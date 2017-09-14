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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11150111511115211153>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:23

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Не пойму, как это стыкуется с тем, что "сфера послуг — 69,3 %" ВВП.


так то же наша всеосвіта так написала :mrgreen:

Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру.
Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах.
Но вот цифры в https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/ удивляют. С другой стороны, не доверять им тоже нет оснований. Тем более, что указаны не %, а конкретные суммы. Не понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:37

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но интересно, чем будет заниматься человек?
вы чем-то ж занимаетесь на пенсии?
Занимаюсь... Внуками, сходить в магазин, приготовить еду, почитать новости и книжки, да вот здесь на форуме "пообщаться".

  ЛАД написав:Жрать, трахаться и спать?
в 21м веке секса не будет
Более трети американцев от 18 до 24 лет утверждают, что за последний год не занимались сексом. Это на 63% больше, чем в 2002.
https://health.24tv.ua/ru/ljudi-vse-men ... a_n1361138
Вот это совсем непонятно. То ли врут, то ли природа поняла, что людей слишком много и решила слегка подсократить население увеличением импотенции. :)

а ожирение станет массовым
Практически до конца XX века в развивающихся странах основной проблемой в области питания считались последствия недоедания для здоровья и, особенно, задержка роста и истощение у детей и анемия у женщин детородного возраста.

Затем все кардинальным образом поменялось. За считанные десятилетия произошел колоссальный сдвиг: раньше распространенность пониженной массы тела в два раза превышала распространенность ожирения, а теперь людей, страдающих ожирением, стало больше чем людей с пониженной массой тела.
..........
Это ещё как-то понять можно. Мы в детстве гоняли на улице. Футбол, в квача и т.п. А сейчас сидят целыми днями с мобилками, компами или планшетами.

лень (отсутствие мотивации) будет признана болезнью. Институт семьи окончательно распадется. Мужчин обяжут сдавать нектар в виде нового налога, чтобы женщины могли продолжить род.
Ну да. А женщины сильно захотят рожать. Оно им надо? Или под угрозой расстрела?
Тогда уж, скорее, женщин заставят сдавать яйцеклетки, а детей будут выращивать в колбе. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:45

  ЛАД написав:Ну да. А женщины сильно захотят рожать. Оно им надо? Или под угрозой расстрела?
это природный инстинкт. Можно приглушить какими то препаратами но искоренить нельзя. А у мужчин быть отцами инстинкта нет. Что хорошо видно по макакам, взрослый самец не интересуется детенышами от слова вообще.
  ЛАД написав:Тогда уж, скорее, женщин заставят сдавать яйцеклетки, а детей будут выращивать в колбе.
в этих тонкостях не разбираюсь :oops: . Результатом падения института семьи дети стали собственностью женщины, это одна из причин почему в школы к детям не допускают "чужих" мужчин учителей. В них уже видят не кормильца-защитника, а скорее угрозу. Если нужна книга на эту тему могу подкинуть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 00:02, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:46

  Wirująświatła написав:
Зеленский исключил возможность приглашения в НАТО части территорий Украины.

«Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но, как мы говорили, мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их войну», — Зеленский.
Он как-то уточнял, что принять должны всю Украину, не признавая де-юре оккупированные территории российскими. Гарантии только на территории, подконтрольные Украине, и Украина добивается возврата территорий только дипломатическим путём.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:05

?

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
Зеленский исключил возможность приглашения в НАТО части территорий Украины.

«Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но, как мы говорили, мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их войну», — Зеленский.
Он как-то уточнял, что принять должны всю Украину, не признавая де-юре оккупированные территории российскими. Гарантии только на территории, подконтрольные Украине, и Украина добивается возврата территорий только дипломатическим путём.

Начебто ж нещодавно така заява була.
А тепер зовсім інша виходить?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:16

  Дюрі-бачі написав:Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.

