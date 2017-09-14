Практически до конца XX века в развивающихся странах основной проблемой в области питания считались последствия недоедания для здоровья и, особенно, задержка роста и истощение у детей и анемия у женщин детородного возраста.Затем все кардинальным образом поменялось. За считанные десятилетия произошел колоссальный сдвиг: раньше распространенность пониженной массы тела в два раза превышала распространенность ожирения, а теперь людей, страдающих ожирением, стало больше чем людей с пониженной массой тела.Некогда ожирение и избыточный вес считались неизбежным следствием изобилия общества. Сегодня их распространенность растет в странах с низким и средним уровнем доходов, причем особенно быстро это происходит в городских районах.По оценкам ВОЗ, распространенность ожирения во всем мире с 1980 года выросла более чем вдвое, причем ее существенный рост отмечается во всех регионах. Так, в Африке к югу от Сахары число детей с избыточной массой тела возросло с 4 миллионов в 1990 году до 10 миллионов в 2012 году.Несмотря на то, что распространенность ожирения растет повсеместно, эпидемиологические характеристики зависят от давности этой эпидемии. В Северной Америке и Европе распространенность ожирения является наиболее высокой среди представителей категорий населения с низким уровнем дохода, часто проживающих в городских районах, так называемых «продуктовых пустынях», густо усеянных ресторанами быстрого питания.В странах, для которых эпидемия ожирения – сравнительно новое явление, например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, от ожирения в первую очередь страдают состоятельные городские жители и только потом – жители бедных сельских районов и пригородных трущоб.Этот переход к поголовному ожирению происходит с ужасающей скоростью. В Мехико число взрослых, страдающих ожирением, выросло с 16% от общей численности населения города в 2000 году до 26% в 2012 году. К этому же году 35% детей в возрасте от 5 до 11 лет страдали ожирением или избыточным весом. В целом по стране избыточный вес – удел семи из десяти мексиканцев, треть из которых страдает ожирением в клиническом смысле этого слова.В опубликованных после 2010 года исследованиях отмечается, что распространенность избыточного веса в Индии достигает 20%, тогда как на рубеже веков она составляла 9,7%. Согласно этим исследованиям, распространенность ожирения и избыточного веса среди детей и подростков быстро растет, причем не только в группах населения с высоким уровнем дохода, но и среди бедных жителей сельских районов, хотя там основным источником рисков для здоровья все еще остается недоедание и пониженная масса тела.Такая эпидемиологическая картина характерна для многих других стремительно развивающихся стран. Ожирение и недоедание могут сосуществовать в одной и той же стране, одной и той же общине и даже в одном и том же домохозяйстве.В Китае за последние десятилетия XX века по мере того, как после многих десятилетий скудного питания наступала эпоха изобилия, распространенность ожирения и избыточного веса выросла более чем вдвое. В рамках жизни одного поколения был сделан скачок от голода к продуктовому изобилию.По оценкам министра здравоохранения Китая, сделанным в 2012 году, число страдающих ожирением в Китае достигло 300 миллионов при общей численности населения 1,2 миллиарда человек. Китай, страна со второй по величине экономикой в мире, сегодня конкурирует с США за звание страны с наибольшим числом жителей с избыточной массой тела.Ранее в этом году журнал «Ланцет» опубликовал сводный анализ тенденций изменения индекса массы тела в 200 странах с 1975 по 2014 год. По оценкам исследования, в 1974 году во всем мире ожирением страдало 105 миллионов взрослых. К 2014 году это число выросло до 640 миллионов, то есть более чем в шесть раз. Это более полумиллиарда человек!Общий вывод исследования приводит в шок. Если отмеченные в период после 2000 года тенденции сохранятся, шансы выполнить глобальную задачу по борьбе с ожирением, поставленную государствами-членами ВОЗ, «практически равны нулю».Причем сама по себе эта задача выглядит весьма скромно: к 2025 году остановить рост распространенности ожирения и удержать ее на уровне 2010 года. Другими словами, речь идет о том, чтобы и без того плохая ситуация не стала еще хуже.А ситуация и впрямь плохая: происходит настоящая замедленная катастрофа.Общепопуляционный рост распространенности избыточной массы тела – тревожный сигнал, предвещающий серьезные проблемы. Они проявятся не сразу, однако неминуемо возникнут в виде волны хронических заболеваний, связанных с образом жизни.Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во всем мире. В развивающихся странах от инфарктов, как правило, умирают внезапно, и болезнь не ложится постоянным бременем на плечи системы здравоохранения.