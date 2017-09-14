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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11148111491115011151

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:16

  Water написав:
  ЛАД написав:P.s. И приведите, пожалуйста, данные о структуре ВВП Японии, которые должны меня поразить. Я ничего "поражающего" не нашёл.

Структура ВВП Японії: сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %.
И что меня здесь должно было поразить? Разве что 1% с/х и то что ср. возраст "фермеров" что-то порядка 67 лет. Вот интересно, насколько они обеспечивают себя продуктами питания. Или всё закупают по импорту.
А процент услуг в ВВП высокий во всех странах.
Правда, удивили цифры здесь - https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/.
ВВП от строительства 28324 JPY млрд. | 189.865 млрд. USD 2021
ВВП от производства 117790 JPY млрд. | 789.583 млрд. USD 2021
ВВП от горнодобывающей промышленности 339 JPY млрд. | 2.272 млрд. USD 2021
ВВП от государственного сектора 27359 JPY млрд. | 183.396 млрд. USD 2021
ВВП от сферы услуг 19522 JPY млрд. | 130.862 млрд. USD 2021
Не пойму, как это стыкуется с тем, что "сфера послуг — 69,3 %" ВВП.

Тобто оце ваше купи-продай дає практично 70% ВВП. Тобто, не промисловість, за яку ви так волаєте.
За счёт купи-продай можно накрутить ВВП ого-го. :)

Кому зараз потрібні ті мільйони квадратних метрів промислових площ, які у радянські часи або працювали на ВПК, або на автопром, або переробляли нафту по технологіям радянського союзу? Звісно все це стало.
Звісно переробка потрібна, вона розвивалась, вже були інвестори з інший країн, але маємо те шо маємо.
Я где-то призывал работать "по технологіям радянського союзу"?
Естественно, технологии меняются и работать надо по новым. Но работать надо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 гру, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:20

  ЛАД написав:Но работать надо.
в 21м веке работать должны роботы. У человека есть дела поважнее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:24

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но работать надо.
в 21м веке работать должны роботы. У человека есть дела поважнее.

Возможно, в будущем.
Но интересно, чем будет заниматься человек?
Жрать, трахаться и спать?
В конце концов ИИ решит: "А на фига они, такие хорошие, нужны?" :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:25

  ЛАД написав:Не пойму, как это стыкуется с тем, что "сфера послуг — 69,3 %" ВВП.


так то же наша всеосвіта так написала :mrgreen:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:30

  ЛАД написав:Но интересно, чем будет заниматься человек?
вы чем-то ж занимаетесь на пенсии?
  ЛАД написав:Жрать, трахаться и спать?
в 21м веке секса не будет
Более трети американцев от 18 до 24 лет утверждают, что за последний год не занимались сексом. Это на 63% больше, чем в 2002.
https://health.24tv.ua/ru/ljudi-vse-men ... a_n1361138

а ожирение станет массовым
Практически до конца XX века в развивающихся странах основной проблемой в области питания считались последствия недоедания для здоровья и, особенно, задержка роста и истощение у детей и анемия у женщин детородного возраста.

Затем все кардинальным образом поменялось. За считанные десятилетия произошел колоссальный сдвиг: раньше распространенность пониженной массы тела в два раза превышала распространенность ожирения, а теперь людей, страдающих ожирением, стало больше чем людей с пониженной массой тела.

Некогда ожирение и избыточный вес считались неизбежным следствием изобилия общества. Сегодня их распространенность растет в странах с низким и средним уровнем доходов, причем особенно быстро это происходит в городских районах.

По оценкам ВОЗ, распространенность ожирения во всем мире с 1980 года выросла более чем вдвое, причем ее существенный рост отмечается во всех регионах. Так, в Африке к югу от Сахары число детей с избыточной массой тела возросло с 4 миллионов в 1990 году до 10 миллионов в 2012 году.

Несмотря на то, что распространенность ожирения растет повсеместно, эпидемиологические характеристики зависят от давности этой эпидемии. В Северной Америке и Европе распространенность ожирения является наиболее высокой среди представителей категорий населения с низким уровнем дохода, часто проживающих в городских районах, так называемых «продуктовых пустынях», густо усеянных ресторанами быстрого питания.

В странах, для которых эпидемия ожирения – сравнительно новое явление, например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, от ожирения в первую очередь страдают состоятельные городские жители и только потом – жители бедных сельских районов и пригородных трущоб.

