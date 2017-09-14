Практически до конца XX века в развивающихся странах основной проблемой в области питания считались последствия недоедания для здоровья и, особенно, задержка роста и истощение у детей и анемия у женщин детородного возраста.
Затем все кардинальным образом поменялось. За считанные десятилетия произошел колоссальный сдвиг: раньше распространенность пониженной массы тела в два раза превышала распространенность ожирения, а теперь людей, страдающих ожирением, стало больше чем людей с пониженной массой тела.
Некогда ожирение и избыточный вес считались неизбежным следствием изобилия общества. Сегодня их распространенность растет в странах с низким и средним уровнем доходов, причем особенно быстро это происходит в городских районах.
По оценкам ВОЗ, распространенность ожирения во всем мире с 1980 года выросла более чем вдвое, причем ее существенный рост отмечается во всех регионах. Так, в Африке к югу от Сахары число детей с избыточной массой тела возросло с 4 миллионов в 1990 году до 10 миллионов в 2012 году.
Несмотря на то, что распространенность ожирения растет повсеместно, эпидемиологические характеристики зависят от давности этой эпидемии. В Северной Америке и Европе распространенность ожирения является наиболее высокой среди представителей категорий населения с низким уровнем дохода, часто проживающих в городских районах, так называемых «продуктовых пустынях», густо усеянных ресторанами быстрого питания.
В странах, для которых эпидемия ожирения – сравнительно новое явление, например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, от ожирения в первую очередь страдают состоятельные городские жители и только потом – жители бедных сельских районов и пригородных трущоб.
Этот переход к поголовному ожирению происходит с ужасающей скоростью. В Мехико число взрослых, страдающих ожирением, выросло с 16% от общей численности населения города в 2000 году до 26% в 2012 году. К этому же году 35% детей в возрасте от 5 до 11 лет страдали ожирением или избыточным весом. В целом по стране избыточный вес – удел семи из десяти мексиканцев, треть из которых страдает ожирением в клиническом смысле этого слова.
В опубликованных после 2010 года исследованиях отмечается, что распространенность избыточного веса в Индии достигает 20%, тогда как на рубеже веков она составляла 9,7%. Согласно этим исследованиям, распространенность ожирения и избыточного веса среди детей и подростков быстро растет, причем не только в группах населения с высоким уровнем дохода, но и среди бедных жителей сельских районов, хотя там основным источником рисков для здоровья все еще остается недоедание и пониженная масса тела.
Такая эпидемиологическая картина характерна для многих других стремительно развивающихся стран. Ожирение и недоедание могут сосуществовать в одной и той же стране, одной и той же общине и даже в одном и том же домохозяйстве.
В Китае за последние десятилетия XX века по мере того, как после многих десятилетий скудного питания наступала эпоха изобилия, распространенность ожирения и избыточного веса выросла более чем вдвое. В рамках жизни одного поколения был сделан скачок от голода к продуктовому изобилию.
По оценкам министра здравоохранения Китая, сделанным в 2012 году, число страдающих ожирением в Китае достигло 300 миллионов при общей численности населения 1,2 миллиарда человек. Китай, страна со второй по величине экономикой в мире, сегодня конкурирует с США за звание страны с наибольшим числом жителей с избыточной массой тела.
Ранее в этом году журнал «Ланцет» опубликовал сводный анализ тенденций изменения индекса массы тела в 200 странах с 1975 по 2014 год. По оценкам исследования, в 1974 году во всем мире ожирением страдало 105 миллионов взрослых. К 2014 году это число выросло до 640 миллионов, то есть более чем в шесть раз. Это более полумиллиарда человек!
Общий вывод исследования приводит в шок. Если отмеченные в период после 2000 года тенденции сохранятся, шансы выполнить глобальную задачу по борьбе с ожирением, поставленную государствами-членами ВОЗ, «практически равны нулю».
Причем сама по себе эта задача выглядит весьма скромно: к 2025 году остановить рост распространенности ожирения и удержать ее на уровне 2010 года. Другими словами, речь идет о том, чтобы и без того плохая ситуация не стала еще хуже.
А ситуация и впрямь плохая: происходит настоящая замедленная катастрофа.
Общепопуляционный рост распространенности избыточной массы тела – тревожный сигнал, предвещающий серьезные проблемы. Они проявятся не сразу, однако неминуемо возникнут в виде волны хронических заболеваний, связанных с образом жизни.
