Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури " А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури " А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:От теми про майбутнє України/, демографічні проблеми - потерли!
З огляду на назву гілки, можна припустити, що модератори сприймають ситуацію песимістично та не вірять у майбутнє України. Можливо, саме тому вони видаляють дискусії про перспективи країни, наче їх вже не існує.
Проте я точно знаю: на зло таким людям, майбутнє України БУДЕ.
ЛАД написав:Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру. Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах. Но вот цифры в https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/ удивляют. С другой стороны, не доверять им тоже нет оснований. Тем более, что указаны не %, а конкретные суммы. Не понятно.
Що тут не зрозумілого? Є те що називають чистими послугами - наприклад програмування... а є ПОСЛУГИ в складі матеріального виробництва - наприклад логістичні , чи проектування, чи продаж готової продукції.... Тому важко розбивати кожну окрему галузь... Можна доставку зерна з поля на просущування - поділити на матеріальну складову(амортизація транспорту і вартість палива) і віртуальну (оплата шоферу ) можна просушку зерна записати в послуги а можна у вирощування.... коротше зарплата токара -це можуть бути послуги , а можуть бути матеріальне виробництво...
Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за : 1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається. 2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час. 3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси. Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Плата за капітал - це по суті купівля часу.
Я можу навіть розрахувати розмір плати.. Отже на пальцях і заокруглено мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500 В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000 15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів.... Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000 Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000 Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000 Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...
Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки? Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ
Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці? Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат? Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500
Тому не відкривайте рот на чужий капітал Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця. І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях. І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все.. Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато? Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років. Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.
А що - мені допис сподобався!
Ще б всі отак трохи завуальовано написали СВОЇ історії УСПІХУ!
Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури " А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
в 21м веке работать должны роботы. У человека есть дела поважнее.
Возможно, в будущем. Но интересно, чем будет заниматься человек? Жрать, трахаться и спать?
Пока что все идет в противоположную сторону - человечество, задолбанное необходимостью постоянного запоминания меняющихся паролей кодов рисунков и двуфакторной идентификацией, стремительно тупеет, а искусственный интеллект перетягивает на себя наиболее интеллектуальные функции типа написания писем и текстов, оставляя человечеству чистку туалетов, мытье полов и прочую физическую или псевдоинтеллектуальную работу типа менеджер за компьютером.