ЛАД написав:При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства
вы пришли к доктору с зубной болью, он вас вылечил. Это продукт или нет? Продукт его знаний, медицинских технологий, кто то построил помещение где вас вылечили, кто-то вложил в этот бизнес деньги. Видите как один продукт создает другой. А материального производства в лечении вашего зуба нет, если рассматривать его в вакууме.
flyman написав:--------------------------------- ЛАД ........ Логику понял, со многим согласен. ............ Но вот с последней фразой не согласен. Язык не определяет идеологию, а "руськомірність" это идеология. Пример - нацистская Германия и сегодняшняя - как говорится "две большие разницы". А язык один, тот же самый немецкий. Насколько я понял из вашего поста, вы не станете доказывать роль "крови". Обрусевшие украинцы, проживающие в России ничем не отличаются от русских. ............ --------------------------------- мова не тільки засіб комунікації, а і мова формування реальності/віртуальності. Це вам скажуть не тільки поліглоти, лінгвіністи, а і програмісти, які володіють більше чим одною мовою програмування. Так що мова це ключове. Російська мова - руськомірность однозначно. Щодо німеччини приклад невдалий, так як там "соціал-націоналізм", тобто суміш соціалістичних ідей з расизмом (арійці мають рулити нижчосортним світом) . На противагу англійському колоніальному світу, де не заходило сонце. І більшовицькому що марили глобалізмом на підставі комуністичної ідеї.
Тобто мова + глобальна ідея. Яка наразі у німців "глобальна ідея"? Чим і ким збираються рулити (єврозоною чи чим)?
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама. Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою. Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.
думаю, що отримали "щеплення", може і мар'ять, але просинаються зранку і йдуть до лікаря: "доктор в мене було марення про 4й рейх, дайте пігулку від цього" крім того, "німецький мір" поділили на 10+- частин: 1. ФРН 2. Австрія 3. НДР. 4. Зх.Берлін 5. Гданськ і Помор"є 6. Калініградська обл. і м.Калінінград 7. Землі східніше Одри 8. Судецька обл. 9. Щось там на заході відійшло Франції
У 33-37 рр. 2 і 8 не входило в склад Німеччини. Після об'єднання Німеччини вона вже 34 роки приблизно така сама, як була тоді. А "щеплення" такі отримали добре і зарах пильно слідкують. І молоді нагадують. Нещодавно онук (той, що у Німеччині) сказав, що вони з класом ходили на фільм про гітлеровські часи. Фільм якийсь новий. При чому їм запропонували на вибір 5 фільмів і класс вибрав цей. Там показують якусь бабцю, а потім як би її спогади, як її (єврейську дівчинку) друг німецький хлопець ховав від нацистів, його потім за це розстріляли. Каже, що враження у всіх були важкі.
Можна згадати і англійців. "Імперський синлром" в них був ще довго після втрати колоній. І історію Франції з Алжиром. Майже до громадянської війни дійшло.
ЛАД написав:P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.
Структура ВВП Японії: сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %. Тобто оце ваше купи-продай дає практично 70% ВВП. Тобто, не промисловість, за яку ви так волаєте. Кому зараз потрібні ті мільйони квадратних метрів промислових площ, які у радянські часи або працювали на ВПК, або на автопром, або переробляли нафту по технологіям радянського союзу? Звісно все це стало. Звісно переробка потрібна, вона розвивалась, вже були інвестори з інший країн, але маємо те шо маємо.
jump написав:Щомісяця близько 12 військових ЗСУ тікають із навчань у Польщі В українському війську фіксують зростання випадків дезертирства, деякі з них використовують для втечі навчання в Польщі. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило видання Financial Times з посиланням на слова представника польської служби безпеки.
Представник польської служби безпеки, особу якого не розкривають, зазначив, що деякі українські військові використовують навчання у Польщі як можливість втекти зі служби. За його словами, щомісяця фіксують по близько 12 таких випадків.
ЛАД написав:P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.
Структура ВВП Японії: сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %. Тобто оце ваше купи-продай дає практично 70% ВВП. Тобто, не промисловість, за яку ви так волаєте. Кому зараз потрібні ті мільйони квадратних метрів промислових площ, які у радянські часи або працювали на ВПК, або на автопром, або переробляли нафту по технологіям радянського союзу? Звісно все це стало. Звісно переробка потрібна, вона розвивалась, вже були інвестори з інший країн, але маємо те шо маємо.