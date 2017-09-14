RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11150111511115211153

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 03:24

  Дюрі-бачі написав:Я дуже старомодна людина, адже розумію коли платять за :
1. Щось матеріальне, що виробляється, вирощується чи видобувається.
2. Послуги які хтось надає, витрачаючи свій час.
3. Надає в користування (аренду) якісь обмежені матеріальні ресурси.
Але не розумію, коли платять за те, що хтось надає просто пасивно кошти в користування. Тому мені й не подобається, коли люди пасивно багатіють, просто тому, що в них є каптал, який до них перетікає від бідних через штучну інфляцію.

Ну это тоже результат труда или по производству, или по оказанию услуг (если, конечно, деньги не просто украдены или "заработаны" на взятках). Просто время на это было затрачено раньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 03:28

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ну да. А женщины сильно захотят рожать. Оно им надо? Или под угрозой расстрела?
это природный инстинкт. Можно приглушить какими то препаратами но искоренить нельзя. А у мужчин быть отцами инстинкта нет. Что хорошо видно по макакам, взрослый самец не интересуется детенышами от слова вообще.......

Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 03:45

  Faceless написав:
ЛАД написав:Наличие такого предмета никак не связано с придуманным вами тезисом о том, что "в СССР майже половина великих підприємств підлягали під категорію "шкідливе для здоров"я підприємство". Хотя на многих, действительно, были участки с вредным производством.

Насправді це не вигаданий тезис, а факт. В срср владі було абсолютно начхати на шкідливість проекту чи підприємства, на нанесену шкоду навколишньому середовищу, екосистемам, здоровʼю людей.
Будували величезні шкідливі і небезпечні підприємства посеред міст чи безпосередньо поряд з житловими кварталами, незважаючи на шкоду здоровʼю містян. От ви в Черкасах були - за совку це було місто хімпромисловості, діти тотально хворіли, всі викиди з Азоту йшли на місто, але проектувальникам було на те начхати. Те саме в принципі було всюди, тільки десь фокусувалися на хімії, десь на металургії, десь на чомусь іншому.
В тому ж Києві катастрофа на Куренівці в 1961 році - і причиною стала повна байдужість до життя людей, а наслідки просто замовчували

Понятно.
Как обычно, "клятий совок".
Не напомните, когда на просвещённом и гуманном Западе начали заботиться об экологии?
И когда об охране труда?
Кстати, завод ХТЗ отделялся от посёлка ХТЗ довольно широкой полосой посадки. Так, где-то около километра. И следующие заводы за ним вдоль проспекта.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 03:54

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Рынок сбыта сам по себе не обеспечивает дешевизну производства. Разве что благодаря масштабам. Но вы писали, что на вашу химию "рынок огромный" (как понимаю, в Украине). Так что объёмы производства достаточно большие.
Недооцененный юань это уже серьёзнее, тут ваша фабрика ничего сделать не сможет.
этот рынок не лицензирован, даже вы можете под чужим фоп стать импортером. С одной стороны хорошо - экономическая свобода, с другой если все кинутся в эту (или другую) нишу они обвалят её доходность. Должна быть регуляция, пусть не лицензирование а что то другое. Некое табло для желающих войти в какой то бизнес какая там текущая доходность. Рынок "сам себя регулирует" через банкротства, которые оборачиваются убытками и для бюджета. Имхо половину банкротств можно предотвратить правильным выбором вида деятельности.. Это успих думает если все начнут сдавать квартиры, у всех будет прибыль. Ёмкость рынка поделится на всех участников и большинство получат убыток. Как в лотерее, чтобы 1 выиграл 20 должны проиграть. Так же и Китай поднимается за счёт более слабых экономик, вытесняя местные производства своими товарами.

Тут, по-моему, вопрос не в лицензировании.
Лицензирование импорта не спасло бы вашу фабрику. Просто лицензированные импортёры имели бы возможность ввезти больше, для них конкуренция уменьшилась бы.
А насчёт кризисов поаккуратнее, а то вас обвинят в пропаганде коммунистических взглядов - плановое хозяйство и т.д. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11150111511115211153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76182
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 246296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 879016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.