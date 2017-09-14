ЛАД написав:При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства
вы пришли к доктору с зубной болью, он вас вылечил. Это продукт или нет? Продукт его знаний, медицинских технологий, кто то построил помещение где вас вылечили, кто-то вложил в этот бизнес деньги. Видите как один продукт создает другой. А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме. ....................
Это ещё один пример того же, о чём я говорил, называя парикмахера и продавца. Это полезная и необходимая услуга, но не продукт в прямом смысле этого слова. То, о чём я писал: "Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда". А вообще, вы в этом посте столько всего разного намешали, что отвечать пришлось бы на несколько страниц.
Завезти оборудование и начать клепать что то "материальное" много ума не надо. При совке денег не считали, считали выпущенную готовую продукцию.
Тут вы, например, ошибаетесь и в первом , и во втором предложении. И ум нужен, и деньги считали (правда, не всегда и не всегда хорошо).
pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет И этой осенью, я покупал картофан по 25
нравится твоя логика, осенью 2023 я покупал доллар по 37,5. Значит курса 41,90 не существует, а кто покупает по 41,90 - дураки. Что у тебя вместо мозгов? Даже твой пример что было 25, стало 40 говорит об инфляции, то с чего и начиналось обсуждение, с моей фразы что каждый год овощи дорожают вдвое. И почему ты вцепился в картошку, давай огурцы/помидоры пообсуждаем. Почем ты их покупал в 2021 и покупаешь сейчас. Можешь не отвечать, ты их не покупаешь, поэтому инфляцию не видишь. А картошка что па 9 что па 25 дешёво, потому что много её не съешь.
pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет И этой осенью, я покупал картофан по 25
Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс. Это называется - натянуть сову на глобус
И, ожидаемо, обсираетесь )
хомячек тут ты который даже в твоем возрасте не научился понимать что пишут. то что ты покупал в этом году по 25 в 2021 стоило 7 грн. то что тебя такая устраивает - то твое дело. может и ланос для тебя машина.
Ти обосрався, коли писал про 10 грн в 2021 году
Ховрачок, не буянь )))
Ми на финансовому форумі, тут про гроші
А ты купляй по 40 зараз, якщо дурне ) Не вистачило розуму купувати в жовтні дешевше Купуй дорожче
pesikot написав:Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет И этой осенью, я покупал картофан по 25
нравится твоя логика, осенью 2023 я покупал доллар по 37,5. Значит курса 41,90 не существует, а кто покупает по 41,90 - дураки. Что у тебя вместо мозгов? Даже твой пример что было 25, стало 40 говорит об инфляции, то с чего и начиналось обсуждение, с моей фразы что каждый год овощи дорожают вдвое. И почему ты вцепился в картошку, давай огурцы/помидоры пообсуждаем. Почем ты их покупал в 2021 и покупаешь сейчас. Можешь не отвечать, ты их не покупаешь, поэтому инфляцию не видишь. А картошка что па 9 что па 25 дешёво, потому что много её не съешь.
Ти що хотіла сказати ?
Обісралась з цінами на картофан ? Так і скажи, не пиши довгі пости
Дюрі-бачі написав:Вони не різні приклади: всіх їх об'єднує зовнішнє фінансування в борг, який не буде ніколи повернуто. Просто гроші по різному витрачаються. Самі заробили - так можна сказати про Німців, Швейцарців, Сінгапур.
Невже людина з вищою освітом може бути настільки економічно примітивню ? Ще раз по Польщі.... ВВП Польщі в 1990 році становив 66 млрд доларів На момент вступ у ЄС в квітні 2004 року ВВП за 2003 становив 217 млрд Сьогодні ВВП - 881 млрд З 2004 по 2020 - ЄС інвестували в Польщу - 174 млрд доларів.... А за це отримали доступ до ринку з ВВП (за цих же 16 років) - 8000 млрд доларів... Таким чином ЄС дало Польщі 2% від того що Польща сама створила А скільки % отримало ЄС від 8000 млрд доларів польського ВВП? Якщо БІЛЬШЕ 2% то тоді не ПОЛЬЩУ кредитували - а ПОЛЬЩА платила....
