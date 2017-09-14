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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11151111521115311154

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 10:38

  detroytred написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва.
https://suspilne.media/892777-solc-vper ... -do-kieva/
Сам несе свій чумадан...
Хоча може в ньому щось? надважливе.
___________________________________
Рішення змінюють всі... Сьогодні одне, а завтра друге:
1. У червні цього року Байдена-молодшого визнали винним у всіх трьох злочинах, пов'язаних з незаконним володінням зброєю. Тоді Джо Байден заявив, що не стане підписувати президентське помилування своєму синові.
2. Президент США Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена. Це стосуєтья усіх справ, відкритих проти нього за останні десять років.
https://suspilne.media/892735-bajden-pi ... a-gantera/

Обставини змінилися) Тоді ще він сподівався побути президентом +4 роки. А як видно по Трампу навіть в США правосуддя відходить на задній план, коли діло стосується переможців. А для програвших або не тих, хто при владі - закон
The_Rebel
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2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 10:50

Дрон аттаковал Тернополь
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Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:07

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

И правильно делают
Что за халтура
Надо не репостить , а самому писать.

Критика критиці «рознь».
Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.

109 ККУ cтаття саме про конституційний лад - тобто якщо Ви б гіпотетично зробили насильницький переворот і поміняли лад з президентсько-парламентської республіки на предидентську - то це порушення 109 ККУ і строк. Насправді ОП і Зе самі порушують цю статтю.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:08

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

И правильно делают
Что за халтура
Надо не репостить , а самому писать.

Критика критиці «рознь».
Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.


где ж вы были в 2013-2014.
или закон как дышло - поворачивают туда где выгодно?
щас это 109 а раньше было борьба против преступной власти?
как интересно.
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 02 гру, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:17

  BIGor написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

И правильно делают
Что за халтура
Надо не репостить , а самому писать.
Критика критиці «рознь».
Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.

109 ККУ cтаття саме про конституційний лад - тобто якщо Ви б гіпотетично зробили насильницький переворот і поміняли лад з президентсько-парламентської республіки на предидентську - то це порушення 109 ККУ і строк. Насправді ОП і Зе самі порушують цю статтю.

«ЗСУ не хватает сил для возвращения своих территорий военным путем, поэтому, нужно найти дипломатические, а не военные решения»

Це підпадає під цю статтю?

Це сказав зеленський)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:25

BIGor
тобто якщо Ви б гіпотетично зробили насильницький переворот і поміняли лад


Почитайте статтю ще раз.
2 Тестер:
где ж вы были в 2013-2014.


В 13-му в Конго, в 14-му з червня - Амвросіївка, Солнцево, Алексеевка та інші вертолітні майданчики вздовж ЛБЗ. А ви?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 гру, 2024 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:27

  fox767676 написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

И правильно делают
Что за халтура
Надо не репостить , а самому писать.

А лайки еще можно ставить? :roll:
А то, помню, тут над одной страной, где за репосты сажать начали -- смеялись...
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