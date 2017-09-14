Додано: Нед 01 гру, 2024 18:43

ЛАД написав: Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима.

Я уж молчу об обороноспособности. Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима.Я уж молчу об обороноспособности.

промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло.давайте построим еще 2 такие фабрики, догадываетесь что с ними будет? продукт востребованный, повторюсь.ниша услуг тем отличается от материального производства, что вы не завезёте парикмахеров/стоматологов с Китая. Поэтому последнее десятилетие сфера услуг растёт, а собственное производство падает. Но даже в сфере услуг уже предложение превышает спрос.а теперь по сути.Сами по себе они станут убыточными, без рынков сбыта и нужного качества продукции. Завестито же самое с Китая нет проблем, при этом импортер не вкладывает деньги в помещения(кроме складов), в станки, оборудование, дилерскую сеть. Сколько может продать столько и завозит. С фабрикой так нельзя, рентабельность начинается от каких то (далеко не минимальных) объемов продаж. Первоочередная задача поиск ниши где бы Украина могла предложить качественный продукт и потеснить конкурентов. 2я задача условия ведения бизнеса. 3я задача платежеспособность. У людей банально должны быть деньги чтобы строить под их потребности какие то производства не ориентированные на экспорт. И только 4я задача сами производства. Которая без выполнения первых 3х смысла не имеет.Может чего упустил на глубокий анализ не претендую.