Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру.
Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах.
Но вот цифры в
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:23
Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру.
Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах.
Но вот цифры в
Додано: Нед 01 гру, 2024 23:37
Занимаюсь... Внуками, сходить в магазин, приготовить еду, почитать новости и книжки, да вот здесь на форуме "пообщаться".
Вот это совсем непонятно. То ли врут, то ли природа поняла, что людей слишком много и решила слегка подсократить население увеличением импотенции.
Это ещё как-то понять можно. Мы в детстве гоняли на улице. Футбол, в квача и т.п. А сейчас сидят целыми днями с мобилками, компами или планшетами.
Ну да. А женщины сильно захотят рожать. Оно им надо? Или под угрозой расстрела?
Тогда уж, скорее, женщин заставят сдавать яйцеклетки, а детей будут выращивать в колбе.
Додано: Нед 01 гру, 2024 23:45
это природный инстинкт. Можно приглушить какими то препаратами но искоренить нельзя. А у мужчин быть отцами инстинкта нет. Что хорошо видно по макакам, взрослый самец не интересуется детенышами от слова вообще.
в этих тонкостях не разбираюсь . Результатом падения института семьи дети стали собственностью женщины, это одна из причин почему в школы к детям не допускают "чужих" мужчин учителей. В них уже видят не кормильца-защитника, а скорее угрозу. Если нужна книга на эту тему могу подкинуть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 00:02, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 01 гру, 2024 23:46
Он как-то уточнял, что принять должны всю Украину, не признавая де-юре оккупированные территории российскими. Гарантии только на территории, подконтрольные Украине, и Украина добивается возврата территорий только дипломатическим путём.
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:05
?
Начебто ж нещодавно така заява була.
А тепер зовсім інша виходить?
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:16
Ви змішали докупи два принципово відмінних процеса -- збагачення через надання капіталу у користування і збагачення через штучну інфляцію.
Перший є абсолютно нормальним, бо капітал в його рамках -- це результат якоїсь прибуткової і корисної діяльності, який не можна, або немає потреби спожити в даний час, тож логічно використати його для заробітку. Від такого процесу повинні бути у виграші всі сторони, і той, хто дає позику, і той, хто її бере, і навіть ті, хто в подальшому буде користуватись створеним в результаті продуктом або послугою.
Інша справа - коли в позику надається капітал, який є результатом емісії грошей, тобто не зароблений шляхом створення чогось корисного. Наявність такої можливості створює нереальну конкуренцію можливим займодавцям із першої групи, і, оскільки створення капіталу шляхом емісії нічого не коштує, в цій конкуренції емісія завжди перемагає.
Наслідки цього всього завжди негативні, але уряди занадто сильно залежать від емісійних грошей, і їх немає кому спинити, щоб покласти край цьому грабіжництву.
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:18
Якась дивна вибіркова модерація. І так постійно...
От теми про майбутнє України/, демографічні проблеми - потерли!
А допис одного придурка - і досі висить?
Як так?©
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Что вы обсуждаете вообще ?
Шанс на НАТО был во второй половине 2022, озвученный Киссинджером
Завербованные фсб подоляки-хуяки со своей переможной ботофермой торпедировали тогда саму идею паритетного мира, а 100 летнего концептуала обложили бранью.
После этого шансы Украины примкнуть у цивилизованному миру свелись к нулю
Какие такие условия Зеленский ставит Западу ? Какие рычаги остались ? Что он может сделать если не пригласят в НАТО ? Замордует остатки населения или продаст оптом путину ??
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:26
то ли непонятно говорят, то ли непонятно пишут. Хорошо приняли нас в каких-то там границах, а путин их пересёк, что дальше? Война с рф? зачем ждать, отправляйте уже свои войска пока рф ослаблена экономически и человеческими ресурсами. Хотят договориться? путин не согласится на вступление Украины в НАТО. У меня есть своя версия но она не для широкого потребителя. Предвыборная агитация. "Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:39
Я можу навіть розрахувати розмір плати..
Отже на пальцях і заокруглено
мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту
Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів
За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500
В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів
Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000
15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів....
Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000
Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000
Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000
Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...
Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки?
Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин
Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ
Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці?
Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат?
Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить
А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500
Тому не відкривайте рот на чужий капітал
Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця.
І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях.
І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все..
Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато?
Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років.
Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.
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