производство.

Когда мы говорим "Украине не хватает заводов", нужно понимать на каком этапе они стопорятся, всё ли хорошо с коррупцией, законодательством, нац.валютой, защитой интеллектуальных прав, нет ли монополий и т.д. какая ёмкость рынка.

Завезти оборудование и начать клепать что то "материальное" много ума не надо. При совке денег не считали, считали выпущенную готовую продукцию. Поэтому безработицы не было, но и товаров в магазинах не было. Все только делали вид что работают.

Сейчас капитализм и количество готовой продукции не говорит вообще ни о чём. Гораздо важнее можно ли в данных условиях получить прибыль. Вот эти условия и есть то продукт, которого нам нехватает. А не фабрики заводы делающие лопаты и вёдра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:39

  flyman написав:
  ЛАД написав:........
Логику понял, со многим согласен.
............
Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий.
Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских.
............

мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності.
Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно.
Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.

Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама.
Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою.
Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...

Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються.
Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.

Про німців теж як сказати. Після війни вони піднялися завдяки сильній допомозі.
Навіть славнозвісний Фольксваген зобов'язаний англійцям:
Как важный работодатель в регионе, Volkswagenwerk обещал выживание местного населения. Об этом думало Британское военное правительство, которое в июне 1945 года взяло на себя управление предприятием. Важную роль в преобразовании завода сыграл майор Великобритании Иван Херст[англ.], которому было поручено рассмотреть возможность создания там ремонтной мастерской. Изучив состояние предприятия, он предложил наладить на нём массовый выпуск легковых автомобилей, которых не хватало в послевоенной Германии. Вскоре последовал заказ от военной администрации на 20 тысяч таких автомобилей[28].

Несмотря на британскую опеку, запущенный 27 декабря 1945 года завод работал неритмично, сказывалась нехватка материалов и электроэнергии. Постепенно технические и организационные проблемы были решены вместе с дефицитом поставок. Когда 8 октября 1949 года англичане передали попечительство над Volkswagenwerk GmbH Федеральному правительству Германии и администрации земли Нижняя Саксония, компания находилась в хорошем состоянии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_K%C3%A4fer
Про Сінгапур не скажу, не сильно знайомий.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 гру, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 17:53

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:PS. И самое вкусное. Картофан поднялась в цене только на 150% с 2021 по 2024
А ты писал, что картофан дорожает каждый год в 2 раза


я картофан покупал осенью 21го по 10 грн.
сейчас картофан по 40 и дешевле сказали не будет так как нет.
так что у кого какой рост. я покупаю только один сорт и его из турции-египта не привезут.

ну так надо было покупать по 25, а не сидеть на попе ровно

Ведь так вам всем было смешно обсуждать мою картоплю по 25 )
А сейчас плачете, что уже по 40 )

И сейчас уже зима, а не осень


вы держите производителя за идиота? они и не продавали ее по 25 так как знали что ее мало будет.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:06

  tester7336 написав:
  pesikot написав:ну так надо было покупать по 25, а не сидеть на попе ровно

Ведь так вам всем было смешно обсуждать мою картоплю по 25 )
А сейчас плачете, что уже по 40 )

И сейчас уже зима, а не осень


вы держите производителя за идиота? они и не продавали ее по 25 так как знали что ее мало будет.

Я держу тебя за идиота

Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25

Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус

И, ожидаемо, обсираетесь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:13

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:........
Логику понял, со многим согласен.
............
Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий.
Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских.
............

мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності.
Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно.
Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.

Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама.
Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою.
Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.

думаю, що отримали "щеплення", може і мар'ять, але просинаються зранку і йдуть до лікаря: "доктор в мене було марення про 4й рейх, дайте пігулку від цього"
крім того, "німецький мір" поділили на 10+- частин:
1. ФРН
2. Австрія
3. НДР.
4. Зх.Берлін
5. Гданськ і Помор"є
6. Калініградська обл. і м.Калінінград
7. Землі східніше Одри
8. Судецька обл.
9. Щось там на заході відійшло Франції
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 гру, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:17

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...
Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються.
Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
Невже людина з вищою освітом може бути настільки економічно примітивню ?
Ще раз по Польщі....
ВВП Польщі в 1990 році становив 66 млрд доларів
На момент вступ у ЄС в квітні 2004 року ВВП за 2003 становив 217 млрд
Сьогодні ВВП - 881 млрд
З 2004 по 2020 - ЄС інвестували в Польщу - 174 млрд доларів....
А за це отримали доступ до ринку з ВВП (за цих же 16 років) - 8000 млрд доларів...
Таким чином
ЄС дало Польщі 2% від того що Польща сама створила
А скільки % отримало ЄС від 8000 млрд доларів польського ВВП?
Якщо БІЛЬШЕ 2% то тоді не ПОЛЬЩУ кредитували - а ПОЛЬЩА платила....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 01 гру, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:19

  pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25

Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус

И, ожидаемо, обсираетесь )


хомячек тут ты который даже в твоем возрасте не научился понимать что пишут.
то что ты покупал в этом году по 25 в 2021 стоило 7 грн.
то что тебя такая устраивает - то твое дело. может и ланос для тебя машина.
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