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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:06
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:09
Water написав:
Структура ВВП Японії:
ЛАД написав:
P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.
сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %
.
Тобто оце ваше купи-продай дає практично 70% ВВП. Тобто, не промисловість, за яку ви так волаєте.
Кому зараз потрібні ті мільйони квадратних метрів промислових площ, які у радянські часи або працювали на ВПК, або на автопром, або переробляли нафту по технологіям радянського союзу? Звісно все це стало.
Звісно переробка потрібна, вона розвивалась, вже були інвестори з інший країн, але маємо те шо маємо.
І цвях в труну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:11
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Простите, но в возможность того, что Украине удастся стать второй такой страной, я не верю. Поэтому считаю, что промышленность необходима.
Я уж молчу об обороноспособности.
промышленность это вершина айсберга. Чтобы она появилась нужны условия, в частности свободные ниши и платежеспособный спрос. Я вам приведу пример из моей практики, работал я на крупной фабрике, продукт химия которая нужна в каждом офисе. Поскольку эта фабрика в Украине одна я называть что за химия не буду, но рынок огромный. Где то с 2012г начали резко падать продажи, по 10% в год, после 2014 продажи обвалились сразу на 50%.
Начали мы исследование и выяснили что много кто стал сам завозить эту химию из Китая. Он мог продавать её с рентабельностью 2-3% и на больших оборотах иметь тысячи долларов прибыли без затрат на содержание фабрики. В каждом городе появились такие импортеры. В итоге фабрика стала делать то же самое. Завозить с Китая и продавать с 3% маржой. От крупного штата фабрики осталось 15 человек включая водителей и работников склада. То что "нужна промышленность" это лозунг. По факту не нужна. Иначе такое бы не произошло.
Первое, что надо было сделать, разобраться почему/за счёт чего китайцам удаётся так дёшево сделать, что даже с ввозными пошлинами и затратами на доставку выгоднее привезти оттуда, чем производить здесь. Затрат на содержание фабрики у импортёров нет, но у китайцев-то они есть.
Тут, кстати, может работать и то, о чём говорит detroytred
-политика и решения можновладцив. Возможно, установлены слишком высокие налоги, в результате ваша фабрика проигрывает конкуренцию с китайцами. Возможно, стоило бы поднять ввозные пошлины.Может быть эта продукция ввозится контрабандой.
ниша услуг тем отличается от материального производства, что вы не завезёте парикмахеров/стоматологов с Китая. Поэтому последнее десятилетие сфера услуг растёт, а собственное производство падает. Но даже в сфере услуг уже предложение превышает спрос.
Рост услуг происходит не поэтому. Они растут во всех странах и составляют уже практически везде бОльшую часть ВВП. Объясняется достаточно просто - в материальном секторе производительность труда сильно выросла. В результате, во-первых, не нужно столько работников, чтобы обеспечить нужный объём производства, во-вторых, появилась возможность больше платить этим работникам. В результате у этих работников есть деньги на оплату услуг. Поэтому и получается, число работников в материальной сфере падает, а в сфере услуг растёт.
Тут уже когда -то обсуждали вопрос, что, глядишь, наступит время. когда иметь работу будет привилегией, а остальные будут получать какой-то гарантированный минимум и не работать.
С остальным согласен, вопросы важные. Надо находить и нишу, и возможности. Как произошло с кукурузой, посевы и экспорт которой резко (по-моему, в десятки раз) выросли после того, как нашли большие рынки сбыта.
Но повторю, как-то и японцы, и корейцы, и китайцы сумели ворваться на рынки авто, на которых, вроде, и ниш-то не было.
Думать надо. И иметь желание. А не повторять мантры о "великой с/х державе".
Но ладно. А то мы увлеклись с подачи будивельника вопросами экономики, которые сегодня на 2-3 плане. Пока что надо как-то закончить войну.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:13
ЛАД написав:
Первое, что надо было сделать, разобраться почему/за счёт чего китайцам удаётся так дёшево сделать, что даже с ввозными пошлинами и затратами на доставку выгоднее привезти оттуда, чем производить здесь. Затрат на содержание фабрики у импортёров нет, но у китайцев-то они есть.
нечего тут разбираться, огромный растущий рынок сбыта как внутри так и охват снаружи, недооцененный юань.
ЛАД написав:
Возможно, установлены слишком высокие налоги, в результате ваша фабрика проигрывает конкуренцию с китайцами.
затраты на содержание бизнеса, тем откашляй, тем помоги. Ни одно мероприятие с мэрией не обходилось без нашего финансового участия, начиная от банкетов, заканчивая днями города. Что там неофициально я не в курсе.
ЛАД написав:
Надо находить и нишу, и возможности.
и каждое новое десятилетие это сложнее. В 2000х можно было наладить производство простых авто, велосипедов, мотоциклов. Сейчас всё это налажено в Китае. Даже веник которым квартиры подметают импорт. Нац.производителю очень сложно конкурировать с импортом. Только в нишах где импорта мало/нет. Как раз это с/х и переработка.
ЛАД написав:
В результате, во-первых, не нужно столько работников, чтобы обеспечить нужный объём производства, во-вторых, появилась возможность больше платить этим работникам.
это не совсем верно. На рф не хватает раб.силы и в Китае емнип тоже . Наши проблемы диаметрально отличаются от европейского перепроизводства.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 01 гру, 2024 20:27, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:15
ЛАД написав:
Первое, что надо было сделать, разобраться почему/за счёт чего китайцам удаётся так дёшево сделать, что даже с ввозными пошлинами и затратами на доставку выгоднее привезти оттуда, чем производить здесь.