Этот переход к поголовному ожирению происходит с ужасающей скоростью. В Мехико число взрослых, страдающих ожирением, выросло с 16% от общей численности населения города в 2000 году до 26% в 2012 году. К этому же году 35% детей в возрасте от 5 до 11 лет страдали ожирением или избыточным весом. В целом по стране избыточный вес – удел семи из десяти мексиканцев, треть из которых страдает ожирением в клиническом смысле этого слова.

В опубликованных после 2010 года исследованиях отмечается, что распространенность избыточного веса в Индии достигает 20%, тогда как на рубеже веков она составляла 9,7%. Согласно этим исследованиям, распространенность ожирения и избыточного веса среди детей и подростков быстро растет, причем не только в группах населения с высоким уровнем дохода, но и среди бедных жителей сельских районов, хотя там основным источником рисков для здоровья все еще остается недоедание и пониженная масса тела.

Такая эпидемиологическая картина характерна для многих других стремительно развивающихся стран. Ожирение и недоедание могут сосуществовать в одной и той же стране, одной и той же общине и даже в одном и том же домохозяйстве.

В Китае за последние десятилетия XX века по мере того, как после многих десятилетий скудного питания наступала эпоха изобилия, распространенность ожирения и избыточного веса выросла более чем вдвое. В рамках жизни одного поколения был сделан скачок от голода к продуктовому изобилию.

По оценкам министра здравоохранения Китая, сделанным в 2012 году, число страдающих ожирением в Китае достигло 300 миллионов при общей численности населения 1,2 миллиарда человек. Китай, страна со второй по величине экономикой в мире, сегодня конкурирует с США за звание страны с наибольшим числом жителей с избыточной массой тела.

Ранее в этом году журнал «Ланцет» опубликовал сводный анализ тенденций изменения индекса массы тела в 200 странах с 1975 по 2014 год. По оценкам исследования, в 1974 году во всем мире ожирением страдало 105 миллионов взрослых. К 2014 году это число выросло до 640 миллионов, то есть более чем в шесть раз. Это более полумиллиарда человек!

Общий вывод исследования приводит в шок. Если отмеченные в период после 2000 года тенденции сохранятся, шансы выполнить глобальную задачу по борьбе с ожирением, поставленную государствами-членами ВОЗ, «практически равны нулю».

Причем сама по себе эта задача выглядит весьма скромно: к 2025 году остановить рост распространенности ожирения и удержать ее на уровне 2010 года. Другими словами, речь идет о том, чтобы и без того плохая ситуация не стала еще хуже.

А ситуация и впрямь плохая: происходит настоящая замедленная катастрофа.

Общепопуляционный рост распространенности избыточной массы тела – тревожный сигнал, предвещающий серьезные проблемы. Они проявятся не сразу, однако неминуемо возникнут в виде волны хронических заболеваний, связанных с образом жизни.

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во всем мире. В развивающихся странах от инфарктов, как правило, умирают внезапно, и болезнь не ложится постоянным бременем на плечи системы здравоохранения.

https://www.who.int/ru/director-general ... f-medicine

лень (отсутствие мотивации) будет признана болезнью. Институт семьи окончательно распадется. Мужчин обяжут сдавать нектар в виде нового налога, чтобы женщины могли продолжить род.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 гру, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:43

Успіх

Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!!


Та ні. За твої ризики тобі дали грошей на ще одну квартиру у Львові. А сарделі тобі падали безкоштовно. Саме тому ти давав їх котам. Ти ж зараз за зароблені ризикуючи життям гроші не купляєш котам сарделі, правда?
То ти маєш нарешті усвідомити, що хтось мав заробляти тобі ці безкоштовні сарделі. А зараз це для інших маєш робити ти. Ти обіцяв будівельнику.
Дивись , я зараз толерантно не педалюю тему, чи настільки ти ризикував, щоб тобі дали грошей на квартиру? Бо ти ж не штурмовик. Але ти дозволяв собі (і досі дозволяєш) щось там мекати про інших, тил чи не тил. Ти, найнижча ланка у військовій ієрархії. Дуже мало знаєш і розумієш. Бо сидиш низько. Я б зрозумів оце мекання від людини з першої траншеї, але точно не від артилериста на бо зна якій лінії. Але я не буду тебе (поки що ) цим палкою в задній прохід шполити)) . Даю тобі шанс на усвідомлення))Буває що 8 класів таки не безнадійні :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 01 гру, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:45

  tester7336 написав:
  Shaman написав:це є й твоя мета? купа безглуздих повідомлень?

а твоя мета рахувати тільки мої повідомлення?
не буду тобі заважати з такою важливою метою.

щоб пустопорожніх ботів тут було поменше...
Shaman
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