Тільки Євро за цей час відносно золота девальвував в 5 з лишнім разів
Я бачу що економіка - точно не Ваш коник... Поясніть мені де тут золото 1 Польща отримує 16 років по 11 млрд доларів в рік від ЄС для модернізації свого ринку і полегшенню обєднання економіки Польщі з економікою ЄС 2 За цих 16 років ВВП Польщі зростає з 217 млрд до 881 млрд доларів за рахунок відкриття ринків ЄС для Польщі і польського ринку для підриємств ЄС Я твердо переконаний що з тих 8 000 млрд доларів польського ВВП за 16 років - як мінімум третина це прибуток підприємств ЄС зареєстрованих на території Польщі.
Звідси висновок Полякам дали - 170 млрд за 16 років Собі заробили - 2400 млрд за 16 років
При чому тут ціна золота і як ціна золота вплинула на те що Поляки по Вашому отримали але назад не заплатили? Де тут плюсовий варіант для Польщі в тому що курс євро/золото змінився? і чому золото? чому не нафта - там курс євро/нафта - впав?
ЛАД написав:Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима. Я уж молчу об обороноспособности.
промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.
Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло.
давайте построим еще 2 такие фабрики, догадываетесь что с ними будет? продукт востребованный, повторюсь.
ниша услуг тем отличается от материального производства, что вы не завезёте парикмахеров/стоматологов с Китая. Поэтому последнее десятилетие сфера услуг растёт, а собственное производство падает. Но даже в сфере услуг уже предложение превышает спрос.
а теперь по сути. Производства не первоочередная задача. Сами по себе они станут убыточными, без рынков сбыта и нужного качества продукции. Завестито же самое с Китая нет проблем, при этом импортер не вкладывает деньги в помещения(кроме складов), в станки, оборудование, дилерскую сеть. Сколько может продать столько и завозит. С фабрикой так нельзя, рентабельность начинается от каких то (далеко не минимальных) объемов продаж. Первоочередная задача поиск ниши где бы Украина могла предложить качественный продукт и потеснить конкурентов. 2я задача условия ведения бизнеса. 3я задача платежеспособность. У людей банально должны быть деньги чтобы строить под их потребности какие то производства не ориентированные на экспорт. И только 4я задача сами производства. Которая без выполнения первых 3х смысла не имеет.
Может чего упустил на глубокий анализ не претендую.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 19:14, всього редагувалось 6 разів.
Європейський Союз планує у 2025 році щомісяця надавати Україні по 1,5 млрд євро із надприбутків, що надходять із заморожених активів Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Антоніу Кошта сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. "У цьому місяці, Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро на підтримку українського бюджету. На додаток до цього, починаючи з наступного місяця (з січня) - ми плануємо надавати впродовж усього року щомісяця 1,5 млрд євро допомоги", - запевнив Кошта.
ЛАД написав:Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима. Я уж молчу об обороноспособности.
промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.
Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло.
хімія-річ корисна, а як бути з автовиробництвом? Китай поставив ціль -знищити конкурентів у світі (японці і корейці вже відіграні, за ради миру -вони перенесли виробництво до Кітаю своїх авто -десь ** моделей)
Щомісяця близько 12 військових ЗСУ тікають із навчань у Польщі В українському війську фіксують зростання випадків дезертирства, деякі з них використовують для втечі навчання в Польщі. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило видання Financial Times з посиланням на слова представника польської служби безпеки.
Представник польської служби безпеки, особу якого не розкривають, зазначив, що деякі українські військові використовують навчання у Польщі як можливість втекти зі служби. За його словами, щомісяця фіксують по близько 12 таких випадків.
prodigy написав:вони перенесли виробництво до Кітаю своїх авто -десь ** моделей)
тут трошки не так Крім тесли , Європейські Бренди дозволяють випускати авто під своєю маркою в Китаї - тільки для ринку Китаю і забороняють експорт в Європу( є виключення і як правило ці виключення тільки для електроверсій - але це виключення) Точно так само поступали США з японцями - коли блокували імпорт з Японії і змушували останніх будувати заводи в США те саме робили Німці.. в 1990 році японське авто в Німеччині можна було купити тільки провівши 2 роки в черзі... Тобто була квота. Тому китай сьогодні рванув.. але чи втримає темп?