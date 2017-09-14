RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11150111511115211153

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не мать тереза та і сам страдаю такою фігнею, але підкреслю що саме Ви не одноразово писали про проблеми із здоров'ям від 45 років, зараз Ви пишите

  Игорь Алексеевич написав:Можно каждый день выбирать разные продукты и кушать то, что захочется именно в этот день

  Игорь Алексеевич написав:не лучшая пища для


Бо просто я точно знаю що НЕ має таких трудящих людей які готують собі кожен день та ще і здорову їжу, а напів фабрикати(які я також люблю) це набагато гірша їжа ніж
  Игорь Алексеевич написав:на одной картохе, но по разному приготовленной


але це все немає сенсу до гілки.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 237
З нами з: 21.11.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:44

Політичні шахи©

  Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище :) ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури :) "
А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7205
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище :) ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури :) "
А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...

нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26002
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

  Успіх написав:От теми про майбутнє України/, демографічні проблеми - потерли!


З огляду на назву гілки, можна припустити, що модератори сприймають ситуацію песимістично та не вірять у майбутнє України. Можливо, саме тому вони видаляють дискусії про перспективи країни, наче їх вже не існує.


Проте я точно знаю: на зло таким людям, майбутнє України БУДЕ.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 237
З нами з: 21.11.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не будет никакого НАТО
НАТО высосало весь генофонд и интеллект, мы им уже не интересны
можете банить
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 13.06.20
Подякував: 326 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

  ЛАД написав:Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру.
Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах.
Но вот цифры в https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/ удивляют. С другой стороны, не доверять им тоже нет оснований. Тем более, что указаны не %, а конкретные суммы. Не понятно.
Що тут не зрозумілого?
Є те що називають чистими послугами - наприклад програмування...
а є ПОСЛУГИ в складі матеріального виробництва - наприклад логістичні , чи проектування, чи продаж готової продукції....
Тому важко розбивати кожну окрему галузь...
Можна доставку зерна з поля на просущування - поділити на матеріальну складову(амортизація транспорту і вартість палива) і віртуальну (оплата шоферу )
можна просушку зерна записати в послуги а можна у вирощування....
коротше зарплата токара -це можуть бути послуги :), а можуть бути матеріальне виробництво...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28360
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:51

Як стати мільйонером©))

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за :
1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається.
2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час.
3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси.
Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Плата за капітал - це по суті купівля часу.
Я можу навіть розрахувати розмір плати..
Отже на пальцях і заокруглено
мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту
Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів
За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500
В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів
Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000
15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів....
Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000
Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000
Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000
Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...

Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки?
Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин
Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ

Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці?
Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат?
Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить
А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500

Тому не відкривайте рот на чужий капітал
Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця.
І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях.
І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все..
Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато?
Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років.
Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.

А що - мені допис сподобався!

Ще б всі отак трохи завуальовано написали СВОЇ історії УСПІХУ! :D

Ну, хтось ще так насмілиться? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7205
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
  #<1 ... 11150111511115211153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 878808
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (544)
01.12.2024 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.