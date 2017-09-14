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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:39
pesikot написав: tester7336 написав: pesikot написав:
ну так надо было покупать по 25, а не сидеть на попе ровно
Ведь так вам всем было смешно обсуждать мою картоплю по 25 )
А сейчас плачете, что уже по 40 )
И сейчас уже зима, а не осень
вы держите производителя за идиота? они и не продавали ее по 25 так как знали что ее мало будет.
Я держу тебя за идиота
Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25
Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус
И, ожидаемо, обсираетесь )
идиот это ты который думает что ланос тоже машина.
та картоха что ты покуал сейчас по 25 в 2021 году стоила по 7.
так что хомячек можеш дальше есть свою картоху по 25 и гордиться.
только вот другим не нужно навязывать свой ланос.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:45
ЛАД написав:
Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама.
Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою.
Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.
дуже вдалий приклад. але як цього досягли? тотальна денацифікація переможцями. й то тоді як виявляється далеко не всі перекувалися, лише вдавали. й десятиріччя постійно нагадували про це.
а що в Московії? ви ж самі казали - хто буде дерашизацію проводити? а мозки там у населення засрані добряче. он в 90 роки наче пояснили за сталінізм - а що зараз - великий Сталін, великий залізний Фелікс (он скоро пам'ятник поновлять). Ленін чомусь не догодив, хоча червоний терор він влаштував.
а зараз ще й церва доєдналася - благословляє на вбивства, не треба боятися померти та таке інше.
тому руська мова й рашизм це надовго. зрозумійте це...
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:47
tester7336 написав: pesikot написав: tester7336 написав:
вы держите производителя за идиота? они и не продавали ее по 25 так как знали что ее мало будет.
Я держу тебя за идиота
Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25
Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус
И, ожидаемо, обсираетесь )
идиот это ты который думает что ланос тоже машина.
та картоха что ты покуал сейчас по 25 в 2021 году стоила по 7.
так что хомячек можеш дальше есть свою картоху по 25 и гордиться.
только вот другим не нужно навязывать свой ланос.
ти вже яке повідомлення про картоплю пишеш?
ти будь-яку дурню можеш в десяти повідомленнях обсмоктувати - це є й твоя мета? купа безглуздих повідомлень?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:04
Hotab написав:Успіх
не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!
Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда?
Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?
Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!!
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:05
ЛАД написав:
...
С остальным согласен, вопросы важные. Надо находить и нишу, и возможности. Как произошло с кукурузой, посевы и экспорт которой резко (по-моему, в десятки раз) выросли после того, как нашли большие рынки сбыта.
Но повторю, как-то и японцы, и корейцы, и китайцы сумели ворваться на рынки авто
, на которых, вроде, и ниш-то не было.
Думать надо. И иметь желание. А не повторять мантры о "великой с/х державе".
Но ладно. А то мы увлеклись с подачи будивельника вопросами экономики, которые сегодня на 2-3 плане. Пока что надо как-то закончить войну.
некоректно сказано. коли японці стали захоплювати автомобільні ринки, ніші були ще й які.
а китайці - це зовсім інша історія. їм майже все побудували розвинені країни на початку - бо вони знали, з ким треба працювати. взагалі зростання Китаю - це окрема велика тема. але не перебільшуйте їх власний вклад. вони здається самі повірили в свою унікальність. от й подивимось на китайське диво без західних ринків збуту
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:09
Успіх написав: Hotab написав:Успіх
не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!
Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда?
Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?
Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!!
Особливо життя , яке ти постійно проводив за балачками на форумі .
уймісь , поки я тебе не облаяв
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:10
Wirująświatła написав:
Это успих думает если все начнут сдавать квартиры, у всех будет прибыль. Ёмкость рынка поделится на всех участников и большинство получат убыток. Как в лотерее, чтобы 1 выиграл 20 должны проиграть
Нічого подібного я не думаю))
Ясна річ, як на РН по здачі в оренду вийде кожен другий "чистильщик взуття", то такому ринку повна пи# да!))
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:12
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
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Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.
----------------------------------
Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так
Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда.
При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства.
...............
Деньги сильно замыливают понимание сути процесса.
Це якесь дике нерозуміння суті економічних процесів, навіть не марксизм а просто вигадки від нерозуміння.
В сучасному світі близько 2/3 всього створення кінцевого продукту (ВВП) це сфера послуг. Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі). Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
Я, конечно, сильно упростил ситуацию, даже примитивизировал её. Но суть понять можно.
Но все ваши 2/3 невозможны и никому не нужны без материального производства.
"Послуги не є протилежністю товарам" и я такого не утверждал. "І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами" - можуть.
А накрутить за счёт купи-продай можно и больше 2/3. Но я посмотрю, что вы будете делать с "послугами", если не будет "продукта" в его изначальном понимании, в материальном виде. А так, действительно, и книга или фильм тоже "продукт". Продукт человеческого труда.
Первично производство товара. Вполне материального. А все остальные накрутки цивилизации вторичны.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:15
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в Нед 01 гру, 2024 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:16
Shaman написав:
це є й твоя мета? купа безглуздих повідомлень?
а твоя мета рахувати тільки мої повідомлення?
не буду тобі заважати з такою важливою метою.
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