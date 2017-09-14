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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11153111541115511156>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:03

Шольц прибув до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.
На опублікованих фото з київського залізничного вокзалу видно, що Шольц тримає в руках загадковий металічний кейс, вміст якого невідомий.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7199660/

Интересно кому он привёз нал. в евро? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:09

  барабашов написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

А поконкретнее можно информацию?

https://www.facebook.com/1kozaktv/posts ... 158878868/

Но ссылку смотрите на свой страх и риск: в одной стране facebook полностью запретили...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Объясните мне пожалуйста, до какой степени нужно не уважать себя и упасть в уровень алкаша возле мусорника, чтобы брать тысячу зеленского?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:13

  _hunter написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:за репост критики зе в фейсбуке, мать блогера среди ночи вытащили в тюрягу. офигеть

А поконкретнее можно информацию?

https://www.facebook.com/1kozaktv/posts ... 158878868/

Но ссылку смотрите на свой страх и риск: в одной стране facebook полностью запретили...

Ты что не открывай блин!
Кто откроет в сизо поедет. Это меченное))
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:17

  Wirująświatła написав:
Замість зниження мобілізаційного віку Генштаб пропонує інший варіант

https://varta1.com.ua/news/zamist-znyze ... 88624.html

Наразі у військовому відомстві зосереджені на впровадженні мотиваційних контрактів для молоді віком 18-25 років. Ця ініціатива може стати новим підходом до залучення громадян на службу, забезпечуючи баланс між військовим обов’язком і соціальними гарантіями.

Молодь служитиме у бойових бригадах протягом одного року. Протягом цього часу вони проходитимуть навчання та повну військову підготовку.

“Вони підписують контракт, служать рік, а потім звільняються. Після цього до 25 років вони матимуть право на відстрочку,” – розповів співрозмовник.



пішов у 24, пройшов 1 рік навчання, і вуаля, уже 25
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:20

  detroytred написав:Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва.
https://suspilne.media/892777-solc-vper ... -do-kieva/
Сам несе свій чумадан...
Хоча може в ньому щось? надважливе.
___________________________________
Рішення змінюють всі... Сьогодні одне, а завтра друге:
1. У червні цього року Байдена-молодшого визнали винним у всіх трьох злочинах, пов'язаних з незаконним володінням зброєю. Тоді Джо Байден заявив, що не стане підписувати президентське помилування своєму синові.
2. Президент США Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена. Це стосуєтья усіх справ, відкритих проти нього за останні десять років.
https://suspilne.media/892735-bajden-pi ... a-gantera/


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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:22

  Игорь Алексеевич написав:Интересно кому он привёз нал. в евро?
или наоборот приехал за деньгами. Привозить кому-то нал много чести, зеля сам бы мог за налом съездить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 гру, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:22

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Как видите, этот инстинкт уже не срабатывает. В развитых странах рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения.


срабатывает на кошечек, собачек, чужих детей...

в цивилизованных обществах сложилась парадоксальная ситуация. При равноправии полов семья стала не нужна. А зачем? мужчина зарабатывает и содержит себя, женщина себя и ребёнка. Получается ребенок лишает женщину конкурентных преимуществ на рынке труда, поэтому перестают рожать.

В будущем будут агенства, в котором человек любого пола ЗА ДЕНЬГИ сможет "заказать" себе ребенка. И будут профессиональные мамы рожающие детей и в возрасте 1-3 года передающих их "заказчику". Приёмные мамы таким образом не прерывают карьеру на беременность и первые годы жизни ребёнка. Про мотивацию отцов ничего не скажу, возможно пособие на ребёнка. Эти родители одиночки могут создавать пары, потом расходиться и создавать новые, это уже с точки зрения общества не будет иметь значения.

И во многих странах такая программа уже реализуется через легализацию однополых браков. Следующий шаг разрешение на усыновление таким парам (может уже есть, за этим не слежу). Если оба пола равны, это означает конкуренцию между ними. Любой гражданин может решать с каким полом ему будет удобнее. Института христианской семьи больше нет.

буде як у мавпів: дітьо сосаєті
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:29

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

росія ще на крок ближче до фінансового колапсу
Denik
 
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