Ви змішали докупи два принципово відмінних процеса -- збагачення через надання капіталу у користування і збагачення через штучну інфляцію.
Перший є абсолютно нормальним, бо капітал в його рамках -- це результат якоїсь прибуткової і корисної діяльності, який не можна, або немає потреби спожити в даний час, тож логічно використати його для заробітку. Від такого процесу повинні бути у виграші всі сторони, і той, хто дає позику, і той, хто її бере, і навіть ті, хто в подальшому буде користуватись створеним в результаті продуктом або послугою.
Інша справа - коли в позику надається капітал, який є результатом емісії грошей, тобто не зароблений шляхом створення чогось корисного. Наявність такої можливості створює нереальну конкуренцію можливим займодавцям із першої групи, і, оскільки створення капіталу шляхом емісії нічого не коштує, в цій конкуренції емісія завжди перемагає.
Наслідки цього всього завжди негативні, але уряди занадто сильно залежать від емісійних грошей, і їх немає кому спинити, щоб покласти край цьому грабіжництву.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:18

Якась дивна вибіркова модерація. І так постійно...

От теми про майбутнє України/, демографічні проблеми - потерли!

А допис одного придурка - і досі висить?

Як так?©

  Hotab написав:Успіх

Ціна була занадто дорога!
Я за ці сарделі, як і за інші продукти(як і загалом - за все) - платив занадто дорогу ціну!
Ціну свого здоров'я і життя!!!


Та ні. За твої ризики тобі дали грошей на ще одну квартиру у Львові. А сарделі тобі падали безкоштовно. Саме тому ти давав їх котам. Ти ж зараз за зароблені ризикуючи життям гроші не купляєш котам сарделі, правда?
То ти маєш нарешті усвідомити, що хтось мав заробляти тобі ці безкоштовні сарделі. А зараз це для інших маєш робити ти. Ти обіцяв будівельнику.
Дивись , я зараз толерантно не педалюю тему, чи настільки ти ризикував, щоб тобі дали грошей на квартиру? Бо ти ж не штурмовик. Але ти дозволяв собі (і досі дозволяєш) щось там мекати про інших, тил чи не тил. Ти, найнижча ланка у військовій ієрархії. Дуже мало знаєш і розумієш. Бо сидиш низько. Я б зрозумів оце мекання від людини з першої траншеї, але точно не від артилериста на бо зна якій лінії. Але я не буду тебе (поки що ) цим палкою в задній прохід шполити)) . Даю тобі шанс на усвідомлення))Буває що 8 класів таки не безнадійні :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что вы обсуждаете вообще ?
Шанс на НАТО был во второй половине 2022, озвученный Киссинджером
Завербованные фсб подоляки-хуяки со своей переможной ботофермой торпедировали тогда саму идею паритетного мира, а 100 летнего концептуала обложили бранью.
После этого шансы Украины примкнуть у цивилизованному миру свелись к нулю
Какие такие условия Зеленский ставит Западу ? Какие рычаги остались ? Что он может сделать если не пригласят в НАТО ? Замордует остатки населения или продаст оптом путину ??
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:26

  detroytred написав:Начебто ж нещодавно така заява була.
А тепер зовсім інша виходить?
то ли непонятно говорят, то ли непонятно пишут. Хорошо приняли нас в каких-то там границах, а путин их пересёк, что дальше? Война с рф? зачем ждать, отправляйте уже свои войска пока рф ослаблена экономически и человеческими ресурсами. Хотят договориться? путин не согласится на вступление Украины в НАТО. У меня есть своя версия но она не для широкого потребителя. Предвыборная агитация. "Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:39

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за :
1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається.
2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час.
3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси.
Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Плата за капітал - це по суті купівля часу.
Я можу навіть розрахувати розмір плати..
Отже на пальцях і заокруглено
мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту
Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів
За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500
В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів
Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000
15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів....
Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000
Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000
Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000
Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...

Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки?
Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин
Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ

Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці?
Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат?
Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить
А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500

Тому не відкривайте рот на чужий капітал
Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця.
І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях.
І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все..
Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато?
Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років.
Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.
budivelnik
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