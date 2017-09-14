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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11147111481114911150>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства
вы пришли к доктору с зубной болью, он вас вылечил. Это продукт или нет? Продукт его знаний, медицинских технологий, кто то построил помещение где вас вылечили, кто-то вложил в этот бизнес деньги. Видите как один продукт создает другой. А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме.

Пломба - продукт вполне материальный 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:17

  Сибарит написав:Пломба - продукт вполне материальный
оригинал звучал так
А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме.
пломбу произвели на каком то хим. комбинате. Врач вам ее только продал. Вот тех кто делают пластмассовые протезы можно отнести к материальному производству. Готовых протезов они точно не получают.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:24

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:---------------------------------
ЛАД
........
Логику понял, со многим согласен.
............
Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий.
Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских.
............
---------------------------------
мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності.
Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно.
Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.

Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама.
Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою.
Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.

думаю, що отримали "щеплення", може і мар'ять, але просинаються зранку і йдуть до лікаря: "доктор в мене було марення про 4й рейх, дайте пігулку від цього"
крім того, "німецький мір" поділили на 10+- частин:
1. ФРН
2. Австрія
3. НДР.
4. Зх.Берлін
5. Гданськ і Помор"є
6. Калініградська обл. і м.Калінінград
7. Землі східніше Одри
8. Судецька обл.
9. Щось там на заході відійшло Франції

У 33-37 рр. 2 і 8 не входило в склад Німеччини.
Після об'єднання Німеччини вона вже 34 роки приблизно така сама, як була тоді.
А "щеплення" такі отримали добре і зарах пильно слідкують. І молоді нагадують. Нещодавно онук (той, що у Німеччині) сказав, що вони з класом ходили на фільм про гітлеровські часи. Фільм якийсь новий. При чому їм запропонували на вибір 5 фільмів і класс вибрав цей. Там показують якусь бабцю, а потім як би її спогади, як її (єврейську дівчинку) друг німецький хлопець ховав від нацистів, його потім за це розстріляли. Каже, що враження у всіх були важкі.

Можна згадати і англійців. "Імперський синлром" в них був ще довго після втрати колоній.
І історію Франції з Алжиром. Майже до громадянської війни дійшло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому китай сьогодні рванув.. але чи втримає темп?


залишаться тільки потужні корпорації(які мають державну підтримку або належать державі:
-BYD,
-Chery Automobile Co., Ltd. — державна компанія в Китаї,
-Geely Autos,
-Changan Auto
-Great Wall Motors

якби не війна, то спробував би китайця))
а сьогодні купляти нове авто без потреби-це свінство
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 19:41

  ЛАД написав:P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.

Структура ВВП Японії: сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %.
Тобто оце ваше купи-продай дає практично 70% ВВП. Тобто, не промисловість, за яку ви так волаєте.
Кому зараз потрібні ті мільйони квадратних метрів промислових площ, які у радянські часи або працювали на ВПК, або на автопром, або переробляли нафту по технологіям радянського союзу? Звісно все це стало.
Звісно переробка потрібна, вона розвивалась, вже були інвестори з інший країн, але маємо те шо маємо.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:00

погоня тцк в Одессе
https://t.me/xydessa/48481
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 20:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:06

  jump написав:Щомісяця близько 12 військових ЗСУ тікають із навчань у Польщі
В українському війську фіксують зростання випадків дезертирства, деякі з них використовують для втечі навчання в Польщі. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило видання Financial Times з посиланням на слова представника польської служби безпеки.

Представник польської служби безпеки, особу якого не розкривають, зазначив, що деякі українські військові використовують навчання у Польщі як можливість втекти зі служби. За його словами, щомісяця фіксують по близько 12 таких випадків.

https://zaxid.net/shhomisyatsya_blizko_ ... i_n1598912

Ні, ні!!!
Це ж маячня!!! :mrgreen:
В нас таке НЕ МОЖЕ БУТИ!!! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... Jqmq0PuhqY
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 01 гру, 2024 20:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Конфліктна ситуація в Черкасах: хлопець категорично не хотів лізти до буса для оновлення даних та проходження ВЛК.
https://t.me/c/1004409473/184535
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:07

Успіх тэги отключены. покращення. скоро будем писать белыми буквами на синем фоне как в нортон командере
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:09

  Water написав:
  ЛАД написав:P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.

Структура ВВП Японії: сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %.
Тобто оце ваше купи-продай дає практично 70% ВВП. Тобто, не промисловість, за яку ви так волаєте.
Кому зараз потрібні ті мільйони квадратних метрів промислових площ, які у радянські часи або працювали на ВПК, або на автопром, або переробляли нафту по технологіям радянського союзу? Звісно все це стало.
Звісно переробка потрібна, вона розвивалась, вже були інвестори з інший країн, але маємо те шо маємо.
І цвях в труну
вікіпедія срср
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA#%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
На відносно невеликий сектор послуг СРСР припадало трохи менш як 60 % ВВП країни в 1990 р., а в промисловому і сільськогосподарському секторах — 21,9 % і 20 % відповідно
budivelnik
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