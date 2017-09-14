Додано: Пон 02 гру, 2024 09:36

ЛАД написав: Я говорю только о том, что первично материальное производство Я говорю только о том, что первично материальное производство

извините что встреваю, перед тем как стартануть материальное производство нужно найти под него локацию, сырьё, спроектировать завод/фабрику, подобрать персонал, спроектировать сам продукт, испытать опытный образец. А это всё услуги.Можно нырнуть глубже, будущего специалиста нужно родить, выкормить, обучить в школе, обучить в вузе/пту, мотивировать, защитить от бандитов внутри страны и от внешних врагов, вылечить если/когда он болеет. Это тоже услуги.Так что в экономике первично? Мне кажется вы упрощенно понимаете слово "услуги" типа парикмахер или агенство недвижимости. Есть десяток услуг без которых современное "материальное производство" невозможно. Например инвестирование. Ранее я писал что завод/фабрика это вершина айсберга. Под поверхностью находятся емкость рынка, логистика, законодательство, наличие нужных специалистов, финансов, менеджмент, рекрутинг и много чего ещё что создаёт (либо не создаёт) условий для материального производства."первичным" материальное производство было в пещерные времена, поймал зайца, съел, из шкуры сделал шапку и обувь. С первым разделением труда появились услуги. Один добывает еду, другой следит за костром, третий занимается детьми, четвёртый их охраняет. Чем выше разделение труда, тем бОльшая часть экономики не материальная. Чего стоит IT или журналистика, разные аудиторы и аналитики, криптомайнеры (вообще не знаю зачем они нужны). Но без этого всего "можно жить" только вернувшись в пещеры или в послевоенный 1945.