Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Рынок сбыта сам по себе не обеспечивает дешевизну производства. Разве что благодаря масштабам. Но вы писали, что на вашу химию "рынок огромный" (как понимаю, в Украине). Так что объёмы производства достаточно большие.

Недооцененный юань это уже серьёзнее, тут ваша фабрика ничего сделать не сможет. Рынок сбыта сам по себе не обеспечивает дешевизну производства. Разве что благодаря масштабам. Но вы писали, что на вашу химию "рынок огромный" (как понимаю, в Украине). Так что объёмы производства достаточно большие.Недооцененный юань это уже серьёзнее, тут ваша фабрика ничего сделать не сможет.

этот рынок не лицензирован, даже вы можете под чужим фоп стать импортером. С одной стороны хорошо - экономическая свобода, с другой если все кинутся в эту (или другую) нишу они обвалят её доходность. Должна быть регуляция, пусть не лицензирование а что то другое. Некое табло для желающих войти в какой то бизнес какая там текущая доходность. Рынок "сам себя регулирует" через банкротства, которые оборачиваются убытками и для бюджета. Имхо половину банкротств можно предотвратить правильным выбором вида деятельности.. Это успих думает если все начнут сдавать квартиры, у всех будет прибыль. Ёмкость рынка поделится на всех участников и большинство получат убыток. Как в лотерее, чтобы 1 выиграл 20 должны проиграть. Так же и Китай поднимается за счёт более слабых экономик, вытесняя местные производства своими товарами.