RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11148111491115011151>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:39

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:ну так надо было покупать по 25, а не сидеть на попе ровно

Ведь так вам всем было смешно обсуждать мою картоплю по 25 )
А сейчас плачете, что уже по 40 )

И сейчас уже зима, а не осень


вы держите производителя за идиота? они и не продавали ее по 25 так как знали что ее мало будет.

Я держу тебя за идиота

Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25

Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус

И, ожидаемо, обсираетесь )


идиот это ты который думает что ланос тоже машина.
та картоха что ты покуал сейчас по 25 в 2021 году стоила по 7.
так что хомячек можеш дальше есть свою картоху по 25 и гордиться.
только вот другим не нужно навязывать свой ланос.
tester7336
 
Повідомлень: 651
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:45

  ЛАД написав: Не зрозумів про Німеччину. Чому невдалий приклад? Сьогоднішні німці не марять створенням "4 рейху" чи ідеєю "переваги арійської раси", як це було в кінці 30-х. А мова залишилась та ж сама.
Так само і ідея "руськомірності" ніяк не пов'язана з російською мовою.
Тут немає ніякої жорсткої прив'язки, яку ви чомусь вбачаєте.

дуже вдалий приклад. але як цього досягли? тотальна денацифікація переможцями. й то тоді як виявляється далеко не всі перекувалися, лише вдавали. й десятиріччя постійно нагадували про це.

а що в Московії? ви ж самі казали - хто буде дерашизацію проводити? а мозки там у населення засрані добряче. он в 90 роки наче пояснили за сталінізм - а що зараз - великий Сталін, великий залізний Фелікс (он скоро пам'ятник поновлять). Ленін чомусь не догодив, хоча червоний терор він влаштував.

а зараз ще й церва доєдналася - благословляє на вбивства, не треба боятися померти та таке інше.

тому руська мова й рашизм це надовго. зрозумійте це...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:47

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  tester7336 написав:вы держите производителя за идиота? они и не продавали ее по 25 так как знали что ее мало будет.

Я держу тебя за идиота

Я живу в реальности, я сам покупаю картофан уже много лет
И этой осенью, я покупал картофан по 25

Вы, полезные хомячки, живете в своем уютненьком мире
Вы сперва делаете вброс, а потом ищете факты под этот вброс.
Это называется - натянуть сову на глобус

И, ожидаемо, обсираетесь )

идиот это ты который думает что ланос тоже машина.
та картоха что ты покуал сейчас по 25 в 2021 году стоила по 7.
так что хомячек можеш дальше есть свою картоху по 25 и гордиться.
только вот другим не нужно навязывать свой ланос.

ти вже яке повідомлення про картоплю пишеш? :shock:
ти будь-яку дурню можеш в десяти повідомленнях обсмоктувати - це є й твоя мета? купа безглуздих повідомлень?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:04

Це ж не літати у мирний час))

  Hotab написав:Успіх


не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!


Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда? Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?

Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7200
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:05

  ЛАД написав:...
С остальным согласен, вопросы важные. Надо находить и нишу, и возможности. Как произошло с кукурузой, посевы и экспорт которой резко (по-моему, в десятки раз) выросли после того, как нашли большие рынки сбыта.
Но повторю, как-то и японцы, и корейцы, и китайцы сумели ворваться на рынки авто, на которых, вроде, и ниш-то не было.
Думать надо. И иметь желание. А не повторять мантры о "великой с/х державе".

Но ладно. А то мы увлеклись с подачи будивельника вопросами экономики, которые сегодня на 2-3 плане. Пока что надо как-то закончить войну.

некоректно сказано. коли японці стали захоплювати автомобільні ринки, ніші були ще й які.

а китайці - це зовсім інша історія. їм майже все побудували розвинені країни на початку - бо вони знали, з ким треба працювати. взагалі зростання Китаю - це окрема велика тема. але не перебільшуйте їх власний вклад. вони здається самі повірили в свою унікальність. от й подивимось на китайське диво без західних ринків збуту 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:09

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх


не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!


Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда? Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?

Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!!


Особливо життя , яке ти постійно проводив за балачками на форумі .
уймісь , поки я тебе не облаяв
холява
2
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4134 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:10

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:Это успих думает если все начнут сдавать квартиры, у всех будет прибыль. Ёмкость рынка поделится на всех участников и большинство получат убыток. Как в лотерее, чтобы 1 выиграл 20 должны проиграть
Нічого подібного я не думаю))
Ясна річ, як на РН по здачі в оренду вийде кожен другий "чистильщик взуття", то такому ринку повна пи# да!))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7200
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:12

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:---------------------------------
ЛАД
Но возможность иметь больше "в теплому офісі" обеспечивается теми, кто работает в материальном производстве - "на будові під дощем і вітром", в нетепличных условиях в с/х, за станком. Сфера услуг только перераспределяет богатства, созданные в материальном производстве.
----------------------------------
Це вже суто ваші вигадки. Звідки ви таке взяли? Перерозподіл це не створення продукту, а надання послуг- так

Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда.
При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства.
...............
Деньги сильно замыливают понимание сути процесса.
Це якесь дике нерозуміння суті економічних процесів, навіть не марксизм а просто вигадки від нерозуміння.
В сучасному світі близько 2/3 всього створення кінцевого продукту (ВВП) це сфера послуг. Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі). Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
Я, конечно, сильно упростил ситуацию, даже примитивизировал её. Но суть понять можно.
Но все ваши 2/3 невозможны и никому не нужны без материального производства.
"Послуги не є протилежністю товарам" и я такого не утверждал. "І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами" - можуть.
А накрутить за счёт купи-продай можно и больше 2/3. Но я посмотрю, что вы будете делать с "послугами", если не будет "продукта" в его изначальном понимании, в материальном виде. А так, действительно, и книга или фильм тоже "продукт". Продукт человеческого труда.
Первично производство товара. Вполне материального. А все остальные накрутки цивилизации вторичны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31587
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:15

Замість зниження мобілізаційного віку Генштаб пропонує інший варіант

https://varta1.com.ua/news/zamist-znyze ... 88624.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25998
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:16

  Shaman написав:це є й твоя мета? купа безглуздих повідомлень?


а твоя мета рахувати тільки мої повідомлення?
не буду тобі заважати з такою важливою метою.
tester7336
 
Повідомлень: 651
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11148111491115011151>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 878737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13124)
01.12.2024 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.