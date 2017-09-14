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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11149111501115111152

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 22:54

tester7336

от тільки не потрібно по собі всіх оцінювати.


Вам треба трохи усвідомити, що Чернігівщина - картопляний край. Там в селах приймають оптом картоплю по ціні втричі дешевше ніж в київському супермаркеті, чи на вулиці у бабок-перекупів з ринку «Столичний». Чернігів - не село. Але і не Київ. А тому в цій суперечці без спільного знаменника нема сенсу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:03

  Hotab написав:Ти обіцяв будівельнику.
Якщо саме він, чи його сини-маслюки)) підуть замість мене на фронт!
А вийшло так, що я вже давно звільнив своє місце, а будівельник з синами і далі втішаються цивільним життям, а йти на фронт - навіть і не думають!
Як так?©

  Hotab написав:Бо ти ж не штурмовик
Так ти - взагалі, ніхто і звуть тебе ніяк! :lol:
Десь трохи попідмітав аеродроми під час АТО, потім чкурнув на заробітки в Занзібар "лизати чорні діри" :lol: - а тепер зарився десь в тилу на склад продуктів і думаєш, що ти крутий? Ні, ти викручений! Ти - викручена ганчірка для підлоги! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:04

барабашов

Ты наш защитник


60 кг львівського Успіха захищає 120-кг лейтенанта , який стоїть на дніпровському ринку «озерка» з шубами, куди завтра прилетить КАБ. Я нічого не переплутав? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:05

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ти обіцяв будівельнику.
Якщо саме він, чи його сини-маслюки)) підуть замість мене на фронт!
А вийшло так, що я вже давно звільнив своє місце, а будівельник з синами і далі втішаються цивільним життям, а йти на фронт - навіть і не думають!
Як так?©

  Hotab написав:Бо ти ж не штурмовик
Так ти - взагалі, ніхто і звуть тебе ніяк! :lol:
Десь трохи попідмітав аеродроми під час АТО, потім чкурнув на заробітки в Занзібар "лизати чорні діри" :lol: - а тепер зарився десь в тилу на склад продуктів і думаєш, що ти крутий? Ні, ти викручений! Ти - викручена ганчірка для підлоги! :lol:

Все саме так 8)
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:07

  барабашов написав:
  Успіх написав:[quote="5794494:Hotab"

не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!


Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда? Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?

Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!![/quote]
===

Вот именно
Ты наш защитник
В плюс три в дождь натягивал сетку над САУшкой, рыл укрепления чтоб было где спрятаться от прилёта Ланцета в ответ, да просто жил в условиях как в 41м и на улице и зимой
А маттаб мало того что ухылянт так ещё и кампусный дезертир :mrgreen:[/quote]
=====

Є-банько - всі його називали© :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:09

Успіх

чкурнув на заробітки в Занзібар "лизати чорні діри"


Як не підалі на базарі, то єдиний варіант «лизати чорні діри»?))
Ні, так ти в 50 років на пенсію на диван не вийдеш. Язик зітреш :lol:
Може все ж «підалі».? :D


я вже давно звільнив своє місце,


А Україна вже не у вогні? Україна не стікає кровʼю? Як так?(с)
Як ти її кинув напризволяще? :D
Hotab
 
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  #<1 ... 11149111501115111152
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