Тільки Євро за цей час відносно золота девальвував в 5 з лишнім разів
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Додано: Нед 01 гру, 2024 18:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тільки Євро за цей час відносно золота девальвував в 5 з лишнім разів
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 01 гру, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:25
Это ещё один пример того же, о чём я говорил, называя парикмахера и продавца.
Это полезная и необходимая услуга, но не продукт в прямом смысле этого слова.
То, о чём я писал: "Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда".
А вообще, вы в этом посте столько всего разного намешали, что отвечать пришлось бы на несколько страниц.
Тут вы, например, ошибаетесь и в первом , и во втором предложении. И ум нужен, и деньги считали (правда, не всегда и не всегда хорошо).
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:25
нравится твоя логика, осенью 2023 я покупал доллар по 37,5. Значит курса 41,90 не существует, а кто покупает по 41,90 - дураки. Что у тебя вместо мозгов? Даже твой пример что было 25, стало 40 говорит об инфляции, то с чего и начиналось обсуждение, с моей фразы что каждый год овощи дорожают вдвое. И почему ты вцепился в картошку, давай огурцы/помидоры пообсуждаем. Почем ты их покупал в 2021 и покупаешь сейчас. Можешь не отвечать, ты их не покупаешь, поэтому инфляцию не видишь. А картошка что па 9 что па 25 дешёво, потому что много её не съешь.
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:33
Ти обосрався, коли писал про 10 грн в 2021 году
Ховрачок, не буянь )))
Ми на финансовому форумі, тут про гроші
А ты купляй по 40 зараз, якщо дурне )
Не вистачило розуму купувати в жовтні дешевше
Купуй дорожче
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:35
Ти що хотіла сказати ?
Обісралась з цінами на картофан ?
Так і скажи, не пиши довгі пости
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:41
Я бачу що економіка - точно не Ваш коник...
Поясніть мені де тут золото
1 Польща отримує 16 років по 11 млрд доларів в рік від ЄС для модернізації свого ринку і полегшенню обєднання економіки Польщі з економікою ЄС
2 За цих 16 років ВВП Польщі зростає з 217 млрд до 881 млрд доларів за рахунок відкриття ринків ЄС для Польщі і польського ринку для підриємств ЄС
Я твердо переконаний що з тих 8 000 млрд доларів польського ВВП за 16 років - як мінімум третина це прибуток підприємств ЄС зареєстрованих на території Польщі.
Звідси висновок
Полякам дали - 170 млрд за 16 років
Собі заробили - 2400 млрд за 16 років
При чому тут ціна золота і як ціна золота вплинула на те що Поляки по Вашому отримали але назад не заплатили?
Де тут плюсовий варіант для Польщі в тому що курс євро/золото змінився?
і чому золото?
чому не нафта - там курс євро/нафта - впав?
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:43
промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.
Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло.
давайте построим еще 2 такие фабрики, догадываетесь что с ними будет? продукт востребованный, повторюсь.
ниша услуг тем отличается от материального производства, что вы не завезёте парикмахеров/стоматологов с Китая. Поэтому последнее десятилетие сфера услуг растёт, а собственное производство падает. Но даже в сфере услуг уже предложение превышает спрос.
а теперь по сути. Производства не первоочередная задача. Сами по себе они станут убыточными, без рынков сбыта и нужного качества продукции. Завестито же самое с Китая нет проблем, при этом импортер не вкладывает деньги в помещения(кроме складов), в станки, оборудование, дилерскую сеть. Сколько может продать столько и завозит. С фабрикой так нельзя, рентабельность начинается от каких то (далеко не минимальных) объемов продаж. Первоочередная задача поиск ниши где бы Украина могла предложить качественный продукт и потеснить конкурентов. 2я задача условия ведения бизнеса. 3я задача платежеспособность. У людей банально должны быть деньги чтобы строить под их потребности какие то производства не ориентированные на экспорт. И только 4я задача сами производства. Которая без выполнения первых 3х смысла не имеет.
Может чего упустил на глубокий анализ не претендую.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 19:14, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:43
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:51
хімія-річ корисна, а як бути з автовиробництвом? Китай поставив ціль -знищити конкурентів у світі (японці і корейці вже відіграні, за ради миру -вони перенесли виробництво до Кітаю своїх авто -десь ** моделей)
наступні жертви-німецький автопром
Додано: Нед 01 гру, 2024 18:54
Щомісяця близько 12 військових ЗСУ тікають із навчань у Польщі
В українському війську фіксують зростання випадків дезертирства, деякі з них використовують для втечі навчання в Польщі. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило видання Financial Times з посиланням на слова представника польської служби безпеки.
Представник польської служби безпеки, особу якого не розкривають, зазначив, що деякі українські військові використовують навчання у Польщі як можливість втекти зі служби. За його словами, щомісяця фіксують по близько 12 таких випадків.
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