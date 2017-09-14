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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11145111461114711148

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:На момент вступ у ЄС в квітні 2004 року ВВП за 2003 становив 217 млрд
Сьогодні ВВП - 881 млрд

Тільки Євро за цей час відносно золота девальвував в 5 з лишнім разів
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 гру, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:25

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства
вы пришли к доктору с зубной болью, он вас вылечил. Это продукт или нет? Продукт его знаний, медицинских технологий, кто то построил помещение где вас вылечили, кто-то вложил в этот бизнес деньги. Видите как один продукт создает другой. А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме.
....................

Это ещё один пример того же, о чём я говорил, называя парикмахера и продавца.
Это полезная и необходимая услуга, но не продукт в прямом смысле этого слова.
То, о чём я писал: "Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда".
А вообще, вы в этом посте столько всего разного намешали, что отвечать пришлось бы на несколько страниц. :)
Завезти оборудование и начать клепать что то "материальное" много ума не надо. При совке денег не считали, считали выпущенную готовую продукцию.
Тут вы, например, ошибаетесь и в первом , и во втором предложении. И ум нужен, и деньги считали (правда, не всегда и не всегда хорошо).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:25

  pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25
нравится твоя логика, осенью 2023 я покупал доллар по 37,5. Значит курса 41,90 не существует, а кто покупает по 41,90 - дураки. Что у тебя вместо мозгов? Даже твой пример что было 25, стало 40 говорит об инфляции, то с чего и начиналось обсуждение, с моей фразы что каждый год овощи дорожают вдвое. И почему ты вцепился в картошку, давай огурцы/помидоры пообсуждаем. Почем ты их покупал в 2021 и покупаешь сейчас. Можешь не отвечать, ты их не покупаешь, поэтому инфляцию не видишь. А картошка что па 9 что па 25 дешёво, потому что много её не съешь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:33

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25

Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус

И, ожидаемо, обсираетесь )


хомячек тут ты который даже в твоем возрасте не научился понимать что пишут.
то что ты покупал в этом году по 25 в 2021 стоило 7 грн.
то что тебя такая устраивает - то твое дело. может и ланос для тебя машина.

Ти обосрався, коли писал про 10 грн в 2021 году

Ховрачок, не буянь )))

Ми на финансовому форумі, тут про гроші

А ты купляй по 40 зараз, якщо дурне )
Не вистачило розуму купувати в жовтні дешевше
Купуй дорожче
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:35

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25
нравится твоя логика, осенью 2023 я покупал доллар по 37,5. Значит курса 41,90 не существует, а кто покупает по 41,90 - дураки. Что у тебя вместо мозгов? Даже твой пример что было 25, стало 40 говорит об инфляции, то с чего и начиналось обсуждение, с моей фразы что каждый год овощи дорожают вдвое. И почему ты вцепился в картошку, давай огурцы/помидоры пообсуждаем. Почем ты их покупал в 2021 и покупаешь сейчас. Можешь не отвечать, ты их не покупаешь, поэтому инфляцию не видишь. А картошка что па 9 что па 25 дешёво, потому что много её не съешь.

Ти що хотіла сказати ?

Обісралась з цінами на картофан ?
Так і скажи, не пиши довгі пости
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 18:41

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються.
Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
Невже людина з вищою освітом може бути настільки економічно примітивню ?
Ще раз по Польщі....
ВВП Польщі в 1990 році становив 66 млрд доларів
На момент вступ у ЄС в квітні 2004 року ВВП за 2003 становив 217 млрд
Сьогодні ВВП - 881 млрд
З 2004 по 2020 - ЄС інвестували в Польщу - 174 млрд доларів....
А за це отримали доступ до ринку з ВВП (за цих же 16 років) - 8000 млрд доларів...
Таким чином
ЄС дало Польщі 2% від того що Польща сама створила
А скільки % отримало ЄС від 8000 млрд доларів польського ВВП?
Якщо БІЛЬШЕ 2% то тоді не ПОЛЬЩУ кредитували - а ПОЛЬЩА платила....
Тільки Євро за цей час відносно золота девальвував в 5 з лишнім разів
Я бачу що економіка - точно не Ваш коник...
Поясніть мені де тут золото
1 Польща отримує 16 років по 11 млрд доларів в рік від ЄС для модернізації свого ринку і полегшенню обєднання економіки Польщі з економікою ЄС
2 За цих 16 років ВВП Польщі зростає з 217 млрд до 881 млрд доларів за рахунок відкриття ринків ЄС для Польщі і польського ринку для підриємств ЄС
Я твердо переконаний що з тих 8 000 млрд доларів польського ВВП за 16 років - як мінімум третина це прибуток підприємств ЄС зареєстрованих на території Польщі.

Звідси висновок
Полякам дали - 170 млрд за 16 років
Собі заробили - 2400 млрд за 16 років

При чому тут ціна золота і як ціна золота вплинула на те що Поляки по Вашому отримали але назад не заплатили?
Де тут плюсовий варіант для Польщі в тому що курс євро/золото змінився?
і чому золото?
чому не нафта - там курс євро/нафта - впав?
budivelnik
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