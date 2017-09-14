Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за : 1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається. 2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час. 3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси. Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Плата за капітал - це по суті купівля часу.
Я можу навіть розрахувати розмір плати.. Отже на пальцях і заокруглено мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500 В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000 15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів.... Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000 Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000 Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000 Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...
Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки? Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ
Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці? Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат? Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500
Тому не відкривайте рот на чужий капітал Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця. І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях. І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все.. Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато? Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років. Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.
Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури " А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури " А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 00:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Источник, конечно, так себе, но я, в принципе, верю в эту цифру. Примерно такая доля услуг в ВВП во всех развитых странах. Но вот цифры в https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/ удивляют. С другой стороны, не доверять им тоже нет оснований. Тем более, что указаны не %, а конкретные суммы. Не понятно.
Що тут не зрозумілого? Є те що називають чистими послугами - наприклад програмування... а є ПОСЛУГИ в складі матеріального виробництва - наприклад логістичні , чи проектування, чи продаж готової продукції.... Тому важко розбивати кожну окрему галузь... Можна доставку зерна з поля на просущування - поділити на матеріальну складову(амортизація транспорту і вартість палива) і віртуальну (оплата шоферу ) можна просушку зерна записати в послуги а можна у вирощування.... коротше зарплата токара -це можуть бути послуги , а можуть бути матеріальне виробництво...
Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за : 1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається. 2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час. 3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси. Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.
Плата за капітал - це по суті купівля часу.
Я можу навіть розрахувати розмір плати.. Отже на пальцях і заокруглено мені 25 років і я заробляю 1000 в місяць -зїдаю на 300 -700 вкладаю в інструменти/технологі/освіту Проходить 5 років - в мене намальовується капітал в 5 років*12місяці*700=42000 доларів За цих 42000 доларів я будую перший магазин і працюю в ньому далі, ясно що розмір заробітку зріс і наступних 5 років я заробляю по 2000 доларів а зїдаю на 500 В мене зявляється ще 5*12*1500=90000 доларів Ці гроші я вкладаю в будівництво , будую( і торгую) 15 років , при цьому заробляю 3000 доларів але витрачаю 1000 15 років*12 місяців*2000=360 000 доларів.... Мені 50 , я купую собі і кожному з синів по квартирі в мене залишається 180 000 Наступних 5 років я вкладаю в будівництво другого магазину 40 000 , але заробляю все одно 1500 (криза+ковід) витрачаючи на себе 1000 Отже до капіталу в 140 000 + 5 *12* 500=140 000+30 000=170 000 Мені вже 55 , починається війна , я купую за три роки 10 машин на те що залишилось...
Чи може мене хтось звинуватити в тому що я ВИНЕН комусь свої статки? Так на папері в мене 2 комерційних примішення і 10 машин Так я заробляю 3000 доларів з яких 500 відкладаю на пенсію+1000 витрачаю на сімю+1000 на ЗСУ
Але в мене живих - нуль. Хтось може заборонити мені витрачати те що я зекономив за попередні 33 роки важкої праці? Хтось може змусити мене змінити напрямки витрат? Закінчиться війна - можу поїхати до кінця життя за кордон і там жити на 2000 в місяць - років на 10-15 вистарчить А можу залишити синам/дочкам/жінці, а собі попросити по 500
Тому не відкривайте рот на чужий капітал Адже цей капітал ДОЗВОЛИВ легше жити тим найманим для кого були створені робочі місця. І ці наймані витратили все що заробили на цих робочих місцях. І ніхто їм не заважав поступати так само як робив я- просто не витрачати все.. Чи хтось ризикне заявити що в 2005 році я не міг витрачати на себе по 2000 доларів в місяць? і що це надто багато? Але ж я витрачав в 2 рази менше, щоб мати можливість жити нормально через 30 років. Тобто чийсь капітал(за виключенням капіталу злодіїв) - це відкладене споживання попередніх періодів.
А що - мені допис сподобався!
Ще б всі отак трохи завуальовано написали СВОЇ історії УСПІХУ!
Wirująświatła написав:"Нас берут но не до конца, а на полшишечки".
Так Гордон(покищо правильно буду писати його прізвище ) так і каже, що "території, які будуть НЕ окуповані - будуть під крилом захисту ЄС/чи НАТО, чи ще якоїсь абревіатури " А от окуповані території - будуть тимчасово(ми так надіємось, що тимчасово) нам не доступні/тимчасово забути про них...
нату это ЗАЧЕМ? хоть один генсек сказал что Украина нужна нато в любых границах и они готовы закрыть глаза на войну и требование путина нас не брать?
в 21м веке работать должны роботы. У человека есть дела поважнее.
Возможно, в будущем. Но интересно, чем будет заниматься человек? Жрать, трахаться и спать?
Пока что все идет в противоположную сторону - человечество, задолбанное необходимостью постоянного запоминания меняющихся паролей кодов рисунков и двуфакторной идентификацией, стремительно тупеет, а искусственный интеллект перетягивает на себя наиболее интеллектуальные функции типа написания писем и текстов, оставляя человечеству чистку туалетов, мытье полов и прочую физическую или псевдоинтеллектуальную работу типа менеджер за компьютером.
