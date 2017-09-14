budivelnik написав:

Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за :

1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається.

2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час.

3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси.

Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію. Плата за капітал - це по суті купівля часу. Плата за капітал - це по суті купівля часу.

Я можу навіть розрахувати розмір плати..Отже на пальцях і заокругленомені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освітуПроходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларівЗа цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларівЦі гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 100015 років*12 місяців*2000=360 000 доларів....Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки?Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машинТак я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУАле в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці?Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат?Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчитьА можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500Тому не відкривайте рот на чужий капіталАдже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця.І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях.І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все..Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато?Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років.Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.