detroytred написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва. https://suspilne.media/892777-solc-vper ... -do-kieva/ Сам несе свій чумадан... Хоча може в ньому щось? надважливе. ___________________________________ Рішення змінюють всі... Сьогодні одне, а завтра друге: 1. У червні цього року Байдена-молодшого визнали винним у всіх трьох злочинах, пов'язаних з незаконним володінням зброєю. Тоді Джо Байден заявив, що не стане підписувати президентське помилування своєму синові. 2. Президент США Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена. Це стосуєтья усіх справ, відкритих проти нього за останні десять років. https://suspilne.media/892735-bajden-pi ... a-gantera/
Обставини змінилися) Тоді ще він сподівався побути президентом +4 роки. А як видно по Трампу навіть в США правосуддя відходить на задній план, коли діло стосується переможців. А для програвших або не тих, хто при владі - закон
Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть
И правильно делают Что за халтура Надо не репостить , а самому писать.
Критика критиці «рознь». Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.
109 ККУ cтаття саме про конституційний лад - тобто якщо Ви б гіпотетично зробили насильницький переворот і поміняли лад з президентсько-парламентської республіки на предидентську - то це порушення 109 ККУ і строк. Насправді ОП і Зе самі порушують цю статтю.
Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть
И правильно делают Что за халтура Надо не репостить , а самому писать. Критика критиці «рознь». Є стаття 109 ККУ, наприклад.. Не докритикуватись би до неї.
109 ККУ cтаття саме про конституційний лад - тобто якщо Ви б гіпотетично зробили насильницький переворот і поміняли лад з президентсько-парламентської республіки на предидентську - то це порушення 109 ККУ і строк. Насправді ОП і Зе самі порушують цю статтю.
«ЗСУ не хватает сил для возвращения своих территорий военным путем, поэтому, нужно найти дипломатические, а не военные решения»