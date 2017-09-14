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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 гру, 2024 22:54
tester7336
от тільки не потрібно по собі всіх оцінювати.
Вам треба трохи усвідомити, що Чернігівщина - картопляний край. Там в селах приймають оптом картоплю по ціні втричі дешевше ніж в київському супермаркеті, чи на вулиці у бабок-перекупів з ринку «Столичний». Чернігів - не село. Але і не Київ. А тому в цій суперечці без спільного знаменника нема сенсу.
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Hotab
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:03
Hotab написав:
Ти обіцяв будівельнику.
Якщо саме він, чи його сини-маслюки)) підуть замість мене на фронт!
А вийшло так, що я вже давно звільнив своє місце, а будівельник з синами і далі втішаються цивільним життям, а йти на фронт - навіть і не думають!
Як так?©
Hotab написав:
Бо ти ж не штурмовик
Так ти - взагалі, ніхто і звуть тебе ніяк!
Десь трохи попідмітав аеродроми під час АТО, потім чкурнув на заробітки в Занзібар "лизати чорні діри"
- а тепер зарився десь в тилу на склад продуктів і думаєш, що ти крутий? Ні, ти викручений! Ти - викручена ганчірка для підлоги!
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:04
барабашов
Ты наш защитник
60 кг львівського Успіха захищає 120-кг лейтенанта , який стоїть на дніпровському ринку «озерка» з шубами, куди завтра прилетить КАБ. Я нічого не переплутав?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:05
Успіх написав: Hotab написав:
Ти обіцяв будівельнику.
Якщо саме він, чи його сини-маслюки)) підуть замість мене на фронт!
А вийшло так, що я вже давно звільнив своє місце, а будівельник з синами і далі втішаються цивільним життям, а йти на фронт - навіть і не думають!
Як так?©
Hotab написав:
Бо ти ж не штурмовик
Так ти - взагалі, ніхто і звуть тебе ніяк!
Десь трохи попідмітав аеродроми під час АТО, потім чкурнув на заробітки в Занзібар "лизати чорні діри"
- а тепер зарився десь в тилу на склад продуктів і думаєш, що ти крутий? Ні, ти викручений! Ти - викручена ганчірка для підлоги!
Все саме так
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:07
барабашов написав: Успіх написав:
[quote="5794494:Hotab"
не велика суть, чи вони зробили х2, чи трохи не дотягнули до х2 - суть в тому, що значно здорожчали майже всі продукти!!!
Скажи класно, коли тобі Будівельник заробляв стільки сарделів, що ти ще і котам давав. І не цікавився їх ціною. ЗдОрово, правда?
Зараз треба за свої. І шукати, як не працювати на них. Біда. А педалі в яку там ціну зараз?
Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!![/quote]
===
Вот именно
Ты наш защитник
В плюс три в дождь натягивал сетку над САУшкой, рыл укрепления чтоб было где спрятаться от прилёта Ланцета в ответ, да просто жил в условиях как в 41м и на улице и зимой
А маттаб мало того что ухылянт так ещё и кампусный дезертир
[/quote]
=====
Є-банько - всі його називали©
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:09
Успіх
чкурнув на заробітки в Занзібар "лизати чорні діри"
Як не підалі на базарі, то єдиний варіант «лизати чорні діри»?))
Ні, так ти в 50 років на пенсію на диван не вийдеш. Язик зітреш
Може все ж «підалі».?
я вже давно звільнив своє місце,
А Україна вже не у вогні? Україна не стікає кровʼю? Як так?(с)
Як ти її кинув напризволяще?
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