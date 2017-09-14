budivelnik написав:Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...
Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються. Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
ЛАД написав:Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.
Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так
Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда. При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства. Если бы вы расплачивались, к примеру, с парикмахером не деньгами, а картошкой, вы хорошо видели бы, что он не создаёт продукт, а только берёт у вас готовый. Потом он этим же продуктом расплатится с кем-то ещё, но новая картошка при этом ниоткуда не появится. Точно так же и с продавцом в магазине - вы расплатитесь картошкой, а взамен получите, к примеру колбасу, которой с ним расплатился кто-то третий. Произойдёт товарообмен, но никакие новые продукты в результате не появятся. К сожалению, такой натуральный товарообмен возможен только в самом примитивном обществе, когда список товаров крайне ограничен - зерно, мясо, шкура, пара каких-то инструментов. + сильная специализация труда делает натуральный товарообмен практически невозможным. Рабочий, который делает какую-то одну деталь не сможет расплатиться ей ни с парикмахером, ни в магазине. Эта деталь сама по себе никому не нужна и ни парикмахер, ни продавец не смогут определить её стоимость. Деньги сильно замыливают понимание сути процесса.
ЛАД написав:При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства
вы пришли к доктору с зубной болью, он вас вылечил. Это продукт или нет? Продукт его знаний, медицинских технологий, кто то построил помещение где вас вылечили, кто-то вложил в этот бизнес деньги. Видите как один продукт создает другой. А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме.
Любую технологию сначала придумали, нарисовали, создали десятки действующих моделей, испытали их и только потом она пошла в "материальное" производство.
Когда мы говорим "Украине не хватает заводов", нужно понимать на каком этапе они стопорятся, всё ли хорошо с коррупцией, законодательством, нац.валютой, защитой интеллектуальных прав, нет ли монополий и т.д. какая ёмкость рынка.
Завезти оборудование и начать клепать что то "материальное" много ума не надо. При совке денег не считали, считали выпущенную готовую продукцию. Поэтому безработицы не было, но и товаров в магазинах не было. Все только делали вид что работают.
Сейчас капитализм и количество готовой продукции не говорит вообще ни о чём. Гораздо важнее можно ли в данных условиях получить прибыль. Вот эти условия и есть то продукт, которого нам нехватает. А не фабрики заводы делающие лопаты и вёдра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:........ Логику понял, со многим согласен. ............ Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий. Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских. ............
мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності. Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно. Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.
Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама. Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою. Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.
budivelnik написав:Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...
Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються. Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
Про німців теж як сказати. Після війни вони піднялися завдяки сильній допомозі. Навіть славнозвісний Фольксваген зобов'язаний англійцям:
Как важный работодатель в регионе, Volkswagenwerk обещал выживание местного населения. Об этом думало Британское военное правительство, которое в июне 1945 года взяло на себя управление предприятием. Важную роль в преобразовании завода сыграл майор Великобритании Иван Херст[англ.], которому было поручено рассмотреть возможность создания там ремонтной мастерской. Изучив состояние предприятия, он предложил наладить на нём массовый выпуск легковых автомобилей, которых не хватало в послевоенной Германии. Вскоре последовал заказ от военной администрации на 20 тысяч таких автомобилей[28].
Несмотря на британскую опеку, запущенный 27 декабря 1945 года завод работал неритмично, сказывалась нехватка материалов и электроэнергии. Постепенно технические и организационные проблемы были решены вместе с дефицитом поставок. Когда 8 октября 1949 года англичане передали попечительство над Volkswagenwerk GmbH Федеральному правительству Германии и администрации земли Нижняя Саксония, компания находилась в хорошем состоянии
ЛАД написав:........ Логику понял, со многим согласен. ............ Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий. Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских. ............
мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності. Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно. Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.
Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама. Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою. Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.
думаю, що отримали "щеплення", може і мар'ять, але просинаються зранку і йдуть до лікаря: "доктор в мене було марення про 4й рейх, дайте пігулку від цього" крім того, "німецький мір" поділили на 10+- частин: 1. ФРН 2. Австрія 3. НДР. 4. Зх.Берлін 5. Гданськ і Помор"є 6. Калініградська обл. і м.Калінінград 7. Землі східніше Одри 8. Судецька обл. 9. Щось там на заході відійшло Франції
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 гру, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тому зєднувати такі різні приклади -якось шахрайством попахує...
Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються. Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
Невже людина з вищою освітом може бути настільки економічно примітивню ? Ще раз по Польщі.... ВВП Польщі в 1990 році становив 66 млрд доларів На момент вступ у ЄС в квітні 2004 року ВВП за 2003 становив 217 млрд Сьогодні ВВП - 881 млрд З 2004 по 2020 - ЄС інвестували в Польщу - 174 млрд доларів.... А за це отримали доступ до ринку з ВВП (за цих же 16 років) - 8000 млрд доларів... Таким чином ЄС дало Польщі 2% від того що Польща сама створила А скільки % отримало ЄС від 8000 млрд доларів польського ВВП? Якщо БІЛЬШЕ 2% то тоді не ПОЛЬЩУ кредитували - а ПОЛЬЩА платила....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 01 гру, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет И этой осенью, я покупал картофан по 25
Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс. Это называется - натянуть сову на глобус
И, ожидаемо, обсираетесь )
хомячек тут ты который даже в твоем возрасте не научился понимать что пишут. то что ты покупал в этом году по 25 в 2021 стоило 7 грн. то что тебя такая устраивает - то твое дело. может и ланос для тебя машина.