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во всем мире. В развивающихся странах от инфарктов, как правило, умирают внезапно, и болезнь не ложится постоянным бременем на плечи системы здравоохранения.
Ціна була занадто дорога! Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну! Ціну свого здоров'я і життя!!!
Та ні. За твої ризики тобі дали грошей на ще одну квартиру у Львові. А сарделі тобі падали безкоштовно. Саме тому ти давав їх котам. Ти ж зараз за зароблені ризикуючи життям гроші не купляєш котам сарделі, правда? То ти маєш нарешті усвідомити, що хтось мав заробляти тобі ці безкоштовні сарделі. А зараз це для інших маєш робити ти. Ти обіцяв будівельнику. Дивись , я зараз толерантно не педалюю тему, чи настільки ти ризикував, щоб тобі дали грошей на квартиру? Бо ти ж не штурмовик. Але ти дозволяв собі (і досі дозволяєш) щось там мекати про інших, тил чи не тил. Ти, найнижча ланка у військовій ієрархії. Дуже мало знаєш і розумієш. Бо сидиш низько. Я б зрозумів оце мекання від людини з першої траншеї, але точно не від артилериста на бо зна якій лінії. Але я не буду тебе (поки що ) цим палкою в задній прохід шполити)) . Даю тобі шанс на усвідомлення))Буває що 8 класів таки не безнадійні
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 01 гру, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский исключил возможность приглашения в НАТО части территорий Украины.
«Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но, как мы говорили, мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их войну», — Зеленский.
ЛАД написав:Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда. При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства. ............... Деньги сильно замыливают понимание сути процесса.
Це якесь дике нерозуміння суті економічних процесів, навіть не марксизм а просто вигадки від нерозуміння. В сучасному світі близько 2/3 всього створення кінцевого продукту (ВВП) це сфера послуг. Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі). Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
Я, конечно, сильно упростил ситуацию, даже примитивизировал её. Но суть понять можно. Но все ваши 2/3 невозможны и никому не нужны без материального производства. "Послуги не є протилежністю товарам" и я такого не утверждал. "І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами" - можуть. А накрутить за счёт купи-продай можно и больше 2/3. Но я посмотрю, что вы будете делать с "послугами", если не будет "продукта" в его изначальном понимании, в материальном виде. А так, действительно, и книга или фильм тоже "продукт". Продукт человеческого труда. Первично производство товара. Вполне материального. А все остальные накрутки цивилизации вторичны.
Бачу ви геть не намагаєтесь зрозуміти. З послугами без "продуктів матеріяльного труда" буде те саме що з продуктами без послуг. Звісно, людям потрібно і те і те. І одне без іншого не виробляється, в сучасному світі без послуг (фінансових, транспортних, консультаційних, телекомунікаційних, інформаційних і ще купи інших) не виробляється нічого. Те, що ви кажете про матеріальне виробництво, можна сказати і про послуги- без них і матеріальне виробництва в сучасному розумінні неможливе. Щодо "накрутить через купи-продай" - то відчувається у вас отой марксистський душок. По-перше, послуги - це далеко не тільки торгівля. По-друге, торгівля була драйвером економіки держав тисячі років, це праця, інвестиції, географічна доступність товарів, і презирливо називати цілу галузь економіки "накрутить" може тільки невіглас. Ви сидите вдома, грієтесь комунальними ПОСЛУГАМИ, заварюєте чайок (привезений завдяки логічничним послугам, проданий завдяки послугам торгівлі, оброблений завдяки послугам пакування, зібраний завдяки послугам збирачів) завдяки послугам електрозабезпечення, заходите за допомогою послуги телекомунікацій на сайт, що є інформаційною послугою, і пишете, які ж послуги нікчемні.
Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за : 1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається. 2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час. 3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси. Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за : 1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається. 2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час. 3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси. Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!
Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда? Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?
Ціна була занадто дорога! Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну! Ціну свого здоров'я і життя!!!
Вот именно Ты наш защитник В плюс три в дождь натягивал сетку над САУшкой, рыл укрепления чтоб было где спрятаться от прилёта Ланцета в ответ, да просто жил в условиях как в 41м и на улице и зимой А маттаб мало того что ухылянт так ещё и кампусный дезертир