Faceless написав:---------------------------- ЛАД Вы знаете, укоренённая привычка к денежному товарообмену + неоднозначность человеческого языка творит чудеса. Смешивается "продукт" как материальный объект и "продукт" как результат человеческого труда. При натуральном товарообмене вы хорошо понимали бы, что продукт создаётся только в сфере материального производства. ............... Деньги сильно замыливают понимание сути процесса. ---------------------------- Це якесь дике нерозуміння суті економічних процесів, навіть не марксизм а просто вигадки від нерозуміння. В сучасному світі близько 2/3 всього створення кінцевого продукту (ВВП) це сфера послуг. Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі). Від виробництва матеріальних товарів послуги відрізняються тим, що споживаються в момент створення, ось і все. Послуги не є ні протилежністю товарам і безґлуздо їх розглядати супротив товарів. І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами.
Я, конечно, сильно упростил ситуацию, даже примитивизировал её. Но суть понять можно. Но все ваши 2/3 невозможны и никому не нужны без материального производства. "Послуги не є протилежністю товарам" и я такого не утверждал. "І в бартері можуть брати участь на рівні з товарами" - можуть. А накрутить за счёт купи-продай можно и больше 2/3. Но я посмотрю, что вы будете делать с "послугами", если не будет "продукта" в его изначальном понимании, в материальном виде. А так, действительно, и книга или фильм тоже "продукт". Продукт человеческого труда. Первично производство товара. Вполне материального. А все остальные накрутки цивилизации вторичны.
Бачу ви геть не намагаєтесь зрозуміти. З послугами без "продуктів матеріяльного труда" буде те саме що з продуктами без послуг. Звісно, людям потрібно і те і те. І одне без іншого не виробляється, в сучасному світі без послуг (фінансових, транспортних, консультаційних, телекомунікаційних, інформаційних і ще купи інших) не виробляється нічого. Те, що ви кажете про матеріальне виробництво, можна сказати і про послуги- без них і матеріальне виробництва в сучасному розумінні неможливе. Щодо "накрутить через купи-продай" - то відчувається у вас отой марксистський душок. По-перше, послуги - це далеко не тільки торгівля. По-друге, торгівля була драйвером економіки держав тисячі років, це праця, інвестиції, географічна доступність товарів, і презирливо називати цілу галузь економіки "накрутить" може тільки невіглас. Ви сидите вдома, грієтесь комунальними ПОСЛУГАМИ, заварюєте чайок (привезений завдяки логічничним послугам, проданий завдяки послугам торгівлі, оброблений завдяки послугам пакування, зібраний завдяки послугам збирачів) завдяки послугам електрозабезпечення, заходите за допомогою послуги телекомунікацій на сайт, що є інформаційною послугою, і пишете, які ж послуги нікчемні.
Да нет. Это вы "геть не намагаєтесь зрозуміти". Я нигде не писал, что "послуги нікчемні". Они необходимы и согласен, что без многих услуг экономика жить не сможет. Хотя без многих могла бы и обойтись. Я говорю только о том, что первично материальное производство. Услуги, при всей их необходимости вторичны и первоначально возникают для обслуживания интересов производства. С развитием цивилизации размеры сферы услуг растут. Без многих услуг, перечисленных вами, большинство людей обходилось ещё совсем недавно по историческим меркам, каких-то 100 лет назад. Когда подавляющее большинство жило в селе, не нужна была, например, услуга отопления. Обходились без услуг центрального водоснабжения и канализации. Не было электричества, самолётов и ещё очень многого. Ещё всего 20 лет назад не было ни сайтов, ни интернета. Чуть раньше не было мобильной связи. И человечество вполне нормально жило. А вот без какого-то минимума материальных продуктов (еда, одежда, орудия труда) человечество существовать не может. И появление и сама возможность многих услуг, без которых мы не представляем себе сегодняшнюю жизнь, обеспечиваются ростом материального производства и производительности труда. Если бы не было материальных возможностей многие услуги просто не были бы реализованы Но это так, пустые рассуждения. Сегодняшняя цивилизация без услуг существовать не может. Об этом нет смысла спорить. Но сегодня пошла волна говорить об услугах чуть ли не как об основе развития. Вы сами рассказываете, что: "Є цілі країни, що живуть в основному за рахунок сфери послуг (фінансових, туристичних, торгівлі)". Я таких стран не знаю. Ирландия попыталась жить на финансовых услугах. Закончилось тяжёлым кризисом. Все страны пытаются обеспечить себя, по крайней мере, основными продуктами собственного производства. Уже писал - даже США сейчас пытаются вернуть производства на родину. Мы 30 лет развивали сырьевую экономику с 2 столпами - с/х и металлургию. И то, и другое низкой переработки. Причём основное развитие именно с/х. Остальное торговля и услуги. Уже писал - не верю, что мы сможем повторить Новую Зеландию. Этих 2 отраслей нам явно недостаточно. Не может страна жить, когда люди занимаются только купи-продай. Перед войной уже сильно росло заробитчанство. Это показатель "успешности" нашего развития. Фактически мы (наши люди) занимались производством за границей и торговлей здесь. Это правильно? Если хотите, продолжайте доказывать важность сферы услуг и её роль в росте ВВП. И мы и дальше будем надеяться на то, что "заграница нам поможет". Ну, дай-то бог. А если нет?