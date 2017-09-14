RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11150111511115211153

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не мать тереза та і сам страдаю такою фігнею, але підкреслю що саме Ви не одноразово писали про проблеми із здоров'ям від 45 років, зараз Ви пишите

  Игорь Алексеевич написав:Можно каждый день выбирать разные продукты и кушать то, что захочется именно в этот день

  Игорь Алексеевич написав:не лучшая пища для


Бо просто я точно знаю що НЕ має таких трудящих людей які готують собі кожен день та ще і здорову їжу, а напів фабрикати(які я також люблю) це набагато гірша їжа ніж
  Игорь Алексеевич написав:на одной картохе, но по разному приготовленной


але це все немає сенсу до гілки.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 237
З нами з: 21.11.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:44

Політичні шахи©

  Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище :) ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури :) "
А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7206
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище :) ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури :) "
А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...

нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26003
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

  Успіх написав:От теми про майбутнє України/, демографічні проблеми - потерли!


З огляду на назву гілки, можна припустити, що модератори сприймають ситуацію песимістично та не вірять у майбутнє України. Можливо, саме тому вони видаляють дискусії про перспективи країни, наче їх вже не існує.


Проте я точно знаю: на зло таким людям, майбутнє України БУДЕ.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 237
З нами з: 21.11.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:46

  ЛАД написав:Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру.
Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах.
Но вот цифры в https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/ удивляют. С другой стороны, не доверять им тоже нет оснований. Тем более, что указаны не %, а конкретные суммы. Не понятно.
Що тут не зрозумілого?
Є те що називають чистими послугами - наприклад програмування...
а є ПОСЛУГИ в складі матеріального виробництва - наприклад логістичні , чи проектування, чи продаж готової продукції....
Тому важко розбивати кожну окрему галузь...
Можна доставку зерна з поля на просущування - поділити на матеріальну складову(амортизація транспорту і вартість палива) і віртуальну (оплата шоферу )
можна просушку зерна записати в послуги а можна у вирощування....
коротше зарплата токара -це можуть бути послуги :), а можуть бути матеріальне виробництво...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28360
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:51

Як стати мільйонером©))

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за :
1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається.
2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час.
3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси.
Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Плата за капітал - це по суті купівля часу.
Я можу навіть розрахувати розмір плати..
Отже на пальцях і заокруглено
мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту
Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів
За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500
В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів
Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000
15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів....
Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000
Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000
Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000
Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...

Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки?
Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин
Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ

Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці?
Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат?
Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить
А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500

Тому не відкривайте рот на чужий капітал
Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця.
І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях.
І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все..
Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато?
Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років.
Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.

А що - мені допис сподобався!

Ще б всі отак трохи завуальовано написали СВОЇ історії УСПІХУ! :D

Ну, хтось ще так насмілиться? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7206
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:54

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище :) ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури :) "
А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...

нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
Нас "візьме під своє крило" інша "абревіатура" ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7206
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:59

Успіх

Ну, хтось ще так насмілиться? :D


Недавно дізнався, що можна охороняючи зеків в ІТК, накружити кілька квартир під оренду. На передачах забороненого чогось, телефоном дати покористуватися.
Якщо зацікавило - уточни у UA.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 гру, 2024 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13693
З нами з: 15.02.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 01:44

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но работать надо.
в 21м веке работать должны роботы. У человека есть дела поважнее.

Возможно, в будущем.
Но интересно, чем будет заниматься человек?
Жрать, трахаться и спать?


Пока что все идет в противоположную сторону - человечество, задолбанное необходимостью постоянного запоминания меняющихся паролей кодов рисунков и двуфакторной идентификацией, стремительно тупеет, а искусственный интеллект перетягивает на себя наиболее интеллектуальные функции типа написания писем и текстов, оставляя человечеству чистку туалетов, мытье полов и прочую физическую или псевдоинтеллектуальную работу типа менеджер за компьютером.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11150111511115211153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 878928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.