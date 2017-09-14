Додано: Нед 01 гру, 2024 20:11

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима.

Я уж молчу об обороноспособности. Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима.Я уж молчу об обороноспособности. промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.



Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло. промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло.

ниша услуг тем отличается от материального производства, что вы не завезёте парикмахеров/стоматологов с Китая. Поэтому последнее десятилетие сфера услуг растёт, а собственное производство падает. Но даже в сфере услуг уже предложение превышает спрос.

Первое, что надо было сделать, разобраться почему/за счёт чего китайцам удаётся так дёшево сделать, что даже с ввозными пошлинами и затратами на доставку выгоднее привезти оттуда, чем производить здесь. Затрат на содержание фабрики у импортёров нет, но у китайцев-то они есть.Тут, кстати, может работать и то, о чём говорит-политика и решения можновладцив. Возможно, установлены слишком высокие налоги, в результате ваша фабрика проигрывает конкуренцию с китайцами. Возможно, стоило бы поднять ввозные пошлины.Может быть эта продукция ввозится контрабандой.Рост услуг происходит не поэтому. Они растут во всех странах и составляют уже практически везде бОльшую часть ВВП. Объясняется достаточно просто - в материальном секторе производительность труда сильно выросла. В результате, во-первых, не нужно столько работников, чтобы обеспечить нужный объём производства, во-вторых, появилась возможность больше платить этим работникам. В результате у этих работников есть деньги на оплату услуг. Поэтому и получается, число работников в материальной сфере падает, а в сфере услуг растёт.Тут уже когда -то обсуждали вопрос, что, глядишь, наступит время. когда иметь работу будет привилегией, а остальные будут получать какой-то гарантированный минимум и не работать.С остальным согласен, вопросы важные. Надо находить и нишу, и возможности. Как произошло с кукурузой, посевы и экспорт которой резко (по-моему, в десятки раз) выросли после того, как нашли большие рынки сбыта.Но повторю, как-то и японцы, и корейцы, и китайцы сумели ворваться на рынки авто, на которых, вроде, и ниш-то не было.Думать надо. И иметь желание. А не повторять мантры о "великой с/х державе".Но ладно. А то мы увлеклись с подачи будивельника вопросами экономики, которые сегодня на 2-3 плане. Пока что надо как-то закончить войну.