Так далеко ходити не треба
В Китаї є 1 400 000 000 осіб
Приблизно __400 000 000 - живуть і працюють на ефективних виробництвах
Приблизно__1 000 000 000 - живуть на рівні 1950 року і практично ІЗОЛЬОВАНІ
Тому як кому зручно дивитись - те він і бачить
кому успіхи китаю - той дивиться на 400 млн у великих містах і спеціальних економічних зонах
мы увлеклись с подачи будивельника вопросами экономики, которые сегодня на 2-3 плане. Пока что надо как-то закончить войну.
Якщо фантазувати про перемогу з допомогою мясних штурмів - то економіка то дійсно не цікаво
А якщо малими людськими резервами - то компенсацією людей є економічні здобутки у вигляді зброї.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:18
pesikot написав: Wirująświatła написав: pesikot написав:
Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25
нравится твоя логика, осенью 2023 я покупал доллар по 37,5. Значит курса 41,90 не существует, а кто покупает по 41,90 - дураки. Что у тебя вместо мозгов? Даже твой пример что было 25, стало 40 говорит об инфляции, то с чего и начиналось обсуждение, с моей фразы что каждый год овощи дорожают вдвое. И почему ты вцепился в картошку, давай огурцы/помидоры пообсуждаем. Почем ты их покупал в 2021 и покупаешь сейчас. Можешь не отвечать, ты их не покупаешь, поэтому инфляцию не видишь. А картошка что па 9 что па 25 дешёво, потому что много её не съешь.
Ти що хотіла сказати ?
Обісралась з цінами на картофан ?
Так і скажи, не пиши довгі пости
Я бачу, що це ти примітивно обісрався!
Тобі ж чітко написали, які продукти здорожчали - так папируй, якщо є чим!
І не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже
всі продукти!!!
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:24
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не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!
Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда? Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:25
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.
Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так
Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда.
При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства. Если бы вы расплачивались, к примеру, с парикмахером не деньгами, а картошкой, вы хорошо видели бы, что он не создаёт продукт, а только берёт у вас готовый. Потом он этим же
продуктом расплатится с кем-то ещё, но новая картошка при этом ниоткуда не появится.
Точно так же и с продавцом в магазине - вы расплатитесь картошкой, а взамен получите, к примеру колбасу, которой с ним расплатился кто-то третий. Произойдёт товарообмен, но никакие новые продукты в результате не появятся. К сожалению, такой натуральный товарообмен возможен только в самом примитивном обществе, когда список товаров крайне ограничен - зерно, мясо, шкура, пара каких-то инструментов. + сильная специализация труда делает натуральный товарообмен практически невозможным. Рабочий, который делает какую-то одну деталь не сможет расплатиться ей ни с парикмахером, ни в магазине. Эта деталь сама по себе никому не нужна и ни парикмахер, ни продавец не смогут определить её стоимость.
Деньги сильно замыливают понимание сути процесса.
Це якесь дике нерозуміння суті економічних процесів, навіть не марксизм а просто вигадки від нерозуміння.
В сучасному світі близько 2/3 всього створення кінцевого продукту (ВВП) це сфера послуг. Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі). Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:27
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Первое, что надо было сделать, разобраться почему/за счёт чего китайцам удаётся так дёшево сделать, что даже с ввозными пошлинами и затратами на доставку выгоднее привезти оттуда, чем производить здесь. Затрат на содержание фабрики у импортёров нет, но у китайцев-то они есть.
нечего тут разбираться, огромный растущий рынок сбыта как внутри так и охват снаружи, недооцененный юань.
Рынок сбыта сам по себе не обеспечивает дешевизну производства. Разве что благодаря масштабам. Но вы писали, что на вашу химию "рынок огромный" (как понимаю, в Украине). Так что объёмы производства достаточно большие.
Недооцененный юань это уже серьёзнее, тут ваша фабрика ничего сделать не сможет.
ЛАД написав:
Возможно, установлены слишком высокие налоги, в результате ваша фабрика проигрывает конкуренцию с китайцами.
застраты на содержание бизнеса, тем откашляй, тем помоги. Ни одно мероприятие с мэрией не обходилось без нашего финансового участия, начиная от банкетов, заканчивая днями города. Что там неофициально я не в курсе.
А это опять возвращаемся к тому, о чём пишет detroytred
- политика и решения можновладцив. И коррупция, которая по мнению некоторых не важна.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:34
ЛАД написав:
Рынок сбыта сам по себе не обеспечивает дешевизну производства. Разве что благодаря масштабам. Но вы писали, что на вашу химию "рынок огромный" (как понимаю, в Украине). Так что объёмы производства достаточно большие.
Недооцененный юань это уже серьёзнее, тут ваша фабрика ничего сделать не сможет.
этот рынок не лицензирован, даже вы можете под чужим фоп стать импортером. С одной стороны хорошо - экономическая свобода, с другой если все кинутся в эту (или другую) нишу они обвалят её доходность. Должна быть регуляция, пусть не лицензирование а что то другое. Некое табло для желающих войти в какой то бизнес какая там текущая доходность. Рынок "сам себя регулирует" через банкротства, которые оборачиваются убытками и для бюджета. Имхо половину банкротств можно предотвратить правильным выбором вида деятельности.. Это успих думает если все начнут сдавать квартиры, у всех будет прибыль. Ёмкость рынка поделится на всех участников и большинство получат убыток. Как в лотерее, чтобы 1 выиграл 20 должны проиграть. Так же и Китай поднимается за счёт более слабых экономик, вытесняя местные производства своими товарами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 01 гру, 2024 20:45, всього редагувалось 4 разів.
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